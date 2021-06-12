اتفاقية شراكة تدعم مبادرات ريادة الأعمال بالداخلة

وقع المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة البنك الشعبي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مبادرات ريادة الأعمال، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى دعم مبادرات ريادة الأعمال، وتمويل المشاريع المقدمة من طرف الشباب بالجهة.

وقال منير هواري، المدير الجهوي للاستثمار بالداخلة، إن توقيع اتفاقية شراكة يأتي بهدف وضع برنامج دعم متكامل يسمى “تميز”، ويستهدف حاملي المشاريع الذين يمكنهم الاستفادة من التمويل في إطار البرنامج المتكامل لدعم الأعمال والتمويل (PIAFE).

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “البرنامج يسعى إلى تعزيز روح ريادة الأعمال في المنطقة، من خلال دعم وتدريب حاملي المشاريع خلال جميع مراحل مشاريعهم، انطلاقا من صياغة الفكرة الأولية للمساعدة في إعداد ملف التمويل، والتدريب حول ريادة الأعمال، والمساعدة في إعداد خطة العمل، وكذا في عملية إنشاء الأعمال”.

وأوضح هواري أن الهدف المحدد من هذه الاتفاقية هو دعم 200 شخص من حاملي المشاريع بحلول عام 2021 .