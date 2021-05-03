لوبوف: مدرب تشيلسي لا يُحسن التعامل مع زياش

لوبوف: مدرب تشيلسي لا يُحسن التعامل مع زياش
صورة: أرشيف
الإثنين 3 ماي 2021 - 03:48

أكد الدولي الفرنسي السابق فرانك لوبوف، الذي سبق له أن دافع عن ألوان نادي تشيلسي الإنجليزي، أن الألماني توماس توخيل، مدرب “البلوز”، لا يُحسن التعامل مع حكيم زياش من خلال توظيفه داخل المستطيل الأخضر.

وقال مدافع “الديكة” السابق في تصريحات إعلامية: “توخيل لا يعتمد على زياش في المركز الذي اعتاد أن يتألق فيه، وأنا قلق كثيرا بشأن اللاعب، لأن المدرب الألماني لا يُوظفه على اليمين، وقد كان محبطا عندما غادر الملعب في المباراة الأخيرة”.

وأوضح لوبوف أن زياش لا يجب أن يلعب في مركز الرقم 10، لأنه ليس هو مركزه الحقيقي، مشيرا إلى أنه مثل رياض محرز، لاعب السيتي، الذي يُوظفه غوارديولا بشكل دائم في الجانب الأيمن.

وقبل أيام طالب عدد من نجوم الكرة الهولندية، على رأسهم “الأسطورة” ماركو فان باستن، الدولي المغربي حكيم زياش بمغادرة فريقه الحالي تشيلسي الإنجليزي، بداية الصيف المقبل في ظل استمرار المدرب الألماني توماس توخيل على رأس العارضة التقنية للنادي.

وسيُواجه رفاق زياش، الأربعاء المقبل، في المباراة المنتظرة، نادي ريال مدريد، لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعاصمة الضباب لندن، علما أن لقاء الذهاب بمدريد انتهى بالتعادل هدفا لمثله.

توماس توخيل حكيم زياش فرانك لوبوف نادي تشيلسي الإنجليزي

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