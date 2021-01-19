مؤتمر للاستثمار يجمع شركات بريطانية وإفريقية

أعلنت وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة أنها ستستضيف، في 20 يناير الجاري، مؤتمر الاستثمار الإفريقي، الذي من المرتقب أن يجمع الشركات البريطانية والإفريقية، عبر لقاء افتراضي، من أجل البحث عن آفاق الشراكة والاستثمار.

وأشار بلاغ توصلت به هسبريس إلى أن هذا المؤتمر سيعقد بعد عام من تنظيم قمة الاستثمار البريطانية -الإفريقية التي نظمت في لندن، وتم خلالها الإعلان عن 27 اتفاقية استثمار بقيمة 6.5 مليارات جنيه إسترليني، والتزامات بقيمة 8.9 مليارات جنيه إسترليني.

وسيشكل اللقاء فرصة للشركات من أجل مناقشة المواضيع ذات الصلة بممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا، وسبل الاستفادة من فرص الاستثمار بالقارة الإفريقية، على خلفية التوقعات الاقتصادية العالمية التي توصف بالصعبة.

أضاف المصدر ذاته أن مؤتمر الاستثمار الإفريقي سيكون مناسبة للحاضرين للاستماع إلى الشركات البريطانية وهي توضح، بشكل مباشر، آفاق وتحديات الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء إفريقيا، فيما ستتمكن الشركات أيضا من معرفة المزيد عن ترتيبات الأعمال التجارية الجديدة بين المملكة المتحدة وإفريقيا، ودعم حكومة المملكة المتحدة للشركات والمستثمرين.

وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء سيبحث بشكل أكبر عن الكيفية التي يمكن من خلالها للاستثمارات الشاملة والمستدامة والمرنة، أن تساعد في دعم البلدان في جميع أنحاء القارة، وتحديدا في انتقالها إلى اقتصاد أكثر خضرة وأنظف، ومساعدتها على التعافي من آثار فيروس كورونا.

يشار إلى أنه انطلاقا من مجموعة AfricaInvestors Group التي تم إنشاؤها مؤخرا (وهي منظمة تضم عددا من كبار المستثمرين في إفريقيا)، سيركز المؤتمر على أربعة قطاعات أعمال استراتيجية تتمثل في “البنية التحتية المستدامة”، و”الطاقات المتجددة”، و”الخدمات المالية والمهنية”، و”الزراعة والتكنولوجيا الزراعية”.

ومن المرتقب، شهر يناير الجاري، أن تدخل اتفاقيات تجارية جديدة حيز التنفيذ بين المملكة المتحدة و14 شريكا إفريقيا، مع احتمال أن يتبعها المزيد من الدول.