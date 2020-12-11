لندن ترحب بعودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل

رحّبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، بقرار المملكة المغربية القاضي باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.
وقال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، في بيان: “أرحب بالإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وهي خطوة إيجابية بين شريكين مهمين للمملكة المتحدة”.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن “المملكة المتحدة تدعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية تفاوضية ومقبولة للطرفين والتي تنص على تقرير المصير لكل من الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية”، مشيراً إلى أن موقف بلاده من نزاع الصحراء لم يتغيّر.
تقرير المصير؟ الصحراوييين قرروا مصيرهم منذ عقود و هم تحت السيادة المغربية اما الباقي فهم فقط مرتزقة معدودة على رؤوس الاصابع
هذت يسمى تطبيع و ليس علاقات دبلماسية
موقفك يا بريطانيا سيتغير شئت أم أبيت لأن المغرب في صحرائه و الوهم في المرادية
و سبتة و مليلية و الجزر ستعود للمغرب
و ستذهب أنت يا سيد قومك كما ذهب غيرك بعد أن تغير رأيك
إن شاء الله مغرب الشرفاء
غريب أمرك تصمتون و إن تفوهتم لا تقولون شئ
انها الكواليس والحقيقة يعلمها إلا الله..ولكن الحقيقة سئمنا من مشكلة الصحرا، التي خلقتها الجزائر مند اربعين سنة فما على المغرب الا ان يقتحم جميع الخيارات لينهي هاذ المشكل بسرعة
بريطانيا في الطريق للاعتراف بمغربيه بالصحراء
تذكروا كلامي جيدا !!!! مسألة وقت ليس إلا
لندن صاحبة وعد بلفور ضروري ترحب بهذه الخطوة ولكن نحن كشعب مغربي لا ولن نرحب باية علاقة مع اسرائيل الا اذا قامت الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف . غير هذا الشرط ما يلزمنا شيء
تقرير المصير بالنسبة للمغرب هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ومن يحلم بغير ذلك فإنما هو يبحث عن كابوس يقض مضجعه. المغرب كان واضحا منذ البداية وقدم حلا ثمنته الامم المتحدة والقوى الكبرى معتبرة اياه بالحل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق. انتهى الكلام
لم أفهم ماذا تقصد الخارجية البريطانية بشعب الصحراوي…
الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من الأراضي الجنوبية للملكة و عندما استرجع المغرب أراضيه المستعمرة من طرف المحتل الإسباني كان ذلك بطرق سلمية ودون أي اعتراض من أحد..كما أن المغرب لم يكن أبدا بلدا محتلا للصحراء المغربية…
يجب على الدولة البريطانية أن تتخد موقفا واضحا من قضية وحدتنا الترابية دون اللعب على المصطلحات السياسية و تشبيه القضية الفلسطينية بقضية الصحراء المغربية التي أراد لها جنرلات الجزائر أن تكون حجر عثرة لنماء الدولة المغربية….
لكن انقلب السحر على الساحر و اعترفت أكبر دولة في العالم بمغربية الصحراء…
لا وجود لشعب صحراوي هناك فقط مغاربة صحراويون يعيشون الآن في وطنهم المغرب ومن تعتبرونهم شعب صحراوي هم مجموعة من المرتزقة أتت به دول مارقة من من منطقة الساحل وجنوب الصحراء وقامت بتأطيرهم عصابات النظام الليبي السابق والنظام الجزائري وكوبا وغيرها من الدول التي كانت تدور في فلك "حلف وارسو"….
يعني انهم لا يدعمون مقترح الاستقلال الذاتي تحت السيادة المغربية.
ماشي مشكل، مساألة وقت و مصالح باش بقية الدول الكبرى تعرف مصلحتها معامن، واش مع شريك استراتيجي قوي (المغرب) او مع حفنة من المرتزقة مدعمين من كابرنات فرنسا
و نحن بدورنا نرحب بابريطانيا بفتح سفارتها بالصحراء
تقرير المصير ؟فلنبدأ أولا بتقرير مصير شعوب اسكتلندا- ايرلاندا -بلاد الغال ،اما الصحراء المغربية فهي جزء لا يتجزأ من المغرب الشريف
كاع الدول المشاركة في المؤامرة على فلسطين اكيد غادي ترحب بالتطبيع
هانه خرجة ديال ابتزاز ، هادا باغيين شي مشروع مهم في الصحراء بتمن رخيص.
الصحراء مغربية مند زمان وسوف تبقى مغربية الى ان يرث الله الارض وما عليها ووقت الابتزاز سالا واطلع لينا في الرأس .
بريطانيا فيها مشاكل عديدة ديال الانفصال ويكفي ان تهتمو بهم اما الصحراء المغربية هي في مغربها احب من احب وكره من كره ونحن مجندين وراء ملكنا الحبيب في السراء والضراء، حكومة تأتي وحكومة تذهب وملكيتنا هي حاميتنا بشعبها الوفي.
الله الوطن الملك هو شعارنا ولا نحتاج لأي منافق يا اما رابح رابح او عطينا التساع.
لاحول و لا قوة الا بالله.
في الوقت الذي كنا نتمنى ان يتحد فيه المسلمون تحت راية واحدة.اصبح العدو الاول للمسلم هو اخوه المسلم.
(وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)
united kingdum must recognise that Sahara is in morroco and morroco is in Sahara
منذ أن فتحت الإمارات قنصلية بالصحراء المغربية كان واضحا أن ملف الصحراء سيتم حسمه لثالح المغرب وان التطبيع مع إسرائيل هو مجرد مسألة وقت لتطبع دول عديدة عربية مع إسرائيل. وما اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الا لتأكيد ذلك. الخاسر هي الجزائر العدو الفعلي للمغرب منذ 50 عاما. وستهرول الجزائر في وقت ما رغما عنها بعد أن يدخل السجن شنكىيحة وما تبقى من العصابة. على هذه الدول التي تطبع مع إسرائيل أن تجد حلا للشعب الفلسطيني. كما تريد نحن المغاربة إصلاح البلاد بمحاربة الفساد والفاسدين والانتباه المواطن.
حتى جنوب افريقيا نعتقد ستغير موقفها من قضية الصحراء المغربية لانه عليها ضغوطات من القوى العظمى. وتبين ذلك من خلال قرارات الاتحاد الأفريقي التي لم تكن كالعادة ولم تتبنى ما كانت الجزائر تطمح إليه. حكام الجزائر في ورطة ونتمنى لهذا البلد التخلص من العسكر ومدنية ليس عسكرية. وعلى المغرب أن يسارع في محو ما سمي بالمنطقة العازلة وضم كل شبر من الوطن .
كلام الخارجية البريطانية بخصوص الشق المتعلق بالصحراء المغربية مردود عليها… إما لأنها تجهل تاريخ المغرب وسيادة المملكة المغربية الشريفة على أراضيها من طنجة إلى الكويرة، أو لأنها لم تسمع بالقرار الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كل أقاليمه الصحراوية، وبما أشار إليه الرئيس ترامب من فتح لقنصلية عامة للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الداخلة.
قرار التطبيع يجب عرضه على ممثلي الشعب في البرلمان ليقول الشعب كلمته و غير هذا يعتبر خرقا للدستور و تراجعا عن مكتسبات الشعب المغربي
نحن المغاربة مازلنا ننتظر مباركة فرنسا؛؛؛ لمادا كل هدا الصمت؟ ؟؟؟؟
كيف يدعم الجهود المبذولة لتقرير مصير الشعب الفلسطيني والصحراء الغربية وفي نفس الوقت يساند مجهود الأمم المتحدة في قضية الصحراء المغربية، أهل هذا هراء ام ان السيد الوزير لا يفقه شيئا في الدبلوماسية
يجب تغيير بعض بنود الدستور المغربي , و خاصة الفقرة الثانية من المادة 31 لاشراك الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية
ننتظر قنصليات بريطانيا. فرنسا ألمانيا بلجيكا إيطاليا وإسبانيا عما قريب
وجميع الدول العربية
Après les normalisations des relations d'Israël avec les EAU, Bahreïn et aujourd'hui le Maroc. Demain avec le Soudan. Que pense la rue Arabe de la normalisation avec Israël alors que son influence est proche du néant?
بعد تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب اليوم.غدا مع السودان.ما رأي الشارع العربي في التطبيع مع إسرائيل ونفوذها قريب من لا شيء؟
Le Maroc a reçu fin janvier 2020, 3 drones Heron de fabrication israélienne pour un coût de 48 millions $. Les Marocains négocient l'achat de 4 drones MQ-9B SeaGuardian (mission navale du Reaper). Les Marocains achetaient déjà a Israël avant la normalisation.
تسلم المغرب نهاية شهر يناير 2020 ، 3 طائرات مسيرة إسرائيلية من طراز هيرون بتكلفة 48 مليون دولار.يتفاوض المغاربة على شراء 4 طائرات بدون طيار MQ-9B SeaGuardian (مهمة ريبر البحرية).
كان المغاربة يشترون بالفعل من إسرائيل قبل التطبيع.
موقف بريطانيا مبهم. لكن تذكروا انها فقط تخشى رد فعل جنوب افريقيا و ناميبيا المساند للاطروحة. و هذه مستعمرات سابقة لها لا تزال تحت نفوذها لكن عليها ان تفكر في تقرير مثيره اسكتلندا ارلندا جبل طارق الخ.
لا للتطبيع مع اليهود مهما كان المقابل .. فلسطين ليست للبيع.. نفديك يا أقصى..التطبيع خيانة..
بريطانيا هي اول من سعى ويسعى لتقسيم البلدان العربية حتى يسهل عليها ابتزازهم، نحن نعرف طرقهم ولسنا اغبياء. موقف بريطانيا كفونسا كاسبانيا دول تعمل دائما على ابقاء النزاعات والفتن حتى تستطيع قضاء حوائجها باقل الخسائر، سياسة فرق تسد، واخيرا لعنة الله على النظام الحزائري الذي اضطرنا للتعامل مع هذه الدول وندعها تتدخل في شؤوننا الداخلية.
لعنة الله عليكم يا كابرانات فرنسا يا حكام الجزائر لكم يوم.
La Grande Bretagne suivra à coup sûr le chemin pris par les états unis d'Amérique .Ce n'est qu'une question de temps.
بريطانيا اخضعت اسكتلندا للحكم الذاتي وجايين يفهموا على المغرب
فتقرير المصير حلال عليهم حرام على المغرب
إلى متى هذا العهر الاعلامي ؟
التطبيع تبناه و قاده الفلسطينيون وعلى مراحل /
1/ تطبيع ثقافي بدأ به المثقف الفلسطيني ادوارد سعيد
2/ سياسي عندما تخلى ياسر عرفات عن البندقيه واعتمد غصن الزيتون طلبا للسلام ( يعني التطبيع ) من خلال أوسلو
3 / تطبيع اعلامي قاده الفلسطينيون من خلال ق الجزيره استقبلوا الاسرائيليون في قناتهم وادخلوهم كل منزل عربي
4 / تطبيع فطري وبدون اي شروط او دعايه وهو تطبيع الحمدين اللذين تباها بإستقبال القاده الاسرائيلين بالدوحه كما تباها بزياراتهما لتل ابيب وبكل برود
5 / نداء وطلب التطبيع من خلال المبادره العربيه
كما ان هناك قاده فلسطينيون بالجيش الاسرائيلي عدا ان اكثر من 60 % بالقطاع الصحي الاسرائيلي هم فلسطينيون ، وهناك اكثر من 200 ألف فلسطيني يوميا يعملون بالداخل الاسرائيلي
* وتذكروا .. تذمروا .. تذكروا تطبيع الرئيس مرسي بخطابه الشهير اخي العزيز ….
* فهل كل هذا التطبيع مباحا كالتطبيع التركي
وتطبيع الامارات والمغرب والسودان والبحرين تطبيع خونه ؟
* إختشوا بقا وكفاكم سذاجه
ومزايده ورفع الشعارات للاغبياء استخفافا بالقطيع المدجن الجاهل