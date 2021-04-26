لماذا اجتمعت المعارضة البرلمانية على مائدة إفطار العثماني؟

كشف مصدر مطلع لهسبريس أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، استقبل في بيته كلا من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تشير إلى أن اللقاء الذي جمع العثماني مع الأمينين العامين استثنى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة.

وفي وقت لم يحدد مصدر الجريدة موضوعا خاصا باللقاء، كشف أنه تناول المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية المغربية على بعد أشهر من الانتخابات.