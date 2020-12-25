لقجع: منتخب الشبان نواة "أسود مونديال 2026"

استقبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجمعة، أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الذي تأهل إلى منافسات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا سنة 2021.

وهنأ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاعبي المنتخب الوطني على المستوى الذي ظهروا به في دورة شمال إفريقيا التي أقيمت بتونس، مؤكدا أنهم كانوا نموذجا يحتذى به سواء في المباريات أو في التداريب.

وأوضح لقجع أن التأهل إلى كأس إفريقيا يبقى محطة أولى، لأن الهدف يبقى أساسا تشريف كرة القدم المغربية في كأس إفريقيا المقبلة قبل الدخول في الاستحقاقات المقبلة؛ في مقدمتها الاستعداد للألعاب الأولمبية التي ستجرى بباريس 2024، مؤكدا أن هذا الجيل سيكون أمل المغاربة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يُشار إلى أن هذا الاستقبال حضره كل من حسن الفيلالي، عضو المكتب المديري للجامعة ورئيس البعثة المغربية إلى تونس، وعبد السلام بلقشور، نائب رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.