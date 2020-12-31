ليلة رأس السنة عبر العالم

ليلة رأس السنة عبر العالم
برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية ليلة نهاية رأس السنة
الخميس 31 دجنبر 2020 - 22:53
ووهان (الصين)
تايببه (تايوان)
سيدني (أستراليا)
باريس (فرنسا)
مانيلا (الفلبين)
لندن (المملكة المتحدة)
دبي (الإمارات العربية المتحدة)
برلين (ألمانيا)
بانكوك (تايلاند)

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة