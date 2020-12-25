"لينا فوز" .. روح الإبداع العابر للحدود

بفوزها بجائزة القصة القصيرة 2020 لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، تكون التلميذة لينا فوز بوتنفيت قد خطت خطوتها الأولى نحو التعريف بإبداعها على المستوى الدولي، وتحقيق جزء من أحلام طفولتها في بعث رسائل معرفية للعالم.



فقد ركبت لينا فوز، وهي من مواليد 2005 وتدرس في مستوى جدع مشترك آداب بثانوية تافيلالت التأهيلية بالرشيدية، موج المغامرة من أجل التباري في حلبة الإبداع الذي ترغب في أن يعبر الحدود ليصل إلى أوسع نطاق.

بداية اهتمامها بالتثقيف الذاتي أتت من البيت، حيث تعيش على إيقاع متسارع في التنافس مع أختيها في القراءة وحفظ الكلام الجامع وتعلم اللغة العربية التي ألهمتها كتابة قصص من وحي واقع تفكر في كيفية إصلاحه ببعد نظر، لأن القصة لها وقعها الإيجابي على المتلقي.