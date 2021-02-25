لهذه الأسباب لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي من ملف الصحراء المغربية

صرحت كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي المعتمدة لدى المملكة المغربية، بأن موقف الاتحاد بخصوص نزاع الصحراء لم يتغير بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
وأوضحت السفيرة الأوروبية بالرباط أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء هو قرار دولة، وقالت إن “موقفنا كأوروبيين لم يتغير، ونحن نستمر في الخط نفسه مع الأمم المتحدة بخصوص الملف”.
ويأتي موقف المسؤولة الأوروبية تزامنا مع دعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاتحاد الأوروبي إلى “الخروج من منطقة الراحة الخاصة به ودعم الدينامية الإيجابية الجارية في الصحراء المغربية”.
ودعت السفيرة الأوروبية، في جوابها على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية خلال ندوة صحافية عقدتها أمس الأربعاء بالرباط، إلى “إطلاق مفاوضات سياسية في أقرب وقت لتسريع إيجاد حل دائم ومتوافق بشأنه”، وزادت أن أوروبا تنسق مع الأمم المتحدة بخصوص هذا الموضوع.
واعتبرت السفيرة الأوروبية أن حل نزاع الصحراء هو من مصلحة الاتحاد المغاربي، مشيرة إلى أن “المنطقة هي من أضعف التكتلات في العالم بسبب استمرار هذا المشكل وتتكبد خسائر مالية كبيرة جراء عدم الاندماج”.
وحول إمكانية فتح دول أوروبية قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية، ردت السفيرة كلاوديا فيداي بأنه “لا يوجد أي نقاش حاليا داخل الدول الأعضاء من أجل فتح قنصليات بالصحراء”، لكنها أشارت إلى أنه يمكن للدول الأعضاء أن تفتح نقاشا من داخل المجلس الأوروبي لدفع أوروبا نحو تغيير موقفها الحالي من النزاع.
وكان الوزير بوريطة دعا في حوار مع وكالة أوروبا الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من منطقة الراحة الخاصة به، وأكد أنه “يكفي أن تخرج أوروبا من منطقة راحتها وتدعم هذا التوجه الدولي”، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.
“العملية راوحت مكانها على مدى سنوات، واليوم هناك توجه ينبثق، وهو ما ينبغي على الاتحاد الأوروبي تبنيه”، يردف ناصر بوريطة، الذي أكد أن أوروبا في حاجة إلى أن تكون منطقة الساحل والصحراء مستقرة وآمنة، مسجلا أن هذه الأماني يمكن أن تظل جامدة في حال عدم وجود التزام.
وتساءل بوريطة في ختام حواره مع وكالة أوروبا، قائلا: “اليوم سينطلق القطار، فهل ستظل أوروبا سلبية أم إنها ستساهم في هذه الدينامية؟”.
الاتحاد الأوربي لا يهمه الا مصالحه. الولايات المتحدة الأمريكية مجرد دولة ولاكنها هي التي تحكم و تسير العالم لذالك لا يهمنا الاتحاد الأوربي. بما ان الولايات المتحدة الأمريكية قالت الصحراء مغربية فإنها مغربية و انتهت انتهت اللعبة.
هاذا رد على استفسار السي بوريطة حول القطار المكوكي القادم من … و المتوجه الى ….
عن اي مفاوضات تتحدثون لا تفاوض مع الارهابين
الكل يعرف ان اوروبا تلعب ادوارا مختلفة حسب حاجاتها ومصالحها وتخضع لكثير من املاءات اجندات منظمات يسارية معادية للوحدة الترابية خاصة الإسبانية التي تكن العداء التاريخي للمغرب وتحدوها الرغبة لاضعافه اقتصاديا وسياسيا لكي لا يتقوى ويطالب بسبتة ومليلية والجزر المجاورة لها
لكن المغرب لديه اوراق يمكن ان يلعبها من قبيل التعاون من اجل الحد من الهجرة السرية والارهاب في منطفة الصحراء والساحل والاستقرار الامني والسياسي لجنوب اوروبا
خلاصة الامر اما معنا او ضدنا
اوروبا تعرف أكثر من غيرها ان الصحراء مغربية، ألم تستعمل فرنسا وإسبانيا العضويات في الاتحاد بلادنا وتطلع على جغرافيتنا ومن كان سيدا ومن كان تابعا العثمانيين وما الروابط بين سكان الصحراء وبين الدولة المغربية؟؟!!
أظن أن الأسباب الواضحة لعدم تغيير مواقف الإتحاد الأوروبي من ملف الصحراء … هو فلسفة السياسة الخارجية المغربية القائمة على السلم و السلام … عكس مثلا تركيا التي تستمتع بآستفزاز دول الإتحاد و تهديدهم بموجات مليونية من المهاجرين و بسبب هذا ربحت تركيا ملايير الأوروهات و عدة مكاسب جيوسياسية … على المغرب أن يصبح أكثر “شغبا” في سياسته الخارجية و نهجه الجيوستراتيجي …
الخبث الأوروبي دائما مواقف غامضة وتتمحور على المصلحة والخوف من المملكة أن تصبح قوة وتشكل مشاكل لدول الإتحاد، يجب على المغرب ان يحول الاتجاه صوب دول أخرى وشراكات أخرى لأن الاتحاد الأوروبي نفسه في طريق الانهيار، والدليل هروب إنجلترا والخروج من هاذا الإتحاد خير دليل.
اوروبا منافقة تبحث عن مصالحها فقط .يجب على المغرب ان يغير سياسته مع هذه الدول وله مجموعة من اوراق الضغط الصيد البحري والمهاجرين سياسة رابح رابح او خاسر خاسر. اما ازدواجية الخطاب معندنا مانديرو به.
الاتحاد الاوربي من مصلحته استمرار النزاع لان جار السوء وحكامه العسكريون اغبياء ولا يفقهون شيئا. الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها
أكبر أعداء الوحدة الوطنية بعد الجزائر فرنسا وإسبانيا ومعهم باقي الدول الأوربية فالاتحاد الأوربي لا ينام دائما يشتغل على ترك دول المغرب العربي متشتتة حتى لا نفكر في اتحادالمغرب العربي كما هو الشأن لاتحاد الأوربي المتحدون في العملة وفي كل شيء ونحن يجعلون لنا العصا في عجلة التقدم ويضحكون ويسخرون منا .
فرنسا هي من تقف وراء مشكلة الصحراء المغربية هي من وظفت اشخاص يشتغلون باوامرها حرفيا داخل مناصب عليا في الجيش الجزائري لعرقلة المغرب في حماية ارضه و صحراءه من الأعداء
ليس من مصلحة الدول الاروبية الاعتراف بالصحراء المغربية لان ذلك راجع الىً الحفاظ على مصالحها الخاصة ككل ولكل دولة .
فرنسا لها مصالح في المغرب والجزائر والدول الاخرى نفس الشىء فكلما بقى هذا الصراع فدول الاتحاد الاوربي تستفيد ووتستنزف طاقة المغرب والجزائر الستالينة روسيا نفس الشىء
لكن المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها حب من احب وكره من كره والجزاير الى الهاوية باذن الله
المغفل هو من يضن ان الاتحاد الأوروبي له مصلحة في إنهاء وضع في الصحراء المغربية. وبضبط فرنسا وإسبانيا وألمانيا.. ودالك لعدة أسباب.. فهو يقتات منها …اولا توتر من الجزائر يجعله يحلب الطرفين وبيع الأسلحة للطرفين. وعرقلة اتحاد المغاربي .واستغلال بتمن ارخص الصيد البحري في الصحراء .ووقوف في وجه تقدم المنطقة لتبقى دول مستهلكة. وضغط على الطرفين في قضايا دولية.ومحاربة الإسلام. وتحكم في سياسة المنطقة .ومزاحمة أمريكا وروسيا.ووووووو لهدا يجب على المغرب أن يبحت على أوراق لضغط .كل دولة على حدا ..لانهم مجتمعين لا يمكنك … هدا رءيي ..
ربما هناك بعض اللوبيات لها مصالح خاصة في اطالت أمد النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية داخل الاتحاد الأوروبي. لأن بإمكانها أنها النزاع بين عشية وضحاها لو قامت بقطع المعونات للمغرر بهم لما انتهى الأمر منذ أمد بعيد .والسيد بوريطة على حق حينما طالب الاتحاد الأوروبي بالتعبير عن وجهة نظرهم بالوضوح لأن اعتراف امريكا بمغربية الصحراء فتح الباب على مصراعيه لإنهاء الصراع بلاغالب ولى مغلوب .أما عن حكام السوء في الجارة الشرقية فهم يطيلون أمد الصراع حفاظا على ماء الوجه بعدما اكتشف أمرهم باختلاس أموال الشعب المغلوب على أمره. في نزاع استنزف 500 مليار دولار دون فائدة تذكر.
Il faut que l’union européenne prenne sa responsabilité et suit la même voix que les USA car c’est la seule solution pour sortir de ce problème. Parlez tout le temps d’une solution “mutuellement acceptable” n’est pas la solution car l’Algérie et sa création n’accepteront jamais la solution d’autonomie au Sahara marocain. Il faut que le Maroc pousse les britanniques à suivre le pas des USA vu que l’UK n’est plus dans l’UE. A ce moment là des pays comme la France qui se considère comme amie du Maroc peut à son tour franchir le pas et reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain. Avec ce qui se passe actuellement en Algérie, et si les algériens arrivent à mettre dehors la junte des maffieux millitaires, la vision de l’Europe peut changer assez rapidement. Prions que les Algeriens arrivent enfin à mettre dehors Chenghriha, Tebboune et CO.
االإتحاد الأروبي مصلحتة في إطالة النزاع في الصحراء إسبانيا وفرنسا الدول الأكثر إستثماراً في المغرب لا تريد حل للمشكلة لتستمر في الضغط على المغرب ولتحافض على مصالحها الإستراتيجية في الجزائر
المغرب عليه حرمان الأوروبيون من الدخول للأقاليم الجنوبية أو الإستثمار بها. فقط الدول التي تعترف بسيادة المغرب كاملة مسموح لهم بزيارتها و الإستثمار فيها. يجب حرمانهم حتى من الإصطياد.
المغرب يجب توجيه مرسوم للدول الأوروبية لإخبارهم بالخطوط الحمراء و أنه لا يمكنهم العبور عبر الأقاليم الجنوبية و إنتهى الكلام. و من رأى مصلحته مع المغرب سيصطف معه. هكدا سيتم قسم الإتحاد الأوروبي.
المغرب عليه الترجل و المطالبة بالصحراء الشرقية أمام الأمم المتحدة و إرغام فرنسا على فتح الأرشيف.
فرنسا هي من تقف عائق أمام الأقاليم الجنوبية و هي من تحرك الجزائر و هده هي الحقيقة.
الأوروبيين لازالو يفكرون بمنطق المتكبر و مصلحتهم في استمرار النزاع يخدم مصالح فرنسا و إسبانيا بالخصوص كل المشاريع و الإستثمارات في المغرب هي من نصيب الفرنسيين رغم أن العملاق الصيني يقدم لنا أثمنة أنسب و امتيازات لكن يبقى المغرب مرتبطا بفرنسا المزعجة مادام مشكل وحدتنا الترابية لم يحل نتمنى التفرقة للإتحاد الأوروبي بعد خروج ابريطانيا لأن ذلك يخدم مصالحنا و يضعف مستغلي المغرب
لان قرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية هو قرار دولة …. وهذا هو العار ان يتم الاستشهاد بدولة لكي تعترف لك باحقيتك بغرفة داخل منزلك وافتخر باستشاهدها لك وهذا يدل انك دولة ضعيفة مجرد صحراء لا تستطيع السيطرة عليها بشخصك الخاص ولست جزائري
الجزائر من ورائها فرنسا ، و الاتحاد الاوروبي لايريد ان يرى المغرب يتقدم
استمرار النزاع، يسهل عملية الحلب. لأنكم تعرفون جيدا انه من مصلحتكم استمرار و تكريس النزاع من اجل الحصول على السمك و صفقات خيالية و امتيازات في استغلال المشاريع بدون مقابل، نعاني من النزاع لأنكم تتصرفون كنضام طفيلي.
نعلم أن اوروبا لن تسمح بمغرب كبير مستقر ومزدهر لكي لا يتكرر طارق بن زياد او يوسف بن تاشفين… مرة أخرى فأشبحهما لازالت تخيم على اجتماعاتهم يفضلون الحراكة بكل مشاكلهم على أن تقوم قائمة للمغرب …اوربا تخشى استيقاظ التنين المغربي لهذا قيسمته وفرتته في مؤتمر برلين..فلمنعتمد على انفسنا وامكانيتتنا وتاريخنا والذل والعار للخونة ولجيران السوء .
اكبر استغلالين هما الإتحاد الأوروبي وبالأخص فرنسا و إسبانيا اصل هاد المشكل لي بانوا على حقيقتهم اومستغلين هاد الملف احسن استغلال و مزال متشبتين باسلوبهم الاستنزافي خصهم اعرفوا ساعة الكلام المعسول سلات مع مصلحة المغرب اوضدها لنستفيد جميعا او كلا اقلب على صلاح ابلادوا