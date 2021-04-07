مؤسسة الفقيه التطواني تستضيف زعماء الأحزاب‬

أعلنت مؤسسة الفقيه التطواني ضمن برنامجها الرمضاني فتح ملف الانتخابات المقبلة، وذلك باستضافة زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.

وضمن برنامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المواطنين، أعلنت المؤسسة التي يرأسها أبوبكر الفقيه التطواني استضافة جميع الطيف الحزبي المغربي.

وأعلنت المؤسسة المذكورة استضافة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، ثم الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله.