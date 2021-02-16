مؤتمر دولي بالرباط يلامس أجوبة جديدة لتحديات الإرهاب والتطرف العنيف

انطلقت بعد زوال اليوم الثلاثاء في مدينة الرباط أعمال مؤتمر دولي حول موضوع “مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة”، يبحث المشاركون فيه سبُل إيجاد حلول لمواجهة التحديات الجديدة التي يطرحها التطور الذي يعرفه الإرهاب.
وأجمع المشاركون خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه المرصد المغربي حول التطرف والعنف، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومعهد السياسات من أجل الجنوب الجديد، والرابطة المحمدية للعلماء، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمحاصرة مدّ التطرف والإرهاب، والعمل على مواجهة الظاهرة بشكل شمولي وعدم الاقتصار فقط على التصدي لها بالمقاربة الأمنية.
وقال مصطفى الرزرازي، رئيس المرصد المغربي حول التطرف والعنف، إنّ خطر التطرف والإرهاب مازال قائما، ويهدد السلم العالمي، رغم كل الجهود التي بُذلت لمحاربته، سواء من قبل الهيئات الأممية أو الدول، مبرزا أنّ التطورات تقتضي المزيد من التعاون والتأهب والتفكير في حلول جديدة لمحاصرة هذه الظاهرة.
من جهته نبّه كريم العيناوي، رئيس معهد السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى ضرورة الاستعانة بالثقافة والعلم والمعرفة في الحرب ضدّ الإرهاب، وتعزيز التعاون بين الأكاديميين وأصحاب القرار من أجل البحث بشكل أعمق في جذور الظاهرة.
وأكدت ميشيل كونينسكن، المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، أنّ التهديد الذي كان يشكّله تنظيم “داعش” لم يعُد بالشكل التقليدي الذي كان عليه في السابق، بعد ظهور إرهاب جديد ينتشر عبر الأنترنيت، وانتقال بؤر التطرف إلى أماكن أخرى خارج المناطق التي كان ينشط فيها التنظيم المذكور، مشددة على أنّ هذا التحدي يتطلب أجوبة جديدة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنّ لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة تبذل جهودها لتطوير مقاربة لمكافحة التطرف العنيف، ومنع أي أنشطة إرهابية يتم التخطيط لها عبر الأنترنيت، مثل جمع التمويلات، وترويج خطابات العنف والإرهاب، وذلك بشراكة مع المؤسسات الدينية، بهدف الحد من تجنيد الشباب للانخراط في تنفيذ أعمال إرهابية.
وقدم يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لمحة عن الإستراتيجية المتّبعة من طرف المندوبية في هذا المجال، التي انطلقت بعد تبني المغرب قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، غداة الأحداث الإرهابية التي شهدها سنة 2003، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي البعد الاستباقية والتحصين الديني والإدماج الاجتماعي.
وأوضح جبران أنّ التدبير الأمني للمعتقلين الذين تُوبعوا بقانون الإرهاب واكبه إكراهان، يتعلق الأول بتجميعهم أو توزيعهم على المؤسسات السجنية، موضحا أن المغرب “اختار توزيع المعتقلين توزيعا عقلانيا مبنيا على عدة معايير موضوعية، تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجنائية للمعتقل ودرجة الخطورة والجنس، إعمالا لمبدأ دولي في قانون السجون يتعلق بتفريد العقوبة وتخصيص كل سجين بالعقوبة التي يستحق”.
وتصنّف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هؤلاء المعتقلين إلى ثلاث فئات، حسب جبران، الأولى تهم المتشددين الذين لهم قناعات صلبة ولا تتوفر فيهم قابلية الحوار، أما الفئة الثانية فتضم السجناء “في منطقة بينية”، وتضم الفئة الثالثة السجناء المستعدين للحوار.
وأوضح الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون أنّ التوزيع العقلاني للسجناء المحكومين بقانون الإرهاب بهدف تفادي تكتّلهم يمكّن المندوبية من التحكم في تحركاتهم داخل المؤسسات السجنية، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنّ تكتلهم يطرح مشكل الاستقطاب، لكون المنظّرين منهم للفكر المتطرف يملكون قوة الإقناع ويمارسون الاستقطاب في صفوف سجناء الحق العام، خاصة الخطيرين، مضيفا: “إذا التقى تاجر مخدرات مع إرهابي فانتظر الكارثة”.
وشدد جبران على ضرورة معالجة ملف المعتقلين المحكومين بقانون الإرهاب وفق مقاربة شمولية، قائلا: “التدبير الأمني وحده لا يكفي، لذلك فإن إستراتيجية المندوبية تعتمد أيضا على البُعد الإدماجي، إذ وضعنا برنامج مصالحة من أجل مصالحة السجناء مع ذواتهم ومع المواطنين والمجتمع”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنّ برنامج إعادة تأهيل السجناء المحكومين بقانون الإرهاب يرتكز أيضا على البعد الديني، ويسهر عليه خبراء مغاربة تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، إضافة إلى برنامج يهمّ الجانب السوسيو اقتصادي، حيث يتم تلقين السجناء مفاهيم حول بلورة أفكار مشاريع اقتصادية لإدماجهم في المجتمع، مبرزا أنّ هناك طلبا من طرف عدد من الدول للاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.
الجواهري.. شعرٌ وزيارات، واحتفاءات حميمة في أربعة عشر بلدا عربيا
7/ وفي المغــرب
لبى الجواهري عام 1974 دعوة رسمية رفيعة الى المغرب، ثم قبل بعدها استضافة ملكية رفيعة في مدينة “طنجة ” الساحلية لعدة اشهر، وكتب عنها مقطوعة شعرية جميلة، ومنها:
لله دركِّ “طنــجُ” من وطــــنٍ، وقفَ الدلالُ عليه والغنـــجُ..
مرجٌ من “البحرين” فوقهما، ضوءُ النجوم يرفّ والسرجُ
كما كتب الجواهري هناك والقى لامية غاضبة، الى جانب مقطوعات اخرى. وقد شهد برنامج الزيارة تكريمه بوشاح (الكفاية الفكرية) الرفيع، برسم العاهل المغربي الملك الحسن الثاني.
رواء الجصاني
لماذا لا يقام مؤتمر عالمي لمحاربة الفقر والتهميش والإقصاء وبذالك نكون قد أسقطنا عصفورين بحجرة واحدة وعالجنا ولو نسبيا أسباب الإرهاب والتطرف والعنف معا ،ألم يأن لصناع القرار والخبراء عبر العالم أن يعالجو معضلة الفقر والبطالة لأنها تزداد يوما بعد يوم.
الدول لي صرفات الملايير منذ 1979 لنشر المذهب الوهابي التكفيري وخربت بلدان كأفغانستان والصومال والعراق وسوريا وقتلت الألاف في تفجيرات لم يسلم منها إلا القليل،عليها الأن صرف الملايير لنشر العلم والمحبة والسلم
ارهاب الاسلام ام ارهاب المسلمين؟
وهذا ما بدا واضحا في رد فعل المجتمع الدولي تجاه ارهاب التنظيمات والجماعات الاسلامية كالقاعدة وداعش وغيرهما من التنظيمات الاسلامية الارهابية التي اصبحت هدفا لحرب شرسة شنتها عليها الدول الكبرى وابادتهم في المهد .
حسن نبو
يجب التطرق للأسباب المباشرة الإرهاب بدون لغة خشب وليس كما أرادها اسيادكم الغربيين، وهي الدكتاتورية في الحكم، ليس هناك عدل في اقتسام الثروة، القوي يأكل الضعيف، الفقر، الفوارق المجالية، وهذا الأمر يستدعي تعليم قوي ومنظومة تعليمية وفكرية وثقافية قوية، الاهتمام بالبشر أكثر من الاهتمام بتشييد الحجر، نشر الوعي وليس التفاهة الإعلامية، تشغيل الناس واعمار الوقت، غير هذا فانكم تهدون الوقت ولا تقفون على الأسباب الحقيقية للارهاب.
لا امل في أمة يجتمع فيها أطبائها ومهندسوها وأساتذتها الجامعيين أمام منبر يخطب فيه جاهل يبيع لهم الوهم ويحرضهم للعنف..
والعاديات ضبحى
فالموريات قدحا
فالمغيرات صبحا
الى اخر هذه اليه …………
هذه الكلمات وردت في سورة العاديات
كلنا سمعنا بها بالمدارس
ولكن من كان يفهم هذه الكلمات ؟؟؟
انا عن نفسي لم افهمها الا بعد ان اصبحت ملحدا ….
وما فهمته هو العجب العجاب
من المعروف والبديهي لنا جميها ان الانسان اذا اراد
ان يحلف فهو يحلف باعز ما يملك
فمنهم من يقسم بامه او بابوه او بربه او بشرفه
المهم انه يقسم باعلى شيئ في نظره هو
ولكن الله هنا في هذه الايه يقسم باغلى ما يملك
الله صاحب مليارات المجرات يقسم بماذا ؟؟؟؟
يقسم بالخيل !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
العاديات …..هي الخيل
الموريات ….ارجل الخيل
قدحا ….احتكاك ارجل الخيل بالارض
ضبحا ….صوت الخيل اثناء الركض
المهم كل هذا اي نوع من الخيل يقصد
للاسف الشديد هو يقصد الخيل المتجهه الى الغزو
لكم التعليق اخواتي واخواني
هل يعقل ان الخيل الغازيه هي اعز ما يملك اله المسلمين ؟؟؟