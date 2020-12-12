لكريني: الموقف الأمريكي ثابت .. وترامب يرسخ دعم "الحكم الذّاتي"

قال المحلّل والخبير في العلاقات الدّولية، إدريس لكريني، إنّ “القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصّحراء لا يمكن أن يتغيّر مع تغيّر الإدارات الأمريكية، لأنّ الأمر يتعلق بموقف نتج عن تراكمات تاريخية”، مبرزاً أنّه “رغم اختلاف الإدارات الأمريكية، فإن موقف واشنطن من القضية كان فيه ثبات، خاصة فيما يتعلق بمشروع الحكم الذاتي”.
وأوضح لكريني، خلال مشاركته في ندوة هسبريس الافتراضية حول “اعتراف أمريكا بمغربية الصّحراء والعلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب”، أنّ “المغرب يدبّر المرحلة بصورة مسؤولة وعقلانية، حيث حرّر معبر الكركرات، وسمح بإبراز أنّ الأمر يتعلق بخرق خطير للقرارات الأممية، بل تهديد للسلم والأمن الدوليين بمنطقة الساحل”.
وأضاف المحلل ذاته أنّ “تحرّك المغرب أتاح للمجتمع الدولي الاطلاع على الوضع والسلوكات التي تمارسها البوليساريو، التي تهدد الأمن الدّولي والإقليمي والمصالح المغربية”، مبرزا أن “الموقف الأمريكي من القضية إيجابي، ويوجد في صلب ثوابت السّياسة الأمريكية، التي ظلت تؤكد على أهمية مشروع الحكم الذاتي وجديته”.
وأوضح لكريني أنّ “ترامب رسّخ هذا التوجه، وأكد على أن مشروع الحكم الذّاتي استراتيجي وسيادي، ولا يمكن النزوح نحو أي خيار آخر، بما فيه تقرير المصير والاستفتاء وغيرهما من الخيارات التي لم يعد لها مكان على مستوى التطور الميداني”.
وحول ما إذا كان المرسوم الرّئاسي الذي وقّعه ترامب حول اعتراف أمريكا بالصّحراء سيظل قائما في المرحلة المقبلة، قال الخبير في العلاقات الدّولية إنّ “ما قام به ترامب في هذه الخطوة اعتمد على سوابق مرتبطة بمنظور الإرادات السابقة لهذا النزاع”، مبرزاً أنّ “هناك ثوابت مرتبطة بالصّراع، كما أن المجتمع الدولي يقتنع بأن المغرب جاد في تعاطيه بشكل إيجابي مع الملف”.
وأوضح لكريني أنّ “القرار الأمريكي مبني على استيعاب مقتضيات مشروع الحكم الذّاتي، الذي يوافق بين الاستقلال والوحدة، ومبني على التفاوض والحوار، ويقوم على تقاسم السّلط، ويسمح للمواطنين بتحقيق التنمية، ومؤسس على اعتبارات تاريخية”.
واعتبر لكريني أنّ “ترامب أسس ذلك بناء على المواقف السّابقة، خاصة فيما يتعلق بمشروع الحكم الذاتي. بينما الطرف الآخر لم يتنازل عن مواقفه التقليدية”، مبرزا أن “مجموعة من الدول التي فتحت قنصلياتها في الصّحراء، والمواقف الدولية الداعمة لخطوة المغرب في الكركرات، كلها مؤشرات لا تبرز أن أمريكا وحدها التي اقتنعت بطرح المغرب، وإنما أصبح العالم يؤمن بالأطروحة المغربية”.
وأكد المحلل ذاته أنّ “الموقف الأمريكي سيكون له تأثير على الملف، باعتبار أن أمريكا عضو دائم بمجلس الأمن، الذي يملك الإمكانيات المرتبطة بتفعيل القرارات. أمريكا كانت دائما إلى جانب المغرب، وسيكون دورها أكبر، كما أن مجموعة من الدول الحليفة لأمريكا سوف تحذو حذوها”.
واستطرد لكريني قائلا: “القضية الفلسطينية قضية وطنية بالنسبة للمغاربة”، مستحضرا التظاهرات الكبرى المرتبطة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقال إن “المغرب لعب دورا كبيرا في تنظيم ملتقيات كبيرة، ودوره وازن على مستوى هذه القضية العادلة”، مشيرا إلى أن “المغرب يؤمن بأنه لا ينبغي تجاوز القرارات الأممية وتهميش الحق الفلسطيني”.
كما أكد لكريني أن القضية الفلسطينية حاضرة في السياسة الخارجية المغربية، وأن لها نفس وزن قضية الصحراء المغربية، مضيفا أن “المغرب أعطى إشارة تعكس حسن نيته تجاه الملف، وعلى الطرف الآخر أن يلتقطها بشكل إيجابي، حيث إن الرباط كانت دائما مع حل قيام الدولتين، ولا تزال تؤمن بضرورة وقف الاعتقالات وبناء المستوطنات”.
وتوقف المحلل ذاته عند ضعف وهشاشة دور جامعة الدول العربية والاتحادات الجهوية، مشيرا إلى أن هذا الوضع “يجعلنا أمام مبادرات فردية من أجل الدّفاع عن بعض الملفات، خاصة أن الدول العربية تعيش أتعس وضع منذ مدة، وهو وضع مأزوم أمنيا ودبلوماسيا واقتصاديا”.
ايو فينك ا بو قادوم شفتك غيرت. اذا كنت راجل حر استدعي السفير الأمريكي من أجل التشاور.او اخرج بشي بيان حول الاعتراف الامريكي بالصحراء المغربية.اتحداك ان قمت بذلك .آظن أن الخطوة المقبلة لأمريكا هي العمل على تغيير النظام بالجزاءر حتى ينعم المواطن الجزاءري بالحرية والامان.
السؤال الكبير اليوم هو لماذا لا تعترف السلطة الفلسطينية علناً ورسمياً بمغربية الصحراء؟ فالسفير الفلسطيني في المغرب يعترف ونظيره في الجزائر يلتقط الصور مع البوليزاريو… والسلطة الفلسطينية تتخذ موقف رمادي وضبابي.
مادام المغرب دخل الى لعبة المصالح الاستراتيجية وكسب مؤقتا رهان الصفقة التي عنوانها السيادة المغربية على الصحراء مقابل التطبيع مع إسرائيل فلماذا لا يلعب لعبة اكبر ويحاول جر كل المستتمرين الاسرائيليين الى الصحراء بل الى الحدود المتاخمة مع الجزائر.سيكون بمثابة مطب كبير لكل الأطراف (الجزائر البوليساريو موريطانيا إسرائيل) ويتم خلق توازن بين المصالح الاستراتيجية ومن تم يكون بمثابة الطعم المسموم القاتل .
انا لا أعرف لماذا يتقدم المغرب بمشروع الحكم الذاتي… انا أراه فاشلا كقرار الاستفتاء أيام الملك الراحل الحسن 2.. و سيورت مشاكل للأجيال و الحكام في المستقبل.. نحن الان في نقطة قوة لماذا نوكل على صحرائنا من لا خبرة و لا تقة فيه. يجب أن تخضع جميع أراضي المملكة لحكم جلالة الملك حكما شرعيا… و هو الخيار الأنسب…
عنترية الجزائر من اسباب التطبيع . الكل يبحث عن مصلحته اولا الجزائر ترى مصلحتها في دعم بولبساريو لتصل الى المحيط والمغرب يرى مصلحته في كسب اعتراف امريكي اما فلسطين فلها اهلها يدافعون عنها و لم نرى اي دولة عربية ارسلت رصاصة واحدة للشعب الفلسطيني ادن لا حاجة للمزايدة في القضية الفليسطينية
"……. ولا يمكن النزوح نحو أي خيار آخر، بما فيه تقرير المصير والاستفتاء وغيرهما من الخيارات التي لم يعد لها مكان….."
ما يقع يا استاذ حاليا في الصحراء المغربية هو اسمى اشكال تقرير المصير، الا و هو انتخاب الساكنة لمنثليها الشرعيين في انتخابات شهد العالم باسره بنزاهتها بما في ذلك منظمات دولية صارمة. و تقرير المصير عكس ما يضن البعض ليس مرادفا للاستفتاء. و للاشارة يجب الاشارة دائما الى ان استحالة الاستفتاء راجع الى كون الجزائر ترفض احصاء ساكنة المخيمات و محتجزيها و اقحمت افرادا من جنسيات مختلفة لامالة الكفة لاطروحتها بل و حصلت على 40 الف شهادة ميلاد فارغة من اسبانيا لتضع فيها من تريد.
باختصار ساكنة الصحراء تقرر مصيرها عبر انتخابات نزيهة و تختار منتخبين يدبرون الشان المحلي عكس ما يفع في المخيمات بل و حتى في الجزائر نفسها حيث يفرض النظام العسكري زعيما يوضع في الواجهة
لا حكم ذاتي ،ولا حق العودة !!لقد كان الوطن غفورا رحيما !أما الآن فلم يعود موطنا للعصاط ولخاءني شرفاء المغرب،بالمغرب كان ينتظر هذا الاعتراف بصحراءه من القوة العظمى ويكفيه الآن اربع أعضاء دائمين في مجلس الأمن(أمريكا وفرنسا وانكلترا والصين) أما الآخرون فلا حاجة لنا بهم .انشروا لعلكم تفلحون…..