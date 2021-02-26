لماذا لا يغير الاتحاد الأوروبي موقف "التريث" في قضية الصحراء المغربية؟

صرحت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى المملكة المغربية، بأن موقف الاتحاد بخصوص نزاع الصحراء لم يتغير بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
وبحسب حسن بلوان، خبير في العلاقات الدولية، فإن العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي توصف دائما بالمتقدمة، وتشمل مجالات متعددة، مما يضع المغرب في طليعة الشركاء الجنوبيين لأوروبا بحكم القرب الجغرافي والمصداقية التي يتمتع بها.
وقال بلوان: “رغم متانة هذه العلاقات الاستراتيجية وصلابتها، إلا أنها تعرف بعض الهزات نتيجة التشويش الذي تقوم به الجزائر وعناصرها الانفصالية بإقحام قضية الصحراء المغربية في بعض المؤسسات الأوروبية، كالبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية”.
وتابع: “لكن حاجة المغرب للاتحاد الأوروبي وحاجة هذا الأخير للمغرب في هذه المنطقة الملتهبة تعزز فرص استمرار هذه العلاقات الاستراتيجية، وتحول دون أن تصل الأمور إلى القطيعة النهائية كما حصل سنة 2016”.
وأوضح المتحدث أنه “مع مستجدات قضية الصحراء المغربية، وما رافقها من دعم مجموعة من بلدان المجتمع الدولي لمشروع الحكم الذاتي والاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، يطرح السؤال لماذا لم يواكب الاتحاد الأوروبي هذه الدينامية الايجابية؟”.
وأردف قائلا: “من المعلوم أن معظم دول الاتحاد الأوروبي القوية والمؤثرة قريبة من الموقف المغربي، لكن هناك توازنات أوروبية لا يمكن أن تحيد عنها السياسة الخارجية الأوروبية التي تنبني على مبدأ الإجماع في بلورة المواقف المشتركة”.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر المتحدث وجود “انقسام غير ظاهر بين الدول الأوروبية في التعاطي مع قصية الصحراء المغربية، فهناك دول مؤثرة تسعى إلى حل النزاع وفق السيادة المغربية بالنظر إلى التحديات التي تواجه المنطقة الحساسة والقريبة من أوروبا، وهناك مجموعة تحافظ على التوازن بين المغرب والجزائر، وهناك دول قليلة تعاكس المطالب المغربية المشروعة، خاصة بعض الدول الاسكندنافية في شمال أوروبا”.
واعتبر بلوان أن الموقف الأوروبي من دينامية ملف الصحراء المغربية يمكن مقاربته عموما من خلال عدد من النقاط، ذكرها منها أنه “لا يمكن فصل موقف الاتحاد الأوروبي عن الموقف الأمريكي، ودائما ما يكون الأول يحاكي الثاني ويتماهى معه في إطار التحالف الغربي الاستراتيجي في قضايا العالم. ومعلوم أن علاقة القيادة الأمريكية السابقة كانت متوترة مع أغلب الزعماء الأوروبيين”.
ينضاف إلى ذلك، انتظار الاتحاد الأوروبي موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من قضية الصحراء، الذي لا يمكن أن يحيد عن موقف الإدارة السابقة بحكم العلاقات المتميزة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، “لبلورة موقف مشترك أوروبي أمريكي”، واصل بلوان.
وبحسب الخبير في العلاقات الدولية، فإن الاتحاد يراعي بعض الحساسيات واللوبيات داخل البرلمان الأوروبي المدعومة والممولة من طرف النظام الجزائري، التي “رغم أنها قليلة ومترهلة، لكنها تشوش على الإجماع الأوروبي القريب من الموقف المغربي”.
لانه بكل بساطة يريد أن يأكل من خيرات المغرب و الجزائر في نفس الوقت. لايمكن أن يستغنى عن إحدى البقرتين الحلوبين
لا اعرف لماذا المغرب ينهج سياسة الليونة مع الاتحاد الاروبي مع العلم ان خيراتنا تذهب له باثمان زهيدة .ان الاوان ان يرفع المغرب التحدي لفرض شخصيته السياسية مادام ان اعظم دولة اعترفت بمغربية الصحراء .فالحزم سيد الموقف في هذه الظروف.
لماذا؟ لأنه يحلب من الجزائر و المغرب و من جميع دول “اتحاد” المغرب العربي!! تحت منطق “فرق .. تسد”
أتمنى من إسرائيل أن تفتح قنصلية لها في الصحراء، حينها موقف أوروبا سيتغير جذريا.
التريث من طرف الإتحاد الأوروبي هذا دليل أن القضية فيها إن وكأن وليت.
الاتحاد الاوروبي له مصالح كي تبقى الوضعية على ما هي عليه وتنظر الينا باستعلاء ولكن الصحراء مغربية وستبقى كذلك الى يوم البعث سواء اعترف من اراد ان يعترف او كره من كره ولا يهمنا الاتحاد الاوروبي لاننا في صحراءنا وصحراءنا في مغربها. وانتهينا
بالإضافة إلى مرض “إتفق العرب على ألا يتفقون” والذي أصاب أيضا الإتحاد الأوروبي وتعافت منه بريطانيا، لاتزال المصالح المشتركة في الفاز الليبي والجزائري تعرقل منافستها بالغاز النيجيري عبر المغرب.
السياسة جزئ من النظام في الدولة على المغرب أن يجتهد في السياسة اكثر وأن يتعامل مع الجالية المغربية في الخارج بمعاملة حسنة، ويعطي حقوق الشعب المغربي، وبناء المستشفيات والمدارس وخلق فرص الشغل وإطلاق جميع المعتقلين السياسين وإصلاح العدالة الاجتماعية، وسوف ترو مغرب جديد إن شاء الله
نحن لا نحتاج لاعترافهم فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها الى ان يرث الله الارض ومن عليها الاروبيون منافقين يعرفون الحقيقة لكن يتغاضون من اجل مصلحتهم هذا كل ما في الامر.
لحد لا أفهم لماذا الإعلام المغربي والمغاربة عموما يستعملون كلمة الصحراء المغربية، التعريف الصحيح هو أقاليمنا الجنوبية وهل نقول نحن المغاربة الريف المغربي، منطقة سوس المغربية، وجدة المغربية الكل يعرف أن هذه المناطق مغربية وكذلك بالنسبة لمنطقة الساقية الحمراء وواد الذهب.
لأنهم ياكلون مع الديب ويبكون مع الراعي
أين كانت هده الدول لما سلمت أمريكا ألمانيا الشرقية إلى الغربية و تبعت أمريكا. هل فعلوا إستفتاء في ألمانيا الشرقية و ألم تكن حكومة ألمانيا الشرقية ضد إحتلال ألمانيا الغربية لها. لقد حدث إحتلال لألمانيا الشرقية و إسقاط حكومتها و جميع نظامها.
المغرب ملزم بالصرامة مع الدول الأوروبية. أي مواطن لا تعترف دولته بالسيادة المغربية يجب حرمانه من زيارة الأقاليم الجنوبية و يحتاج تأشيرة خاصة يكون ثمنها جد مرتفع و إدا دخل الأقاليم الجنوبية بدون تأشيرة خاصة يغرم و يسجن و يرحل لبلده. و تمنع أي شركة لا تعترف دولتها بالسيادة المغربية من الإستثمار في المغرب.
يجب أن يلقنهم المغرب درس في السياسة. لا عبور للأقاليم الجنوبية.
القضية أصبحت واضحة أمام العالم والمجتمع الدولي… الجزائر جمعت خليطا من اللاجئين من فيافي الصحراء الكبرى مقابل خيمة والقليل من السكر والماء مع مجموعة فليلة من أحفاد المختطفين والمغرر بهم في السبعينات من القرن الماضي من طرف النظام الجزائري البليد بمخيمات تندوف ويريدون أن يفرضوهم بدون حق كمنتمون الصحراء الغربية المغربية تحت إسم الشعب الصحراوي والصحراء الشرقية المغربية التي اقطعتها فرنسا من المغرب وضمتها لمقاطعتها القديمة تحت إسم الجزائر اليسوا صحراويين…؟ أين هو هذا الشعب الصحراوي المزعوم…؟
لماذا لم يغير لأن فرنسا هي رأس الحربة الكل يظن ان الجزائر هي المشكل لا يحبيبي فرنسا هي من وضعة العسكر قبل خروجها فرنسا هي مشكلة المغرب يوم يتحرر المغرب منها اقسم بالله سيصبه قوة عظمى وسيكتب التاريخ
لكي يستعمل لغة الابتزاز كلما أراد ذلك.مثلا يبتز المغرب عندما يريد تجديد إتفاقية الصيد البحري وغيرها …. أنا أقول أن الصحراء مغربية ولا ننتظر إعتراف أحد.
تتريث ام لا .تعترف ام لا !!! نحن في صحراءنا قابعين !!!!! تحت السيادة المغربية …. اعترافها فهو شكلي ليس الا … اما المغرب بكل اابناءه فلا محيدلهم عن الصحراء المغربية!!!!!
اتفاقية الصيد البحر مع أوروبا يجب إيقافها و البحث مع أمريكا أو الصين لاستغلالها. خصك تزمط بنادم عاد يجي يقلب عليك.