لقجع يواصل رئاسة اللجنة المالية في "الكاف"

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF) عن فريق العمل الجديد الذي سيقود اللجان الدائمة.

جاء ذلك بناء على اقتراح من رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، قدمه إلى “لجنة الكاف للطوارئ” التي قدمت الأسماء إلى اللجنة التنفيذية للتصديق عليها.

وتم التصديق على هذا القرار خلال اجتماع “لجنة الكاف التنفيذية” الذي عقد في كيغالي برواندا يوم السبت 15 ماي 2021.

اللجنة المالية

يواصل فوزي لقجع مهمته على رأس اللجنة المالية. وقد تمت الموافقة على هذا القرار في اجتماع اللجنة التنفيذية السابق. لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عضو مجلس الفيفا، سيعاونه نائب الرئيس أندرو كامانغا، رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم.

اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

ستكون هناك إدارة جديدة للبطولة الرئيسية “بين مسابقات CAF”. سيترأس رئيس “CAF” باتريس موتسيبي اللجنة ويساعده نائبان، أوغستين إيمانويل سنغور، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وأماغو ملفين بينيك، رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين

بناء على نجاح “توتال بطولة الأمم الإفريقية للمحليين” (CHAN 2020) الأخيرة التي تم تنظيمها في يناير وفبراير الماضيين بالكاميرون، سيتولى القائم بأعمال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سيدو مبومبو نجويا رئاسة اللجنة، يعاونه رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم موزيس ماجوجو كنائب لرئيس اللجنة.

اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية ونظام إدارة تراخيص الأندية

سيرأس أحمد يحيى، النائب الثاني لرئيس “CAF” رئيس اتحاد موريتانيا لكرة القدم، لجنة مسابقات الأندية ونظام إدارة تراخيص الأندية. تم تعيين ماكلين ليتشويتي، رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم، وجبريلا حميدو هيما، رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم، نائبين للرئيس.

تدير هذه اللجنة “مسابقات توتال CAF دوري الأبطال”، “توتال CAF كأس الكونفدرالية”، “توتال CAF كأس السوبر”، بالإضافة إلى “دوري أبطال السيدات الجديد” بالتعاون مع اللجنة المنظمة للكرة النسائية.

اللجنة المنظمة لمسابقات الشباب

سيشرف على اللجنة المنظمة لمسابقات فئات الشباب النائب الثالث لرئيس “CAF” رئيس اتحاد جيبوتي سليمان وابيري. سيعاونه كل من بيير آلان مونغينغي (الغابون) ومصطفى إيشولا راجي (ليبيريا).

اللجنة المنظمة للكرة النسائية

قامت إيشا يوهانسن (سيراليون) بتسليم رئاسة اللجنة المنظمة للكرة النسائية إلى النائب الخامس لرئيس “CAF” كنيزات إبراهيم (جزر القمر). مع ذلك، تواصل رئيسة اتحاد سيراليون لكرة القدم يوهانسن، وهي أيضًا عضو في مجلس “FIFA”، مهمتها كنائبة لرئيس اللجنة.

لجنة تطوير كرة الصالات والكرة الشاطئية

تم تعيين سيتا سانغاري، الرئيس السابق لاتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم، رئيسًا للجنة تطوير كرة الصالات والكرة الشاطئية. سيكون نائبه هو عبد الغني سعيد عرب (الصومال).

لجنة الشؤون القانونية والاتحادات الوطنية

يتولى النائب الأول لرئيس “CAF” أوغستين إيمانويل سنغور مسؤولية رئاسة اللجنة.

سيتولى إلفيس شيتي، من سيشيل، منصب نائب الرئيس.

لجنة CAF الطبية

تم تعيين وديع الجرئ، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، رئيساً للجنة الطبية. يظل منصب نائب الرئيس شاغراً بصفة مؤقتة.

إلى جانب ذلك، ما يزال الرئيس موتسيبي يتلقى اقتراحات إضافية بشأن كل من لجنة التحكيم، ولجنة التطوير الفني.