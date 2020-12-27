ليونيل ميسي يبرز فضل المدربين غوارديولا وإنريكي

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، إن أفضل مدربين لعب تحت قيادتهما هما بيب غوارديولا ولويس إنريكي.

وفي مقابلة مع قناة “لا سيكستا” الإسبانية قال ميسي، اليوم الأحد، إن غوارديولا وإنريكي ساعداه على مواصلة تطوير نفسه.

وأضاف: “لقد حالفني الحظ أن اتدرب تحت قيادة أفضل مُدربَين، قد نموت بدنيا وذهنيا تحت قيادتهما، وأنا أتمتع الآن بالحكمة التكتكية التي علماني إياها”.

كان غوارديولا قد درب ميسي من 2008 إلى 2012، وفي تلك الفترة فاز النادي الكتالوني بـ14 بطولة، بينما دربه إنريكي من 2014 إلى 2017؛ ومعه حصد نادي برشلونة تسعة ألقاب.

وخلال اللقاء التلفزي علق ميسي، صاحب الـ33 عاما الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم ست مرات، على ما حدث في نهاية الموسم الماضي؛ عندما أعلن رغبته في الرحيل عن “البارصا”، وقال: “مررت بفترة سيئة للغاية الصيف الماضي”.

وأضاف ميسي أنه أخذ معه كل هذه الضجة إلى الموسم الجديد، وواصل: “حالتي الآن جيدة وأود أن أقاتل على كل شيء نحن مقبلون عليه، وأعرف أن برشلونة مر بمرحلة صعبة، وأن كل شيء في برشلونة صعب”، كما ذكر أنه يتطلع إلى “مواصلة الكفاح من أجل البطولات المقبلة”.

مهاجم الفريق الكتالوني أقر بأن شهرته تمثل عبئا في بعض الأحيان، واسترسل: “أتمتع بامتيازات، غير أن هناك أوقاتا أتمنى فيها لو كنت مجهولا، فبودّي أن أتمكن من الذهاب إلى سوق أو سينما أو مطعم؛ ولاسيما عندما أكون مع أطفالي”.