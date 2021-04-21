لقاح رئيس الحكومة.."واش فهمتيني ولا لا؟"

الأصل أن أعضاء الحكومة يوجدون في مقدمة الصفوف أمام الشعب في مواجهة وباء كورونا، لكن وزراء الأغلبية (المغلوبة على أمرها) لم يظهر لهم أي أثر في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، بل إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي “علق” عمله الحكومي قبل أيام بدعوى إصابته بـ”فيروس الزكام”، اكتفى بالقول: “أعاني منذ بضعة أيام من زكام والتهاب في السحايا الأنفية”، والواقع أن مثل هاته الحالة، في هذا الوقت، تستدعي التواصل حول سلامة رئيس الحكومة من فيروس كورونا، وهل قام بإجراء التحاليل؟.. لأن المعلوم أن شركات عادية تقوم منذ مدة في حالة وجود شك بفرض “نتيجة الفحص” على عمالها المشكوك فيهم، بينما اكتفى رئيس الحكومة بالتصريح دون أدلة..
والملاحظ أن رئيس الحكومة، الذي حاول تشتيت الأنظار بتوجيه رسالة شكر للملك محمد السادس، بذل مجهودا كبيرا ليؤكد أنه مصاب بنزلة برد، حتى لا يعتقد الناس أنه مصاب بـ”كوفيد 19″، لأن ذلك في نظره سيحرجه أمام المغاربة، الذين تابعوه شاردا طيلة مدة انتشار الفيروس، إذ كان ينادي بعدم ارتداء الكمامات في البداية قبل أن تنزل عليه التدابير الصحية من فوق.. بينما “كوفيد 19” لا يميز بين المصابين من حيث العمل الذي يقومون به أو مكانتهم الاجتماعية.
ومع ذلك فقد سجل التاريخ على رئيس الحكومة “خرقه تدابير الوقاية” من خلال رفض ارتداء الكمامة في بداية انتشار الجائحة، كما لم يظهر اسمه ضمن قوائم المستهدفين بالتلقيح رغم أنه من مواليد 1956؛ وعموما فقد سجل عليه التاريخ أيضا ضعف تواصله، وعدم خروجه إلى وسائل الإعلام عندما كان فيروس كوفيد 19 يرعب العالم، قبل الانتقال إلى المرحلة التدبيرية.
ولا فرق بين رئيس الحكومة الحالي ورئيس الحكومة السابق، فقد كشفت التقارير الإعلامية أن عبد الإله بنكيران رفض التوجه إلى مركز التلقيح القريب من منزله بحي الليمون لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح، ولا يعرف إلى حد الآن سبب هذا التخلف، وما إن كانت له علاقة بالموقف من التلقيح، أو بموقفه من وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة، الذين قاطع أغلبهم، بسبب موقفهم من تقنين زراعة “الكيف”.
إن مثل هذه التصرفات لا تتعارض فقط مع مبدأ الثقة المفروض في العلاقة بين المواطن والحكومة، بل إنها تتعارض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لذلك بادر أعضاء ورؤساء الحكومات في البلدان التي تحترم مواطنيها بتلقي أولى جرعات اللقاح لتأكيد الثقة في المنتجات، بل إن بعض الدول فرضت على “مكتشفي اللقاح” حقن أنفسهم به، قبل إعلان النتائج الباهرة للعموم..ولحسن الحظ أن الملك محمدا السادس يوجد في الصفوف الأولى إلى جانب شعبه..”واش فهمتيني ولا لا؟”.
فهمتك ا خاي ديالي – دا ك شي لاش غبرت من هاد لبلاد شحاااال هدي
الله يكون فعوانكم حصلتيو تم
كل من سبق و أن أصيب بوباء كورونا عليه انتظار 6 أشهر لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح وهذا ما حصل لمن تخلفوا عن التلقيح .
الحرب على الباجدة اشتعلت ولكن الواقع أثبت أن انتقاد حزب دون غيره وبشكل مستمر هو في الحقيقة تقديم خدمة مجانية لهذا الحزب لتكريس نظرية المؤامرة والمظلومية…وبالتالي استمالة أصوات شعب الدراويش وتعزيز الهيمنة…وهنا يظهر غباء المخزن المسيطر على دواليب السلطة…
جوابا على سؤولك ماعمرك فهمتينا ولا عمرنا فهمناك غير جابك القدر المحتوم علينا بلا فهمات غير بالاوهمات ممممم وذابا ((واش انت فهمتيني ولا والو؟؟؟؟!!!!!؟؟؟؟؟وهذا حالكم كاملين الله ارفعكم ويغييركوم علينا بالافظل
جميع السياسيين بالمغرب والمدراء السامون لم يلقحوا ضد كوفيد لعلمهم بخطر التلقيح وأهدافه لإنقاص البشرية على المدى القريب ، إذن هم منافقون يسعون لخراب المغاربة جسديا واقتصاديا وهم ينعمون بالخيرات ويتجولون كيف يشاؤون دون قيود وخير دليل ” بنت الكوميسير “.
لم يعد مقبول مغالطة الرأي العام بالقول ان هناك رءيس حكومة مسؤول وهناك وزراء مسؤولين عما يفعلون والحقيقة ان هناك اشخاص لا حول لهم ولا قوة الا انتظار التعليمات اليومية بما يمكن ان يفعلون ولا يسمح لهم التحرك دون تعليمات من بيدهم الامر الحقيقيون !!
في المغرب ليس هناك حكومة ووزراء حسب المعايير المعمول بها دوليا !!
سبحان الله بلي ماتشوف هاد الوجوه الماءلوفة.والالغفوضى لي ولات في البلاد..كيفكروني ب فرسان الماءدة المستديرة.
غير الله اجيب السلامة.
“يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون ” عادوا رباعة ديال الانتهازيين اسعملاتهم الدولة ك بيادق و مسحات بيهم الاوساخ و رماتهم في مزبلة التاريخ.