لهذا السبب لا يجوز ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة

حذرت الجمعية الألمانية لأطباء العيون من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة؛ نظرا لأن العدسات اللاصقة، خاصة الرطبة، قد تتشبع بالماء وتمتص ما بها من جراثيم أو مواد كيميائية كالكلور مسببة الإصابة بالتهاب القرنية، الذي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة بالنظر.

وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب القرنية تتمثل في تورم القرنية وتدهور الرؤية واحمرار العين وتشنجات الجفن والشعور بوجود جسم غريب في العين والألم الشديد والحساسية ضد الضوء وزيادة الإفرازات الدمعية.

لذا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض. ولتجنب هذا الخطر الجسيم، ينبغي ارتداء نظارة سباحة بدلا من العدسات اللاصقة.