مؤسسات تعليمية تحتضن أياما تربوية في الناظور

انطلقت، مساء الجمعة، فعاليات الأسبوع التربوي الأول الذي نظمته رابطة الكتاب الشباب بالريف بدعم من وزارة الثقافة، وشراكة مع مندوبية وزارة التربية الوطنية بالناظور؛ على أن تستمر لمدة أسبوع بعدد من المؤسسات التعليمية تحت شعار “المدرسة حياتي والكتاب قائدي”.

وتضمن برنامج الأسبوع التربوي، الذي انطلق لقاؤه الأول هذا المساء بثانوية طه حسين التأهيلية بأزغنغان نواحي الناظور، معارض للكتب وورشات في تحليل المؤلفات بالفرنسية والعربية، وحفلات توقيع إصدارات الكتاب المحليين بالناظور.

وستستمر الأنشطة ذاتها، خلال الأيام الموالية، في كل من ثانوية عبد الكريم الخطابي، وثانوية الفيض وثانوية المطار، وثانوية عثمان بن عفان، بمشاركة عدد من المبدعين والمثقفين والأساتذة.

وفي هذا الصدد قالت زلفى أشهبون، رئيسة رابطة الكتاب الشباب بالريف: “تتوخى أنشطة الأسبوع التربوي تفعيل الحياة الثقافية والتربوية داخل المدرسة العمومية، وجعل التلميذ هدفا أساسيا بدعمه وتشجيعه على التحصيل العلمي من خلال معارض الكتب وتقديم ورشات عربية وفرنسية يشرف عليها أساتذة من الناظور”.

وأضافت المتحدثة إلى جريدة هسبريس الإلكترونية: “ومن الأهداف التي نروم تحقيقها عقد شراكات مع النوادي الثقافية والإبداعية بكل ثانوية تأهيلية، بالإضافة إلى نشر وإصدار ديوان جماعي يشارك فيه جميع تلاميذ ثانويات إقليم الناظور، ومن المرتقب أن يصدر نهاية السنة تزامنا مع مهرجان الرابطة السنوي للشباب المبدع في نسخته الرابعة”.