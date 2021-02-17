لهذا يعادينا النظام الجزائري

ليست قطعا بحرية تعبير؛ وحتى لو اعتبرناها كذلك تجاوزا، فإن الجزائر، للأسف، هي أبعد بلد عن شيء اسمه حرية التعبير والصحافة. فهل هي، إذن، قلة أدب مسجلة؟ أم ضحالة خلق مستحكمة؟ أم محض فقر في الخيال والإبداع يستدعيان الرثاء؟… رأى كثيرون فيما اقترفته “الشروق” الجزائرية أشياء كذلك، ويقينا هي أكثر من ذلك. البعض الآخر اختار أن يتحدث عن سخرية سوداء، أو عن تفاهة بلهاء، وغير ذلك من الأوصاف… لكن كل المتابعين والواصفين لما حدث أجمعوا على أن ما بثته “الشروق” الجزائرية ليس سوى الغباء عينه حين يتجسد هذا الغباء برنامجا تلفزيونيا بالجزائر.

فاقد الشيء لا يعطيه، لأن نظاما كالنظام الجزائري لا يسمح لمواطنيه بالتنفس والكلام منذ عقود؛ بل ومنذ الاستقلال المغبون للجزائريين الذي عوّض الاستعمار الأجنبي بأبناء جلدة أقسى منه اجترحوا نظاما تعود أن يضع لهم رؤساء محنطين لحكمهم، ويجثم فوق رؤوسهم كاتما أنفاسهم وأحلامهم وأمانيهم في الكرامة والحرية.. هو نظام لا يعيش بالتأكيد فائضا في حرية التعبير حتى يصدرها، فيتناول بما يعتبره تعسفا -سخرية – قادة الدول الأخرى في مواد إعلامية تدعو إلى الشفقة على مقترفيها.

حين يدين نظام كنظام الجزائر ببقائه لـ”كورونا” التي أفلتته في الوقت الميت من لهيب الحراك الذي كان ولا يزال يروم إسقاطه، فهو حتما سيستثمر في المرض والحرب والإرهاب المجربين عنده، فينتقي للبلد رئيسا ينفيه إلى ألمانيا بحجة المرض، ويتلكأ في جلب اللقاح لضيق ذات اليد التي بذرت المال في إذاية الجيران وأيضا لاستمرائه وتفضيله مواجهة “كورونا” على مواجهة الحراك وشعاراته.

لقد بلغ النظام في الجزائر سن اليأس. ولذلك، صار يتصرف بكل هذه الرعونة وقلة الذوق، هو يعرف أن المعادلة بالداخل ليست في صالحه. ومن ثمّ، يستعين بمشاكل يفتعلها في الخارج للتغطية على إخفاقاته وسياساته الوبيلة. هو مجبر بالسليقة والفطرة على مخاصمتنا ومعاداتنا، لأنه يرى فينا ما فشل فيه وما فوته على الجزائريين برعونته؛ ذلك أن العداء مع المغرب عقيدة لديه تعطيه فسحة من العيش في أرذل العمر، ولكننا نظن أن الشعب الجزائري لا بد أن يطوع القدر، ولا بد أن يعرف أعداءه الحقيقيين وقد عرفهم وأدانهم خلال الحراك، فهو منذور أن ينتصر يوما قريبا على جلاديه.

علينا أن نفهم النظام الجزائري الذي أجرى مؤخرا انتخابات هزلية، وتبنى دستورا عليلا، وانكمش قاريا مهزوز جدا. ولذلك، يشتط وبشكل هذه الشطحات السياسية والإعلامية النزقة جدا والمارقة أيضا. فهو يكتشف أنه يراوح مكانه، الوضع البائس نفسه يترسخ إن لم يكن أفدح، كثير من الجعجعة دون طحين، حراك شعبي وحراك مضاد من أجل لا شيء في النهاية بفعل هذا العسكر الذي يحوّل الأنظار ويصنع الأعداء صنعا ويلغم الأجواء.

نظام كهذا لا يملك إلا أن يعادينا.. إنه يفعل ذلك لكي لا ينفضح أمره أمام الجزائريين، خصوصا عندما يضيق به الخناق وتعوزه التبريرات. نظام يصر على أن يقطع الأرحام ويقفل الحدود حتى لا يقارن مواطنوه وضعية وطنهم المتدهورة بوضعية جارهم الغربي غير البترولي. ولذلك، يختار أن يهاجم رمز المغرب؛ لأنه يغيظه أن لا تكون في المغرب أزمة شرعية في الحكم، كما هو الحال دائما في الجزائر. يكابد لكي يوجّه أنظار الجزائريين نحو عدو وهمي لعجزه عن إيجاد حلول للداخل.

كلنا يعرف أن لم يعد النظام الجزائري قادرا على مسايرة إيقاع المغرب، سواء على الواجهة الدبلوماسية إفريقيا وعالميا أو على واجهة المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية؛ لأن الجزائر بكل بساطة تعاني من متلازمة الحكم العسكري التي لا تنتج رغيفا أو حليبا أو ديمقراطية بل فقط ندرة في الغذاء والدواء وديكتاتورية سمجة وتسلطا غاشما في الداخل ومشاكل بلا حصر في الخارج.

أمام مثل هذه السخافات التلفزيونية، يتوقف في الحقيقة التحليل السياسي ليفسح المجال للتحليل النفسي. حقيقة يعاني النظام الجزائري عقدة الدولة المغربية الضاربة جذورها في التاريخ؛ فالمغرب، الذي كان جزءا من النظام العالمي لقرون عديدة والذي كان يجاور مصر شرقا وينغرس في قلب إفريقيا جنوبا، جسّد ملوكه وإمبراطورياته دائما محور الغرب الإسلامي. إنها لعقدة مركبة تمتد إلى الحاضر وإلى المستقبل، حيث يبدو المغرب متفوقا ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا. ولذلك، نرى هذا النظام غريب الأطوار يفضل عدوى “كورونا” على عدوى الديمقراطية والخير والنماء التي قد تأتيه من المغرب، فيقفل الأبواب ليتفرغ لضحيته التي ليست إلا الشعب الجزائري الذي عرف كيف يتخلص من المحتل ولم يعرف كيف يتخلص ممن وأدوا مستقبله من صعاليك هذا النظام.

ما يستفز النظام الجزائري من الملك محمد السادس والعرش المغربي كونهما يغنيان المغرب عن سؤال الشرعية المثار بحدة في الجزائر. لذلك، يحقدون عليه كل هذا الحقد؛ فهو مثال صارخ على النجاح بحدودهم الغربية، يفضح عبثهم بمقدرات الجزائر الهائلة التي تستحق وضعا ونظاما أفضل مما هو كائن لديها. المغرب ينهج دائما سياسة اليد الممدودة للجزائر ويحذرها دوما من تضييع الفرص على شعبها وعلى المغرب الكبير الذي لا يحتمل خلق دولة وهمية على التراب المغربي.

البون شاسع جدا: نحن نتطلع إلى الوحدة وإلى التجميع، وهم يخططون للفرقة وللتفكيك. نحن نريد إرساء السلام لتنعم كل أطياف الشعب المغاربي بالرخاء، وهم يبرمجون الفتن والحروب والتوترات لينعم نظامهم بالامتيازات والغنائم التي يدرها الفساد. نحن نؤسس لديمقراطية مسؤولة ستعم كل المنطقة المغاربية، وهم يرون الديمقراطية في استفزاز الجيران وفي السيبة والفوضى. هم المفسدون ولكن لا يشعرون؛ لكننا في المغرب لن نأخذ أبدا الشعب الجزائري بجريرة نظامه، فكلانا مغاربة وجزائريين عانينا معا من صبيانيات هذا النظام الذي بلغ سن اليأس ولما يرشد بعد. وحين أقول مغاربة فمعنى ذلك الملك الملتحم بشعبه.

إن يدنا ممدودة للشعب الجزائري كما كانت دائما، وكما ساعدناه خلال مرحلة الاحتلال نساعده بقصة نجاحنا خلال هذه المرحلة؛ فلا بد للشعوب الشقيقة أن تتعانق، رغم أنف النظام الجزائري. فسنن التاريخ والسياسة والجغرافيا لا بد أن تنتصر لحلم المغرب الكبير.