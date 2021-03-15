للمرة الثانية.. الشائعة تقتل المفكر عبد الله العروي

للمرة الثانية.. الشائعة تقتل المفكر عبد الله العروي
صورة: منير امحيمدات
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 00:16

للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة يتم ترويج شائعة وفاة المفكر المغربي عبد الله العروي، إذ انتشر الخبر قبيل ساعات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته مواقع إلكترونية.

ونفى مقربون من المفكر المغربي خبر وفاته، قبل أن يقوم متناقلو الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم شخصيات عمومية، بحذف “تدويناتهم” والاعتذار عن التسرع في نشر خبر الوفاة.

واستنكر عدد كبير من المغاربة ترويج شائعة وفاة عبد الله العروي، مستغربين لجوء مقربين منه إلى نشرها وتعميمها، ومتسائلين عن غايتهم من ذلك.

وسبق للمفكر المغربي أن كان ضحية إشاعة بشأن وفاته قبل أسابيع، قبل أن يفند مقربون منه الخبر الكاذب.

إشاعة شائعة عبد الله العروي مواقع التواصل الاجتماعي وفاة

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‫تعليقات الزوار

2
  • ذئب الغابة
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 00:35

    أطال الله في عمر صاحب المؤلف “أزمة المثقفين العرب”

    20
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  • أتمنى للمفكر
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 00:47

    * أتمنى للمفكر عبد الله العروي و لكل الناس ، صحة جيدة و عمراً مديداً .
    * رغم ظروف العيش أغلبنا يكره الموت و يفضل الحياة . لكن ما أجمل
    أن يعرف الإنسان ما يقال عنه بعد وفاته ، ربما تكون فرصة سانحة
    لتقويم نفسه أو تصحيح بعض الأكاذيب عن إتجاهه الفكري .

    5
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