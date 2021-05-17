لماذا لا يلقي الأئمة "خطبة الجمعة" باللغة الأمازيغية أو الدارجة المغربية؟

يقصد ملايين المغاربة المساجد لأداء صلاة الجمعة، غير أن عددا منهم لا يستوعب مضمون الخطبة لأنها تلقى باللغة العربية الفصحى التي لا يفهمها من لم يحظ بنصيب من التعليم أو من لغته الأم هي الأمازيغية.
في بعض المناطق التي يسكنها الأمازيغ، خاصة في البوادي والمدن الصغيرة، يعمد بعض خطباء المساجد إلى تقديم ملخّص للخطبة باللغة الأمازيغية قبل اعتلاء المنبر، لكن الخطبة تلقى في غالبية المساجد باللغة العربية الفصحى دون شرحها باللغة التي يفهمها الناس.
في بلدان إسلامية أخرى، تلقى خطبة الجمعة باللغات الأصلية لهذه البلدان. فما هو السند الشرعي الذي جعل فقهاء المغرب يقررون جعل خطبة الجمعة باللغة العربية الفصحى وليس الأمازيغية أو العامية التي يفهمها العامة؟
مبعث هذا السؤال هو مركزية الخطبة في صلاة الجمعة؛ ذلك أنها تقوم مقام ركعتيْ صلاة الظهر التي يؤديها المصلون في الأيام العادية، لكنّ عدم استيعاب وفهم مضمونها يطرح سؤال الجدوى من الإنصات إليها.
تؤكّد فاطمة، وهي في الخمسينات من عمرها دأبت على أداء صلاة الجمعة منذ سنوات في المدينة حيث تقيم ضواحي أكادير، وجود عائق عدم فهم مضمون خطبة الجمعة، رغم أنها تستفيد من دروس محو الأمية، بالقول: “كنفهم فيها شوية وصافي”.
ويوضح الأستاذ محمد بوبلي، عضو المجلس العلمي المحلي لتارودانت، أن الإسلام يراعي لغات الناس وأعرافهم وتقاليدهم، وهو ما يتجلى في الآية الكريمة: “وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم”، أي أن الأنبياء والرسل يُبعثون إلى الناس ويحدثونهم بلغاتهم حتى يكون هناك تواصل واستيعاب لرسالتهم.
وإذا كان الإسلام يراعي لغات الناس، فإن “اللغة العربية بالنسبة إلينا نحن المسلمين هي جزء لا يتجزأ من الدين”، يقول محمد بوبلي في حديث لهسبريس، مبرزا أن ما يؤكد مركزية العربية في الدين الإسلامي هو أنها اللغة التي نزل بها القرآن، وهي كذلك لغة رسول الإسلام.
ويضيف أن مركزية اللغة العربية في الدين الإسلامي يعكسها أيضا كون كثير من المسلمين الأعاجم تعلموها وقدموا لها خدمات في مقدمتها كتاب “الكتاب”، وهو أهم كتاب لقواعد اللغة العربية ألّفه عالم النحو سيبويه، وكان فارسيا تعلّم لغة الضاد.
هل تعني مركزية اللغة العربية في الإسلام ضرورة عدم التحدث إلا بها لتبليغ الناس أمور دينهم؟ يجيب محمد بوبلي: “حين نشرح الدين للناس عند التدريس والوعظ والإرشاد، نتحدث بأي لغة يفهمها الناس للتواصل معهم، ولكن عندما يتعلق الأمر بخطبة الجمعة، فإن أهل العلم ينقسمان إلى فريقين”.
ويزيد موضحا أن فريقا يقول إن خطبة الجمعة هي وسيلة مثل الوعظ، ومن ثم لا يُشترط أن تُلقى باللغة العربية الفصحى. أما الفريق الثاني، فيقول إن الخطبة، فضلا عن كونها وسيلة تحمل رسالة، هي غاية، أي إنها عبادة يتعبّد بها المسلمون لله، وبالتالي يختلط فيها جانب الوعظ بجانب التعبُّد.
وإذا كانت خطبة الجمعة تُلقى بغير اللغة العربية الفصحى في بلدان إسلامية أخرى، فإن المذهب المالكي الذي يهتدي به المغاربة يتشدد في هذا الجانب، كما يوضح الأستاذ بوبلي، مبرزا أن “المالكية يشددون على أن تكون الخطبة باللغة العربية خشية ألا تُقبل صلاة الجمعة؛ ذلك أن الخطبة تقوم مقام ركعتي صلاة الظهر التي يؤديها المصلون في الأيام العادية”.
ولكي يستفيد الناس من خطبة الجمعة ويفهمونها، مع الاحتفاظ بإلقائها باللغة العربية الفصحى، أوضح بوبلي أن “الحلّ المتّبع في المغرب هو أنّ الإمام يدخل إلى المسجد قبل الأذان ويقدم ملخصا للخطبة التي سيُلقيها باللغة التي يفهمها المصلون، وعندما يُرفع الأذان يعتلي المنبر ويلقي الخطبة بالعربية، أو يؤجّل تقديم ملخص للخطبة إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة”.
لانهم يوريدون ان يقودون لنا حيتنا بي لغات الشرق و علينا ان نفظحهم لانهم يعشيشون لنا في دمغنا كل افكار الشرقيين ونحن شمال أفريقيين علينا ان نصلي حتا بي الأمازيغية
و ما زال مشروع فرنسا الكبير مستمرا بالمغرب العربي بطرق اكثر خبثا و دهاء…. نعم حققوا اختراقات.. و ان لم تكن لنا جماعة تصرانية بوجود اجتماعي قوي….لنا شبيه ذلك…تعلق قوي بالتمزيغ..قناع النصرانية …و حصان طروادة لتحطيم اسلامنا و عربيتنا العائق دون نصرهم الكبير….ها هم يهدمون الحصن…ببطء.. لكن بفعالية…..ارى الناس عندنا في المغرب أصيبوا بالبكم….و لا تعي مدى جريمة التمزيغ الذي يبرمجونه لنا..يظنون التمزيغ طريق غنيمة و رفاه و كرامة….و لا عزاء للقطيع…
التيار الموري او البوري العرقي المتمزغ..يريد طمس الهوية العربية الإسلامية للمغرب…لكن هيهات هيهات…هوية المغرب ترسخت منذ آلاف السنين
الخطبة لي يجيبها لمقدم مكتوبة ويعرضها الفقيه غي ربحو بها
لو كانت خذبة الجمعة بالدارجة او الامازيغية لاصبحنا مكلخين فلغة القرآن والحضارة هي اللغة العربية باللغة العربية يصبح الانسان مثقف
اللغة العربية هي لغة الاسلام والقران الكريم ،لو كان الدين سيصلح بغير العربية لانزله الله بغير العربية .اللغة العربية هي مجد الامة وهناك من يبحث عن الذل بدل المجد.
سوف يتم إلقائها بالعبرية يجب الضرب بيد من حديد لكل تافه يريد إشعال الفتنة و عدم التساهل معه و تقديمه للعدالة(الجواب على كل حيوا..يتسائل بمثل هذه التفاهة)الجواب واضح وضوح الشمس لأن الإسلام و القرآن نزل بالعربية
لغة القرآن هي العربية الفصحى، و العربية هي اللغة السائدة في العالم العربي…. ألم يكفيكم إقفال المساجد حتى تتدخلو في خطبة الجمعة التي تزاول منذ عهد الرسول ص باللغة العربية الفصحى
لاحول و لا قوة الا بالله، هدف دول و جمعيات ضرب اللغة العربية بغية ابتعاد الناس عن الدين و القران الكريم…
إنا أنزلناه قرآنا عربيا ( ليس أمازيغيا أو دارجيا) . مواضيع فارغة لأن أساسها واضح وثابت في كل زمان ومكان .
نعم للخطبة بالامازيغية او الفصحى . لا للداريجة. الامم تترتقي بدستورها لا بالتحيز للاقلية التي تريد فرض اراها على المجتمع
داكشي اللي بقى لينا غير الامازيغية .هذه هي بداية الصراعات والانقسامات
مرة حضرت لصلاة الجمعة في بلفاع. والخطيب القى الخطبة بالسوسية.
لأنهم إعتادوا على الأسلوب السلفي والوهابي والشرقي في إيصال الفكرة أو الرسالة بينما الواقع يطلب منهم مخاطبة الناس باللهجات واللغات المحلية.
والله عليم خبير بكل اللغات.
من الاحسن تكون باللغة الروسية او التركية وسيرو شوفو علمن ضحكو
الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها
المغاربة متعلمهم وغير متمدرس يفهمون المسلسلات المكسيكية التي تدبلج بلغة عربية فصيحة ويفهمون المسلسلات التركية التي تدبلج باللهجة السورية ويفهمون اغاني ام كلثوم وعبد الحليم وكاظم الساهر ومحمد عبد الوهاب التي تغنى بلغة اكثر فصاحة…ربما انت أيها الكاتب من لا يفهم مضمون خطبة الجمعة
لغة الأم ديال المغاربة هي الدارجة و الأمازيغية اما العربية الفصحى فهي لغة ميتة
صراحتا أتمنى أن يكون لنا ديننا الإسلامي يتفوافق مع تقاليدينا وعادتنا المغربية ويتم إلغاء كل مايتعارض مع تقاليد المغربية الأصيلة كتعدد زوجات وقتل المرتد و قائمة طويلة.
بهده الطريقة سنقطع دابر المتشددين ونقضي على منابع الإرهابيين والفكر الداعشي في المغرب.
وأن يكون ديننا بالعامية المغربية أي الدارجة وأمازيغية على حد سواء.
سبحان الله العظيم، الغرب كلهم بصفة عامة يسلمون ثم يتعلمون اللغة العربية ومنهم علماء ،ونحن نبحث عن اللغو حسبي الله ونعم الوكيل
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. الامازيغية او الدارجة لهجات وليست لغة إضافة إلى ذلك المغاربة كلهم يفهمون اللغة العربية لماذا تقفون دائما عقبة لتطور المغرب إلى الأمام؟؟؟ الاحترام والتقدير
غالبية الفقهاء يلقون الخطب بالدارجه وفي مدن الاطلس التي غالبيه سكانها امازيغ. يلقون الخطب بالدارجه الامازيغيه لان اللغه الامازيغيه لا يفهمها كل الامازيغ لاختلافها عن الدارجه كما هو الحال بالنسبه للدارجه العربيه واللغه العربيه.
حتى الشينوية والجابونية مشي غير الشلحة …,……,
وماذا اصبحت عليه مواضيع خطبة الجمعة بعددتكريس مذهب التوفيق فكل الخطب اصبحت روتينية تكرر قصة هدهد سليمان وقصة فرعون وتبعد المصلين عن روح يوم الجمعة والخطبة التي تكون ملخص لمختلف الاحداث وراي الشرع فيها لكن مذهب التوفيق الفلكلوري الذي يخدم طرف واحد ووحيد يضرب حصار حديدي رهيب على الأئمة وتحولت خطب الجمعة الى مجرد فلكلور يخدم جهة واحدة ووحيدة !! ولا علاقة خطبة الجمعة في المغرب بما يفتيه الدين الحنيف وهذا هو استغلال الدين بشكل فاضح
تساؤل منطقي ومعقول في ظل تفشي الامية. ما هي الغاية من الخطبة اذا لم يكن لها اثر في عقول ونفوس المتلقين خاصة ان بعض الخطباء يتفنون في كل اشكال السجع الذي يغلف مضمون الخطبة بهالة لغوية يستحيل معها الفهم. فضلا على ان بعض الخطباء لا يميزون بين صلاة الجمعة ومجلس العلم فتراهم يغرقون في التفاصيل الشرعية التي لا يفهمها الا ذوو الاختصاص ناهيك عن الاطالة المبالغ فيها في الخطبة دون مراعاة لسن بعض المصلين ولا للظروف التي يؤدي فيها الملصي صلاته (حر شتاء…
يمكن إلقاء الخطبة بالعامية و لكن أستبعد إلقاءها باللغة الأمازيغية ﻷن ليس كل اﻷئمة يجيدون اللغة اﻷمازيغية من جهة و ليس كل المستمعين أمازيغ من جهة أخرى.
المشكل ليس في إلقاء خطبة الجمعة بالعربية او الفرنسية الامازيغية أو الدارجة……. المشكل في المحتوى والمضمون….. إذ كل خطب الجمعة تنهل من مضامين عتيقة لم تعد تساير العصر… وجل المصلين يكتفون بآمين وترديد صلى الله عليه وسلم…. لا يراعي لا حرمة المسجد ولا حرمة الآخر….
خطبة الجمعة اول ماشرعت :شرعت باللغة العربية
لأنها لغة القرءان الكريم ولغة الاحاديث النبوية .
ولا سبيل الى معرفتهما الا باللغة العربية.
فالامازيغية او الدارجة قد تكون شرح للخطبة اذا اقتضى الامر
اما ان تكون الخطبة بهما فهذا تمويت للغة القرءان والبعد عن الآلات التي يفهم بها.
حتى انت اكتب مقالك هذا للأمازيغية أو الدارجة…
لان العرب جعلوا من العربية ركنا اخر من اركان الاسلام. هنا في تركيا الخطبة سواء يوم الجمعة او في الاعياد تلقى بالتركية و في مناطق الاكراد تلقى بالكوردية. اغلب الاتراك مسلمون متدينون و علاقتهم بالعربية لا تتجاوز استظهار سور من القرآن لاداء الصلوات.
لغة القرآن العربية ثم إن الامزيغية لهجة فيها انواع مختلفة وغير قادر ان تفرض ابحت عن مترجم
ولمالا تكون في المغرب حكومة امازيغة وحكومة عربية وجكومة ريفية وحكومة صحراوية…… الخ وكل واحد يلغي بلغاه حسب انتمائه؟؟؟؟؟ اتقوا الله في هدا البلد….. الحمد لله اللي عندنا ملكية يعيش الكل تحت ظلها و ننعم بالاستقرار والامن رعم حسد الحاسدين…
المشكل ليس في الأمازيغية المشكل في من سيفهم الأمازيغية. الخطبة جعلت ليفهم الناس مايجري في حياتهم اليومية
ما يدهشني أكثر هي ورقة الدواء التي تكتب غالبا بالفرنسية وأغلبية المغاربة لا يجيدونها
في الكنائس الأوروبية و الأمريكية، هل تلقى المواعظ باللهجات؟ هل الأمازيغية مؤهلة مصطلحيا و مفاهيميا و معجميا للوعظ؟السؤل هو لماذا المدرسة و الجامعة في حالة إفلاس؟ لماذا الحديث عن الدارجة في الإعلام و المدرسة؟ لماذا لا يقوم دعاة الأَمْزَغَة بتصوير نموذخ خطبة الجمعة و نشرها على الأنترنيت لنرى النتيجة؟ نفس الشيئ لدروس الفيزياء،الرياضيات،البيولوجيا في المدارس و الجامعات! نريد أن نرى محاضرات بالأمازيغية في علم الاجتماع، الاقتصاد، العلوم السياسية و كل المجالات العلمية و المعرفية!
ذلك يعود إلى امكانياتهم الخاصة أنا شخصيا أعرف مجموعة من الأئمة يلقون خطبة الجمعة باللغة العربية و في نفس الوقت يقومون بالترجمة إلى اللغة الأمازيغية أو إلى الدارجة
اذا لم نفهم لغتنا الام وهي اللغة العربية فكيف سنتدبر القرآن الكريم ونفهم معانيه أليس القرآن الكريم كلام ؟ إذا كان كذلك فيجب على كل مسلم أن لا تكون اللغة العربية عائقا بالنسبة له وللأسف الأوروبيون والأمريكان يعرفون لغتنا أكثر منا والسلام
ما داروها حتى على نصرة اهلنا في غزة حسبنا الله ونعم الوكيل
يبدو، والله أعلم، أن الدين عندنا يؤخذ بالوراثة. كثير من المسلمين لا يفهمون جيدا مغزى دينهم. يعتقدون أن أداء الطقوس كاف للفوز بالجنة، فنجدهم يتسابقون إلى المساجد خصوصا في رمضان، ويوم الجمعة. لكن معاملاتهم بينهم وسلوكاتهم مع الغير لا علاقة لها بتعاليم الدين. لا يهتمون كثيرا بفهم خطبة الجمعة، والدليل انها تلقى بلغة لا يفهمونها. فترى أكثرهم يقاوم النوم والخطيب يتحدث بعربية فصحى صعبة الاستيعاب…
انا انزلناه قرآنا عربيا
صدق الله العظيم
كنت بمدينة امزورن بالحسيمة وحضرت اكتر من جمعة وكان الخطيب يلقي الخطبة باللغة الامازيغية اما الحجج من القران والاحاديث كانت تلقى بالغة العربية ويعيد ترجمتها الى الامازيغية
لماذا لا نفكر في بذل مجهود لنتعلم اللغة العربية ? لماذا نحاول تغيير الدين و الشريعة لتتطابق مع اهوائنا ? الا تخجل من طرح هذه الافكار على مجتمع نصف امي ? وكيف يتعامل هؤلاء الامازيغ مع القرآن ? هل نترجمه ? المغاربة كلهم مسلمون لا فرق بينهم و عليهم ان يتعلموا دينهم كما انزل دون تحريف او تزوير تعلموا العربية لانه هو الحل ولانها لغة القرآن و لغة السنة النبوية . لا يمكن ان نصبح كلنا ادباء ه كتاب ولكن نتعلم ماهو ضروري لا مجال للحلول الخاطئة واللغة العربية لغة الجميع بما فيهم الامازيغ و الفرنسيين و الاسبان الخ الخ ………. هكذا يغزو الاسلام العالم اما فكرتك فانها تحارب الاسلام . الشرح و التبسيط من اجل تفهيم الجميع نعم و بالمقابل نبذل مجهود لنتعلم اللغة العربية ابتغاء وجه الله و في سبيل الله العلم فريضة .بل طلب العلم فريضة القليل من يعي هذا و الكل يتهافت وراء البدع التي لا تؤدي الا لجهنم
بالعكس. حضرت كم من مرة في احدى للقرى الورزازية لصلاة الجمعة. الامام يخاطب بالعربية و الدارجة و يشرح بالاماريغية.
و لكن في المدن حتى و ان كانت ذات اغلبية امازيغة، الائمة دائما ما تخاطب بالعربية و الداريجة التي يفهمها جميع المغاربة عرب و امازيغ و افارقة.
الداريجة تجمعنا.
لان لغة القرأن هي اللغة العربية لكن هي فكرة جيدة خصوصا باللهجة الامازيغية فهناك جهات في المملكة لا يتحدثون الا بالهجة الامازيغية ، وفي الاخير لا يهم ان تكون الخطبة بأي لغة ، الاهم ان تكون الخطبة هادفة.
ؤما جدوي ان تلقى بالغة الامازيغية او العربية او الدارجة ولا يستوعبها بما لها من نصائح و مغزى ديني و تربوي
فمجرد ان يخرج المصلون الا و ترى اغلبيتهم يتعاملون كالحياوانات و يعنون في الارض فوضى و فساد
انيهتم كل شيء وتبقى لكم الىّ المساجد افسدتم كل شيء المدارس والادرات والمؤسسات بلغت الخشب وزنقة والآن تجسون نبض الأءِمة الإمام يفني نصف عمره او اكثر في تعلم العلم الشرعي والبلاغة لكي يلقي في الاخير الخطبة الجمعة ودرس ديني بلسان مبين يبدأ تهكم عليه واقول لكم قبل دخول القبائل العربية الى المغرب كانت خطبة الجمعة تلقى بلعربية وببلاغة في عهد المرابطين بدلا من ان تلومو الدولة اي انها لم تبني مدارس وكُتاب لكي تدرس أبناؤها وتنقذهم من ضياع من ايادي مشبوهة تلومون الأءِمة
اللغةةأداة تواصل فقط، يجب على الا ئمة تقديم خطبة الجمعة باللغة الأمازيغية أو أية لغة يفهمها المجتمع، ومتشددون لإستعمال اللغة العربية هم قوميون سياسيون يريدون تعريب الأخرين. وهذا”ما أنزل الله من سلطان” وقال الله تعالى” إن جلعناكم شعوبا وقبائلة لتتعارفوا إن إكرمكم عند الاه أتقاكم”
طبعا االمستعربون لا يطيقون الأمازيغية ويحقدون عليها رغم انهم أمازيغ مستعربون فقط
لأن لغة القرآن الكريم بالغة العربية بكل بساطه
فلا داعي للفتة
أغلب المساجد في جل ربوع المملكة، أرى كل الخطباء يفسرون ما يقولونه إما بالدرجة أو الأمازيغية…هذا ما أشاهده…
لان القرآن الكريم نزل باللغة العربية وكفى .
يا للغرابة! اتريدون ارجاع المغاربة الى عصر الامية؟ ولو اننا قد بدانا فعلا في طمس العربية الفصحى لان الاغلبية لاتستطيع ان تكون جملة مفيدة بدون اقحام الدارجة . فكيف اذا يمكن للشباب الغير المؤهل اصلا ان يلقي محاضرات او خطابات امام الملأ . وكيف يمكن للشباب ان يراسل اطراف اخرى حين تلقى المسؤلية على عاتقه؟ ام انه سيصبح اضحوكة .لك الله يا وطني
العربية لغة القرآن والقرآن ميسر للذكر كما قال رب العالمين( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) أما الألسن الأخرى فلا تصلح للخطابة والمجتمع المغربي والحمد لله قاطبة يتجاوب مع خطبائه وواعظيه بلغة القرآن. وهؤلاء الذين يتباكون على المجتمع أنه لا يتواصل مع الخطباء إذا أجرين عليهم بحث سنجدهم لا يصلون بل يصدون الناس عن دين الله بشتى الطرق الشيطانية وهذا واحد منها
لاإله إلا الله محمد رسول، للأسف نحن الآن لانستفيد من كلامهم باللغة العربية الفصحى وتريدون أن نصغى إليهم بالأمازغية نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم.
سلام عليكم اللغة العربية هي أولى لان ليس جل المغاربة يفهمون الأمازيغية
والعربية لغة القران
إذا أردنا تعميم الإستفادة وتبسيط الدين والوعظ والإرشاد للمواطن العادي الذي لم ينل نصيبه من التعليم، يجب أن تكون الخطبة مختصرة ومركزة بسيطة تتداول الشؤون اليومية للناس حتى يتسنى لهم تصحيح أخطائهم الشائعة في تدينهم. كما يجب الإبتعاد عن الخطب الطويلة الأكاديمية التي تدخل الملل على المتلقي والتي تتطلب مستوى مرتفع من التعلم.
وفي حالة كون الخطبة قصيرة أنذاك يستطيع الخطيب في الجهات والمناطق الأمازيغية إعادة كل فقرة باللهجة التي يفهمها مواطنو المنطقة ،فتعم الفائدة ولا يمل الناس أثناء الإنصات إلى الخطبة.في رأيي هذه الطريقة أحسن من إعطاء ملخص في وقت خارج عن الصلاة، لأن وقت الخطبة داخل في وقت الصلاة فيكون الأجر كاملا بإذن الله والله أعلم.
هناك العديد من المساجد التي يعتمد فيها الخطباء يوم الجمعة على ترجمة مضامين الخطبة بالامازيغية و هذا اصلا مشكل غير مطروح
عبد ربه أصلي الجمعة قبل الاحترازات الوقائية من طبيعة الحال في مسجد هنا بشمال فرنسا.
ومن بين المصلين هناك البعض من الباكستانيين. وما ألاحظه أنهم ينتبهون جيدا لما يقوله الخطيب ، وعيونهم مشرئبة نحوه. وكأني بهم يفهمون ما يقوله من خلال اهتمامهم هذا ومن خلاله لعملية التركيز على الخطبة .
خلاصة القول : كلما كان الاهتمام بالغا بالخطبة إلا وأنار الله قلب المسلم لفهم بعض مضامينها ، ولو أنه لا يفهم اللغة العربية.
وهذا لا ينفي أن يقدم الإمام ملخصا لخطبته بالفرنسية كما هو سائر المفعول به هنا عندنا، أو بالأمازيغية أو بالدارجة كما جاء في المقال.
بغض النظر عن التفسيرات الفقهية للمسألة انا مع طرح ان تلقى الخطبة باللغة العربية وتفسر للناس بلهجتهم المحلية حسب المناطق ويبقى الاجتهاد للخطيب. انا طبعا اتكلم عن المناطق المعزولة التي لا حيلة لاهلها للتعلم والتحصيل والا فان الاميين في المدن يعرفون ويفهمون اللهجات الخليجية والسورية والتركية من المسلسلات ووهناك من يفهم حتى الهندية …رغم انهم اميون احيانا فلم العربية يكثر عليها النقاش…وخلاصة خطبة الجمعة توفيقية بمصطلح اهل الفقه وليست توقيفية فباب الاجتهاد فيها مفتوح…والله اعلم
الحمد لله على نعمة الإسلام. ومن آياته اختلاف ألسنتكم و ألوانكم…. (س. الروم). بربكم ما فائدة قراءة القرآن وسط أناس لا يفهمون منه كلمة. الإسلام رسالة يجب أن يصل مضمونها إلى كل مسلم بلغة يفهمها. ويبقى تعلم اللغة التي جاء بها الإسلام أمرا ضروري. والله أعلم.
لو كان القرآن يثلى بالأمازيغية او بالدرجة ل…….!
لماذا لا يلقي خطباء المغرب خطب في قضايا ابامة المصيرية، كارض فلسطين المقدسة؟ ايتها الصحافة الموجهة، ان الخطباء يشرحون بالعامية، ويلقون الخطبة بالامازيغية ليفهمون العوام
لان القرآن انزل عربي لهدا يعطي ائمة المساجد الخطابات بالغة العربية الفصحى وأهل مكة ادرى بشعابها
كي لا يفهم اغلب المصلون ما يتمتم به الائمة ،
اللغة العربية بها نزل القران وهي لغة دينينا الحنيف .والدارجة أصل كلماتها فرنسية مستعمرة .فأغلب كلمات الدارجة كلمات فرنسية خالصة .و الأمة فهم مأمورون يطبقون مايملى عليهم من أجل قوتهم وقوت أبنائهم .