أين "بن قنة" من بذاءات "الشرور"؟

يبدو أن السلوك غير الأخلاقي لمجموعة “الشروق” الجزائرية ليس وليد اليوم، بل يمتد إلى سنوات عديدة، إذ تسببت جريدة “الشروق” في إشعال أزمة بين مصر والجزائر سنة 2009 بعد نشر مقالات مقرفة تصف الشعب المصري بـ”أبناء الراقصات” و…

بعد ذلك بست سنوات تطاولت “الشروق” على الشعب التونسي، الذي وصفته بـ”الغدار”، بعد تصريحات منسوبة إلى وزير تونسي سابق اتهم فيها الجزائر بـ”تصدير الإرهاب”. كما سبق لمنشورات “الشروق” كيل شتائم بذيئة إلى المهاجرين غير النظاميين القادمين من جنوب الصحراء، وكذلك إلى العمال الصينيين في الجزائر.

مصدر إعلامي، تحدث إلى جريدة هسبريس، أكد أن قناة “الشروق” ومنشوراتها مكروهة جدا في الجزائر وخارجها، ولا مصداقية لها، مشيرا إلى أن هذه المجموعة الإعلامية دأبت على الترويج للشعوذة باستضافة عرافين ومنجمين، وعلى التحريض ضد المعارضين بالدعوة إلى الانتقام منهم وقتلهم.

وأضاف المصدر ذاته “نحن أمام مجموعة تمثل قمة البؤس والانحطاط في الممارسة الإعلامية بغرض إلهاء الرأي العام الجزائري عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تنخر البلاد”. وتساءل قائلا: “أين هم عقلاء الجزائر من مثقفين وإعلاميين؟ ولماذا لم تبادر الإعلامية الجزائرية الشهيرة خديجة بن قنة، التي تهتم كثيرا بشؤون المغرب، إلى إدانة هذا السلوك، الذي لا يمت بصلة إلى أخلاقيات الإعلام، وأين اختفى الإعلامي المقتدر حفيظ دراجي؟”.

وختم مصدر هسبريس حديثه إلى الجريدة بالقول إنه لا عزاء للحاقدين أمام الانتصارات الدبلوماسية المغربية والمسار التنموي الذي تسلكه المملكة، مشيرا إلى أن التطاول على ملك البلاد، الذي مد يد الإخاء والخير في جميع المناسبات إلى الجارة الشرقية، يعكس وقاحة ودناءة حكام الجزائر.