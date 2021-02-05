"ليدك" تستنجد بالجمعيات لتفادي تكرار سيناريو غرق البيضاء في الفيضانات

"ليدك" تستنجد بالجمعيات لتفادي تكرار سيناريو غرق البيضاء في الفيضانات
كاريكاتير: مبارك بوعلي
الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:00

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن “ليدك”، الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية بالدار البيضاء، قد شرعت في عقد لقاءات تواصلية مع فعاليات المجتمع المدني بالعاصمة الاقتصادية؛ وذلك تحسبا للأمطار التي ستشهدها المدينة نهاية هذا الأسبوع.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الشركة الفرنسية، التي وجدت نفسها خلال الفيضانات الأخيرة التي شهدتها الدار البيضاء أمام انتقادات كبيرة ومطالب برحيلها بسبب ضعف تدخلها، اضطرت لمجالسة ممثلي المجتمع المدني وإشراكهم في العمليات الخاصة بمواجهة الفيضانات التي قد تشهدها بعض الأحياء.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن اجتماعا عقده مسؤولو الشركة الفرنسية، برئاسة مديرها العام، أمس الخميس، مع فعاليات مدنية بكل من الحي الحسني وعين الشق، لتدارس سبل مواجهة الفيضانات وتدفق المياه الغزيرة على بعض الأحياء خصوصا الهامشية منها.

وشددت المصادر على أن مسؤولي الشركة عملوا، خلال هذا اللقاء، على دعوة ممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الظرفية والمشاركة في الحد من الأضرار التي قد تنجم عن التساقطات المطرية في حالة ما كانت غزيرة على غرار الأسابيع الماضية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن مسؤولي الشركة طلبوا من الفاعلين الجمعويين إبلاغهم عن المناطق السوداء وكذا إخبارهم بالأماكن التي تتسرب إليها المياه، من أجل التدخل السريع من طرف الفرق الخاصة بـ”ليدك”.

وعلمت الجريدة أنه جرى، في هذا الصدد، إنشاء مجموعة على تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري تضم فعاليات المجتمع المدني ومسؤولي الشركة، حتى يتسنى إبلاغ الفرق بالنقط التي تشهد تسربا للمياه إلى المنازل وبالشوارع وعدم استيعاب البالوعات لها.

وكانت معظم شوارع مدينة الدار البيضاء وأحيائها قد تحولت، في الأسابيع الماضية، مع بدء التساقطات، إلى برك مائية وحفر كبيرة؛ فيما شهدت بعض المنازل دخول المياه إليها بسبب اختناق مجاري الصرف الصحي، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة السير والجولان التي توقفت في العديد من المحاور.

وكان مستشارو الدار البيضاء طالبوا، خلال اجتماع سابق، بضرورة التعجيل بمراجعة العقد المبرم مع “ليدك”، قبيل متم شهر ماي من السنة الجارية.

الدار البيضاء الفيضانات الماء والكهرباء وتطهير السائل فعاليات المجتمع المدني

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‫تعليقات الزوار

12
  • متتبع
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:08

    الشعب يطالب برحيل الشركة ولكن في نفس الوقت فازت الشركة الفرنسية IDEMIA بصفقة حساسة وضخمة في المغرب مقابل 6 ملايين أورو بعد منافسة شرسة مع شركة Gemalto. وتهم الصفقة مواكبة وزارة الداخلية في إعداد السجل الاجتماعي الموحد بعد أن سبق لها الفوز بصفقة تجديد البطائق البيومترية الوطنية الخاصة بهوية المغاربة !!!

    11
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  • مغربي
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:14

    ليديك! فشلت في البرازيل و الارجنتيني و جراو عليها من تونس و احتضنتها الحكومة المغربية الفاشلة لما يلوجهم كافة من شيم النصب و الاحتيال و سرقة جيوب المواطنين

    1
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  • مغربي
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:17

    السلام. يجب أن تقوم بعملها…..ثم التحدت مع من تشاء…..ان ترسل مهندسها،فرق التقني، وليس تطبيق…التواصل يكون عندما يكون العمل أكتر من القول…

    3
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  • Stop
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:18

    الفيضانات كانت قبل مجيء ليديك بسبب سنين من نهب المنتخبين لأموال تجهيز المدينة في بلد لايحاكم فيه إلا الفقراء.لبارح قريت في جورنال أن وزارة العدل شرات طارو للزبل ب 6 ألاف درهم وطابلة لقاعة الإجتماعات ب 76 مليون

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  • محمد امين
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:26

    هد شركة خاصها ترحل انا ننبهكم عندكم تعطيكم الحلوة والخلصة شهرية وتزاد مشاكل في مدينتكم لانتم تعيشون فيها وعايلتكم حداري ادا اكلاتم الحلوة من عند هده الشركة المستعمرة والله يراكم والو في ضلام قد تاكلون سحت في بطونكم حداري حداري انشاء الله

    1
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  • sisso
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:27

    يجب محاكمتهم اولا وتعويض المتضررين وطردها. هذه محاولة منها لتشتيت الراي العام . ويعتبر المجلس متامرا معها إذا لم يتخذ إجراءات صارمة معها

    1
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  • جمال
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:31

    صدقوني حتى لو إختفت المدينة بكاملها فليديك ستبقى هي مسؤولة عن المدينه ولن تتعرض المسائلة أو طرد الأنها فرنسية وفوق القانون

    2
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  • فيضان وزارة العدل
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:39

    أشجار للتزيين :3 مليون ونص للشجرة،طارو للأزبال:6 ألاف درهم،تلفزة:2 مليون سنتيم،100 كارطونة للأرشيف:ألف درهم للكارطونة.طاولة للإجتماعات:76 مليون سنتيم

    -1
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  • امين
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:42

    اكبر دليل على فشل الشركة و ضعف البنية التحتية في اكبر مدينة في المغرب هو هدا المقال

    0
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  • لدينا
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:45

    * لدينا أثرياء مغاربة ، و سواعد مغربية من عمال و مستخدمين ،
    و أدمغة مغربية بشواهد عالية ، و الماء و الكهرباء من ثروات
    المغرب . الكل الكل الكل مغربي .
    * في ماذا سيفيدنا إستقدام الأجنبي لتدبير و تسيير شؤوننا ؟
    سوى إنهاك المستهلكين …..

    0
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  • نبيل حرمة الله
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:54

    لتوضيح اخي نحن كجمعيات للمجتمع المدني بعمالة الحي الحسني من طالب بهذا اللقاء وليست شركة ليدك
    كما نشكرها على الاستجابة لهذا الظلب و الاستماع لكل المشاكل التي تعاني منها الساكنة مع تحديد برنامج عمل لاصلاح والتدخل في العديد من النقط

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  • مغربي حر 100 %
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 13:55

    ليدك استفلت ظروف الجائحة لتتملص من طبع و توزيع أوراق الفاتورات لزبنائها كما ينص ذلك عليه القانون و ذلك طبعا سيمكنها من اقتصاد أموال جد مهمة في كلفة هذه الفواتير و الإستغناء على فريق عمال يقومون بتوزيع هذه الفواتير و تحميل طبعها للزبناء .
    هذا مع العلم أن الزبون سيضطر للأداء بدون الإطلاع على الفاتورة و مراقبة استهلاكه و مقارنته ما تم فوترته مع حقيقة استهلاكه.
    و هذا مخالف لمبادئ الشفافية و النزاهة التي كانت تتغنى بها الشركة المعنية و التي كانت تضعها في أولويات إلتزاماتها .
    و بذلك أطلب من الضمائر الحية و المسؤولين أن يتدخلوا في هذا الموضوع الذي تريد ليدك تمريره و قد بدأت تنجح في ذلك رغم تنديد عدد مهم من الزبائن .
    و أطلب من البيضاويين تكثيف تنديدهم و بكثرة حتى تتراجع الشركة على مبتغاها في إنهاء العمل بالفاتورة و هذا ليس في صالح الزبائن الكرام.
    شكرا لهيسبرس

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