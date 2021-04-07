مؤسسة الفقيه التطواني تستضيف زعماء الأحزاب‬

مؤسسة الفقيه التطواني تستضيف زعماء الأحزاب‬
صورة: هسبريس
الأربعاء 7 أبريل 2021 - 09:38

أعلنت مؤسسة الفقيه التطواني ضمن برنامجها الرمضاني فتح ملف الانتخابات المقبلة، وذلك باستضافة زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

وضمن برنامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المواطنين، أعلنت المؤسسة التي يرأسها أبوبكر الفقيه التطواني استضافة جميع الطيف الحزبي المغربي.

وأعلنت المؤسسة المذكورة استضافة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، ثم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله.

الانتخابات زعماء الأحزاب مؤسسة الفقيه التطواني

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‫تعليقات الزوار

2
  • الشهبندر
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:17

    سوس اصبحت منطقة تهدد البلد….كراهية كبرى للعربية….و حقد دفين….مستعدون للتعاون مع الشيطان ضدها……السؤال لماذا سوس دون غيرها لها كل هذا الحقد على العربية….رغم ان أغلبهم لا يحسنون غيرها…..لاحظوا الصورة جيدا..ثلاث زعماء كلهم من سوس…هل اصبحت المرأة المغربية عقيمة حتى لا يحكمنا إلا اهل سوس؟!

    -1
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  • mbarak
    الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:22

    كل هذه الأحزاب الى القمامة بدليل أنها لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن بقدر ما تخدم مصلحة الحسابات البنكية والبطون

    -2
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