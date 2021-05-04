ليل يهتم بالتعاقد مع بلهندة خلال "الميركاتو"

دخل فريق ليل الفرنسي لكرة القدم على خط الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي يونس بلهندة خلال “الميركاتو” الصيفي المقبل، بعد فسخ عقده مع غلطة سراي التركي بسبب تصريحات له اعتبرتها الإدارة مسيئة للنادي.

وذكرت تقارير إعلامية أن بلهندة أجرى اتصالات مع إدارة ليل خلال فترة إقامته في فرنسا، موردة أن مسؤولي الفريق أبدوا اهتمامهم الكبير بالظفر بخدمات صاحب الـ31 سنة، وذلك في إطار سياسة النادي لتعزيز صفوفه بأسماء قادرة على تقديم الإضافة بداية من الموسم المقبل.

وحسب التقارير ذاتها، فإن بلهندة طلب من مسؤولي ليل تقديم العرض بشكل رسمي ومنحه بعض الوقت من أجل الحسم في وجهته المقبلة، بحكم أن مجموعة من الأندية ربطت اتصالاتها بوكيل أعماله طالبة وده.

من جانبه، يهتم نادي أولمبياكوس اليوناني بالاستفادة من خدمات الدولي المغربي يونس بلهندة، بالإضافة إلى أندية من إسبانيا، على غرار إشبيلية وريال بيتيس وفالنسيا، غير أن الأخير يبقى الأكثر اهتماما باللاعب بين أندية “الليغا”.

وانفصل الفريق التركي من طرف واحد عن لاعبه بلهندة في العاشر من شهر مارس الماضي، بإيعاز من مسؤولي الفريق لكون اللاعب انتقدهم بشدة على سوء تدبيرهم.

يشار إلى أن يونس بلهندة هو اللاعب الذي قدم أكبر عدد من التمريرات مع غلطة سراي منذ انضمامه إليه في موسم 2017-2018، كما شارك في 99 مباراة أحرز خلالها 18 هدفا وكان وراء 19 تمريرة حاسمة.