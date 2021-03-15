للمرة الثانية.. الشائعة تقتل المفكر عبد الله العروي

للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة يتم ترويج شائعة وفاة المفكر المغربي عبد الله العروي، إذ انتشر الخبر قبيل ساعات كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته مواقع إلكترونية.

ونفى مقربون من المفكر المغربي خبر وفاته، قبل أن يقوم متناقلو الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم شخصيات عمومية، بحذف “تدويناتهم” والاعتذار عن التسرع في نشر خبر الوفاة.

واستنكر عدد كبير من المغاربة ترويج شائعة وفاة عبد الله العروي، مستغربين لجوء مقربين منه إلى نشرها وتعميمها، ومتسائلين عن غايتهم من ذلك.

وسبق للمفكر المغربي أن كان ضحية إشاعة بشأن وفاته قبل أسابيع، قبل أن يفند مقربون منه الخبر الكاذب.