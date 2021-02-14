جدل فعالية لقاح "أسترازينيكا" ينتهي بتوصية من منظمة الصحة العالمية

رغم تحذيرات أوروبا بشأن تأثيرات اللقاح البريطاني “أسترازينيكا” على صحّة المواطنين، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، فإن المغرب ارتأى الحفاظ على الاستراتيجية الوطنية للتّلقيح دون أن يخضعها لأيّ تعديل، حيث لا يزال يطعم المسنين بلقاح “أسترازينيكا”، بينما يؤكّد خبراء مغاربة فعالية لقاح جامعة “أوكسفورد” على جميع الشّرائح العمرية.
بدورها أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر “أسترازينيكا” البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا.
وفي توصياتها حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح “حتى لو كانت نسخ متحوّرة منتشرة في البلد”. وأضافت اللجنة أنه حتى مع إثارة تساؤلات حول مدى فاعلية اللقاح لمواجهة سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا، فإنه “لا يوجد سبب لعدم التوصية باستخدامه”.
البروفيسور مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بالدار البيضاء، أوضح أن “المغرب فضّل الإبقاء على البروتوكول نفسه، الذي بدأ به حملة التّطعيم”، مشيرا إلى “ظهور بعض الأعراض الجانبية، التي ليس لها أي تأثير على صحة الإنسان، مثل ارتفاع الحرارة، وهو معطى عادي لا يدعو إلى القلق”.
وأكد الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ “عملية التطعيم ضد فيروس “كورونا” تمرّ في ظروف جيدة، وهناك إقبال كبير للمواطنين”، مبرزا أنّ “هذا الانخراط الجماعي يأتي بسبب التعبئة الشّاملة للأطر الطبية والصّحية، والعمل الكبير الذي قام به الملك محمد السادس للحصول على كميات معقولة من اللقاح”.
وأضاف مدير مختبر الفيروسات بالدار البيضاء أنّ “المغرب من بين الدول القليلة التي حصلت على كميات وافرة من اللقاح، بفضل الدبلوماسية الملكية وتوجيهاتها”، مشيرا إلى أنّ “الأخبار التي تتحدث عن تأثيرات خطيرة للقاح “أسترازينيكا” عارية من الصحة وغير مؤكدة”.
وأوضح البروفيسور ذاته أن “الوصول إلى مناعة جماعية قبل رمضان يتطلب الحصول على 65 مليون جرعة من اللقاح”، مؤكدا أن “العملية في مجملها تسير بثبات، وسنتغلب على الوباء بفضل انخراط الجميع”.
ومعلوم أن التلقيح همّ في البداية الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (أطر صحية وأمنية وتعليمية). كما أعطيت الأولوية للمصابين بأمراض مزمنة، والذين يعانون الهشاشة الصحية. وسيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر 44 سنة فما فوق، وبعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
وتعمل الحكومة جاهدة لطمأنة الرأي العام المغربي بخصوص حملة التلقيح بعد انتشار خطابات التشكيك، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكّدة أنّ اللقاح “بين أياد أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين”، ودعت إلى “التحلي بالحيطة والحذر من انتشار عدد من الأخبار الزائفة مجهولة المصدر”.
هل هذا التلقيح إجباري؟ انا اعاني موظف اعاني من الربو لكنهم يحاولون إجباري على التلقيح رغم أنني لا أرغب في القيام بذلك. يهددونني بأنني ساتعرض للعقوبات أن لم أخضع للتلقيح. فهل هذا الأمر قانوني؟
Ces experts marocain qui affirmé que le vaccin est aussi efficace sur les plus de 65ans sont le même qui avait affirmé que la chloroquine est efficace.
Franchement une bande d’incapables écoutez au moins des nations développé dans la recherche comme l’Allemagne, l’Afrique du Sud et ne vaccinez pas les plus de 65ans avec astrazeneca et privilégier moderna ou Pfizer pour cette tranche d’âge.
الآن فهمت وزير الصحة
كثير من بوكو عمل و قليل من بوكو كلام
خطة التلقيح في المغرب أحسن من عدة دول
أتمنى أن تنجح الخطة لقهر الفيروس
لماذا يتم تعميم اللقاح على جميع الفئات العمرية..؟؟ رغم أن عدد كبيرا من الفئات العمرية لا تتأثر بفيروس كورونا….؟؟؟
ألم يكن من الأجدر تحييد من هم أكثر عرضة للإصابة لتلقيحهم…؟ و توفير الوقت و المال ….؟؟
اللفاح وصل الى المغرب. استرازينيك الناس لقحت به….سواء خايب او مزيان. انحبسوه. او نلحوه…فالبحر…الدولة. اشترتو. بعدد من الاموال…..فرنسا هي الاولة التي منعت اللقاح.استرازينبك على مواطنيها المسؤل عن اللفاح….هي …م..ع…للصحة. الدولة ماعليها الا الاتصال. من اجل مايروج عن اللقاح.
الميدان ميزان العدل وكل معارفي الكبار في السن انخرطوا في التلقيح وكلهم بصحة وعافية كفى من الخزعبلات والاكاذيب
ألمانيا ماتوا خمسة في إحدى دور المسنين رغم أخدهم للجرعتي لقاح فايزر مند مدة.
سنرى كيف سيكون رد ألمانيا على لقاح فايزر أم سيتكتمون على القضية
الى الموظف منعم اظن انك اكثر الناس حاجة للتلقيح لانك مصاب بالربو و كورونا تصيب الجهاز التنفسي و الله اعلم جدتي تبلغ من العمر فوق الثمانين مصابة بالقلب و الضغط و الربو و لقحت في الأسبوع الأول و لم تحس باي اعراض و الحمد لله و هي الان بصحة جيدة اتمنى لك الشفاء
خوتي المغاربة راكم زعما فايقين او عايقين راها فقط حرب تجارية بين شركات الادويةً باينة غير لي ما بغيش يفهم اروبا براسها را مالاقاش التلقيح او زادوها بقول استرازنكا بلا بلا بلا والمفاجئة الكبيرة فلخر بداو تيتنافسو عليه خلاصة القول مافيا شركات الادوية بالخصوص المانيا وفرنسا لي متحكمين فاروبا كلها والله عالم ما يخبئون وراء الكواليس انا بعدا نفضل ندير لقاح استرازنكا على بفايزر بيونتك لي تقنية ديالو جديدة يعني الاثار الجانبية ممكن ما تبانش دبا مع المدة اما استرا او سينوفارم راهم تيستعملو تقنية تقليدية اي معروفة من زمان انا فغرب المانيا بالضبط papenburg او تنأكد ليكم بلي راه ما لقينش اللقاح راها حرب نايضة على اللقاح فلعالم كلو . خوتي ناخدو اللقاح لي عندنا و دائما الشافي هو الله جل جلاله سبحان ربي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الي صاحب التعليق” ١” اللقاح ليس إجباري كما أن أصحاب الأمراض التنفسية وامراض القلب وأمراض المناعة والمرأه الحامل او المقبلة على الحمل هم ممنوعون من اللقاح. لان اللقاح يستوجب القدرة المناعة والصحية للاستجابة اليه والسلام ويمكن مراجعة المواضيع التي تطرقت لذلك على مواقع الانترنت. و السلام
مما يثلح الصدر بشهادة الجميع سواء داخل الوطن او خارجه كفائة المغرب في التنظيم الجيد لعملية التلقيح سواء على صعيد رجال السلطة بجميع افرادها و خاصة الشيوخ و المقادمين او على صعيد اطر الصحة بكفائة عالية و ابتسامة معبرة بحفاوة الاستقبال فهنيئا للمغرب و المغاربة على ما ابانوا عنه بعلو كعبهم بينما بعض الدول كاسبانيا مثلا لم تكن في المستوى المطلوب رغم الامكانيات الضخمة التي تتوفر عليها لكن العنصر البشري يبقى هو الاهم و هو قوة المغرب فهنيئا لنا جميعا