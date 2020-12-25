لقجع: منتخب الشبان نواة "أسود مونديال 2026"

استقبل فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجمعة، أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الذي تأهل إلى منافسات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا سنة 2021.
وهنأ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاعبي المنتخب الوطني على المستوى الذي ظهروا به في دورة شمال إفريقيا التي أقيمت بتونس، مؤكدا أنهم كانوا نموذجا يحتذى به سواء في المباريات أو في التداريب.
وأوضح لقجع أن التأهل إلى كأس إفريقيا يبقى محطة أولى، لأن الهدف يبقى أساسا تشريف كرة القدم المغربية في كأس إفريقيا المقبلة قبل الدخول في الاستحقاقات المقبلة؛ في مقدمتها الاستعداد للألعاب الأولمبية التي ستجرى بباريس 2024، مؤكدا أن هذا الجيل سيكون أمل المغاربة في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026.
يُشار إلى أن هذا الاستقبال حضره كل من حسن الفيلالي، عضو المكتب المديري للجامعة ورئيس البعثة المغربية إلى تونس، وعبد السلام بلقشور، نائب رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
لقجع بوريطة الحموشي العلمي بنشعبون الرجل المناسب في المكان المناسب نتمنى جميع الوزارات و الادارات العامة و المناصب السامية يكون فيهم رجل المناسب ف المكان المناسب
آسي القجع اتحلم فريق ضعيف ليبيا لعبت احسن منا كفاش بطولة ليبيا متوقفا ومستوها أحسن من المنتخب المغربي المنتخب يسقط جل لاعبيه بدون سبب
ها أنا ها نتا آسي لقجع. سنة 2026 ليست ببعيدة، و إذا استمرت العقلية الحالية لا أعتقد أن الجامعة ستضحي بمنتخب الجالية لإعطاء الفرصة للمحليين
من السبعينات نفس الأسطوانة، و النتيجة بدون لقب …. من الأحسن تشجيع البحث العلمي و الاقتصاد
il ne vont rien faire cr ils sont nul le monde a l’envers on donne les jeunes a des entraineurs debutants ils ne se qualifie pas avant car les africains ils trafiquent les dates de naissances cet fois c entre maghrebins c un peu serieux dans s ce domine et ils ne peuvent rien faire en plus avec des pros vous allez voir il vont etre eliminé au premier tour