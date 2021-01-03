لقجع يسلم إناث نادي الجيش الملكي درع البطولة

أقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الأحد بسلا، حفلا جرى خلاله تسليم فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية درع البطولة الوطنية لأندية القسم الأول برسم موسم 2019 – 2020.

وهنّأ فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال هذا الحفل الذي أقامته الجامعة بشراكة مع العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، لاعبات فريق الجيش الملكي على الفوز باللقب، معتبرا أن هذا التتويج جاء نتيجة مجهود مستمر يقوم به الفريق منذ سنوات.

وأكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الظروف الملائمة التي وفّرتها الجامعة ستشكل الانطلاقة الحقيقية لكرة القدم النسوية؛ وهو ما سينعكس إيجابا على الفرق الوطنية في مختلف الأعمار وتحقيق النتائج الإيجابية في المستقبل القريب.

من جانبها، أعربت خديجة إلاَّ، رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، عن سعادتها بتتويج فريق الجيش بلقب البطولة الوطنية لأندية القسم الأول، منوهة بالمستوى الجيد الذي أبان عنه الفريق خلال أطوار البطولة.

وأكدت رئيسة العصبة ذاتها أن الفرق الوطنية لكرة القدم النسوية ستدخل الموسم الكروي المقبل بمعنويات عالية في ظل الظروف الملائمة التي وفرتها الجامعة بغية تحقيق نتائج كروية جيدة والرفع من مستوى كرة القدم النسوية المغربية.

بدورها، عبّرت غزلان الشباك، عميدة الفريق المتوج، عن اعتزازها بهذا التتويج الذي تأتى نتيجة مجهودات كبيرة لمختلف مكونات الفريق، معتبرة أن هذا التتويج سيشكل حافزا لتألق الفريق في مختلف المحطات الكروية المقبلة.

يُذكر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم النسوية توج بطلا للموسم، بعد تصدره الترتيب النهائي للبطولة الوطنية برصيد 66 نقطة جمعها من 22 فوزا.

ويعد هذا اللقب التاسع للفريق النسوي للجيش الملكي في تاريخه والثامن، على التوالي.