لماذا اجتمعت المعارضة البرلمانية على مائدة إفطار العثماني؟

لماذا اجتمعت المعارضة البرلمانية على مائدة إفطار العثماني؟
صورة: أرشيف
الإثنين 26 أبريل 2021 - 20:30

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، استقبل في بيته كلا من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تشير إلى أن اللقاء الذي جمع العثماني مع الأمينين العامين استثنى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة.

وفي وقت لم يحدد مصدر الجريدة موضوعا خاصا باللقاء، كشف أنه تناول المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية المغربية على بعد أشهر من الانتخابات.

الانتخابات حزب الأصالة والمعاصرة حزب التقدم والاشتراكية سعد الدين العثماني

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
سال الطبيب: مشاكل المعدة
الإثنين 26 أبريل 2021 - 19:00 5

سال الطبيب: مشاكل المعدة

صوت وصورة
معرض "أجيو تسمعونا" للصم
الإثنين 26 أبريل 2021 - 17:30

معرض "أجيو تسمعونا" للصم

صوت وصورة
منازل الروح: سلامة الصدر نعمة
الإثنين 26 أبريل 2021 - 17:00 4

منازل الروح: سلامة الصدر نعمة

صوت وصورة
منابع الإيمان: الحور العين
الإثنين 26 أبريل 2021 - 14:00 11

منابع الإيمان: الحور العين

صوت وصورة
إسبانيا وزعيم البوليساريو
الإثنين 26 أبريل 2021 - 12:33 22

إسبانيا وزعيم البوليساريو

صوت وصورة
حادث يقتل تلميذا بالقنيطرة
الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:59 10

حادث يقتل تلميذا بالقنيطرة