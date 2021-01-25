"لقاح كورونا" يغادر الدار البيضاء إلى باقي الجهات

بدأت سلطات الدار البيضاء، اليوم الاثنين، عملية توزيع اللقاح ضد فيروس “كوفيد-19” على باقي جهات المملكة، تحسبا لإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق خلال الأسبوع الجاري.

وحسب ما علم من مصادر مسؤولة فإن أولى الشاحنات، محملة بجرعات اللقاح، غادرت الوكالة المستقلة للتثليج في الدار البيضاء، حيث يتم تخزين اللقاحات في ظروف أمنية مشددة للغاية.

وكان المغرب قد توصل، يوم الجمعة الماضي، بأولى دفعات اللقاح البريطاني “أسترا-زينيكا ” الهندي الصنع، كما سيتوصل بعد غد الأربعاء بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم” من الصين.