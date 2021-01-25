"لقاح كورونا" يغادر الدار البيضاء إلى باقي الجهات

"لقاح كورونا" يغادر الدار البيضاء إلى باقي الجهات
صورة: منير امحيمدات
الإثنين 25 يناير 2021 - 13:15

بدأت سلطات الدار البيضاء، اليوم الاثنين، عملية توزيع اللقاح ضد فيروس “كوفيد-19” على باقي جهات المملكة، تحسبا لإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق خلال الأسبوع الجاري.

وحسب ما علم من مصادر مسؤولة فإن أولى الشاحنات، محملة بجرعات اللقاح، غادرت  الوكالة المستقلة للتثليج في الدار البيضاء، حيث يتم تخزين اللقاحات في ظروف أمنية مشددة للغاية.

وكان المغرب قد توصل، يوم الجمعة الماضي، بأولى دفعات اللقاح البريطاني “أسترا-زينيكا ” الهندي الصنع، كما سيتوصل بعد غد الأربعاء بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم” من الصين.

التلقيح ضد كورونا التوزيع الدار البيضاء الوكالة المستقلة للتثليج

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الإخوة زعيتر يساعدون تبقريت
الإثنين 25 يناير 2021 - 10:31 10

الإخوة زعيتر يساعدون تبقريت

صوت وصورة
تخريب سيارات بالدار البيضاء
الإثنين 25 يناير 2021 - 10:05 16

تخريب سيارات بالدار البيضاء

صوت وصورة
وصول لقاح أسترازينيكا
الإثنين 25 يناير 2021 - 00:52 12

وصول لقاح أسترازينيكا

صوت وصورة
ستينية تقود "تريبورتور" بأزمور
الأحد 24 يناير 2021 - 16:20 12

ستينية تقود "تريبورتور" بأزمور

صوت وصورة
انهيار منازل في مراكش
الأحد 24 يناير 2021 - 15:32 11

انهيار منازل في مراكش

صوت وصورة
آراء مغاربة في لقاح كورونا
السبت 23 يناير 2021 - 15:41 24

آراء مغاربة في لقاح كورونا