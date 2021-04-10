مؤسسة محمد السادس تبشر الأسرة التعليمية بفضاء سياحي في الجديدة

جرى اليوم السبت على مستوى مدينة الجديدة افتتاح منتجع سياحي جديد تابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيستفيد منه رجال ونساء التعليم.
وتم افتتاح هذا المركب السياحي المسمى “زفير مزكان” بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى جانب رئيس المؤسسة وعدد من الشخصيات في قطاع التعليم.
وقال وزير التربية الوطنية، في كلمة له عن هذا الفضاء السياحي، إن “مشاريع من هذا الحجم وبهذه المواصفات هي اعتراف بالمكانة التي يتمتع بها رجال ونساء التعليم في المنظومة، وبالنهوض بالأعمال الاجتماعية الخاصة بهم”، لافتا إلى أنها “تندرج ضمن تعليمات الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة بالتربية والتكوين”.
وشدد سعيد أمزازي، في تصريح للصحافة، على أن مؤسسة محمد السادس المشرفة على هذا المشروع “تشكل مع الوزارة جسما واحدا، لأننا نؤمن بضرورة أن نقدم خدمات لرجال ونساء التعليم”.
ويعمل رئيس المؤسسة المذكورة، وفق تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي دائما، على توسيع شبكة المنتجعات، وكذا الخدمات الصحية وغيرها، التي سيستفيد منها رجال ونساء التعليم وأسرهم.
من جهته، قال يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، إن هذا الفضاء السياحي “مفتوح في وجه رجال ونساء التعليم، وأيضا للسياحة الوطنية والأجنبية”، مشددا على أن الفرق يكمن فقط في الأثمان لكل فئة، وليس في الخدمة المقدمة.
وشدد البقالي، في تصريح لوسائل الإعلام، على أن كل مؤسسات القطاع العام ستستفيد من هذا الفضاء؛ ذلك أنه جرى توقيع اتفاقية مع مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لمختلف القطاعات قصد الاستفادة من هذا الفندق.
كما سيستفيد من خدمات هذا الفندق، يضيف المتحدث نفسه، من هم خارج القطاعات العمومية، سواء المغاربة أو الأجانب، وذلك بغرض تشجيع السياحة المغربية، معربا عن أمله أن يستجيب لانتظارات المغاربة.
وشدد رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على أنه جرى إحداث شركة متخصصة تابعة للمؤسسة بغرض تدبير الفندق.
وأوضح البقالي أن المؤسسة وضعت ثلاثة أصناف بخصوص المستفيدين من خدمات هذا المرفق، إذ سيستفيد المنخرطون بثمن خاص بهم، إلى جانب تسعيرة خاصة بمنخرطي مؤسسات الأعمال الاجتماعية بالقطاعات الأخرى، ثم تسعيرة تهم باقي المواطنين المغاربة والأجانب.
وحسب المسؤول نفسه فسيتم بعد نهاية شهر رمضان افتتاح مركز آخر على مستوى مدينة إفران، على أن يتم افتتاح مركز مماثل بمدينة أكادير قبيل العطلة الصيفية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنخرطين لاختيار الوجهة التي يريدون.
ويرتقب حسب المسؤولين عن مركب “زفير مزكان”، الذي يمتد على مساحة تبلغ 3 هكتارات، أن يشرع في استقبال الزوار منتصف الشهر الجاري.
ويضم هذا المركب السياحي الذي يعزز السياحة بمدينة الجديدة فندقا مصنفا من فئة 4 نجوم، يحتوي على 52 غرفة مزدوجة وأجنحة و62 شقة مجهزة، تتراوح مساحتها بين 75 و90 مترا مربعا.
كما يحتوي هذا الفضاء على قاعة للحفلات وفضاء للاجتماعات مكون من 3 قاعات متعددة الاستعمالات؛ ناهيك عن أنه يحتوي على مرافق معدة للراحة والاستجمام، من بينها منتجع صحي، إضافة إلى 5 مسابح وباحات لعب للأطفال، وناد سوسيو رياضي تبلغ مساحته 2000 متر مربع.
هذا وينتظر حسب المؤسسة أن ترى مشاريع سياحية مشابهة لهذا المركز النور بكل من مرتيل والسعيدية والحوزية؛ وذلك ضمن إستراتيجية لتغطية الوجهات السياحية الكبرى بالمملكة.
المشكلة تكمن في ان الاسعار لا تتناسب مع أجور موظفي التعليم، وغالبا لن تجد مكانا شاغرا فحالما تتصل لحجز مكان هناك يجيبونك بان المكان ممتلئ . ويبقى السؤال من يستفيد من عائدات هذه المنتجاعات التي غالبا ما يستفيد منها من هم ليسوا في قطاع التعليم.
كتصور الكاميرا من هنا نفتتاحو ليهم منتجع سياحي ، كتمشي الكاميرا نحلو ليهم المحاكم و مخافر الشرطة ، كل المغاربة رأوا تكريم نساء ورحال التعليم بل والعالم …أنتم بتدمير التعليم الذي اعتبر ثاني قضية بعد الوحدة الترابية تقدمون خدمة مجانية جليلة للأعداء دون أن يخرجو رصاصة واحدة ، هناك أرقام وقضايا مفجعة تتعلق بالتعليم ، ملايير نهبت في المخطط الاستعجالي دون محاسبة ، معلمون أشباح لا يزورون أقسامهم لأن لديهم سندا في حزب أو علاقات أو قرابات ، هدر مدرسي لا يزال مطروحا …الشمس لا تغطى بالغربال يا أمزازي
هذا المجهود لصالح رجال التعليم يجب أن يقابله الجدية في العمل وعدم ابتزاز التلاميذ وإهمال الواجب المهني حتى تكون المردودية في مستوى هذه المجهودات
ان شاء الله المزيد من هذه المشاريع لصالح نساء و رجال التعليم
بغيت نعرف واش مازال مابغيناش نعيقو واش كلشي بسميتو اي حاجة كل حاجة كتبنى فالمغرب باسميتو علاش زعما؟ هادي فوق الحكرة، الفلوس فلوسنا و اسمية ليه هو، بحال الجامع ديال الدار البيضاء المغاربة كلهم مصو ليهم دم باش يبنيوه و فالاخر تسمى رسمية الملك، باقي عاقل دارو علينا فيلم قالك الملك الراحل قالهم نسميويه مسجد الشعب ناض واحد قالو سيدنا راه المغاربة حالفين مايسميويه غير بسميتك و داك ما كان ههههههه تصبحون على وطن و ليس نائمين في ضيعة اداروش
عوض الظهور أمام الكاميرات سيدي الوزير أمزازي، تفضل وقم بدورك وحلل رزقك وشوف حلول للمشاكل التي يتخبط فيها قطاعك، ها الأساتذة ها المديرين ها التقنيين إلخ … كلشي سيدي الوزير متضرر من لا مبالاتك وإغلاق باب الحوار مع كل المتضررين للأسف ..
نداء عاجل للسيد الوزير المحترم، لندع جميعا السياسة جانبا ولو مؤقتا، ولنتفق على مصلحة الوطن ومصلحة أطفال وشابات وشباب الوطن
الذباب الأخضر .. من فضلكم !
la première des choses, pourquoi quand on appelle ces hotels, ils ne répondent pas au téléphone/
deuxième, pourquoi dans les périodes de hautes saisons, ces hotels acceptent des externes à la fondation?
est ce que monsieur le ministre pourra nous donner une réponse?
est ce que la priorité aux adhérents ou aux externes.
finalement, on aimerait savoir qui est la société derrière zephyr et qui sont les propriétaires?
merci à hespress de publier
اللهم بارك . وقريبا منتجع اخر في حي صونابا الراقي باكادير . لكن هل من حقهم الدخول لما يكونوا مضربين ؟
منتجع سياحي انشىء من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم وتستفيد جهات متنوعة غير رجال التعليم ؟؟؟!!! لماذا منتجعات مؤسسات الأعمال الاجتماعية لقطاعات أخرى لم تكن تسمح لرجال التعليم بالإستفادة منها سابقا ؟؟؟!! وزارة الكرم ههههه . فهذه المنتجعات لا تكفي حتى لرجال التعليم نظرا لعددهم المرتفع جدا
زعما ميمكنش.اساتذة التعليم الخصوصي يستافدو من هذ الخدمات
ما فهمتش اناعلاش ديما كايخليو المشاكل الأساسية وكيمشيو لشي أمور تافهة ثانوية وثالثية فالأهمية ديالها، بحال مجلس المنافسة لي خلا أمور جد مهمة كتجاوزات شركات الحليب والبترول وغادي كايبث فالمسائل ديال الصباغة واش داروا فيها هدية ولا لا، واحق ربي الا العبث، الأستاذ خدام ف بيئة لي كاملها تهديدات للمستقبل ديالو.. بقا ليه غير منتجع فين يمشي.
هنيئا لرجال التعليم على هدا ونتمنى لأسرة التعليم شهر مبارك. ومزيدا من العطاء والجهد وشكرا
هل يعقل ان موظفي ام الوزارات هم الوحيدون الذين لا يستفيدون من مؤسسة الأعمال الاجتماعية. لسنين كان المنخرطين يدفعون انخراطهم من اجل متعة بعض العمال و اطر الداخلية في العاصمة الرباط.و اليوم تم فرض الانخراط على كل الموظفين و باقتطاع شهري دون ايه امتيازات تذكر لحد الساعة . يا وزير الداخلية راه تقهرنا و دير لينا حل بحال القطاعات الأخرى.لا انتقال لا حوافز لا صحة لا مؤسسة اجتماعية . وظروف اشتغال وسط الضغط و تسلط المسؤولين .راه عايشين كي حمير الطاحونة كنخدمو الكاريير ديال العمال و كبار رجال السلطة.
on se demande ou va l argent de la ville de safi nous en respire la polution et les autre ville se devellope sur l argent de la ville
مشروع في المستوى لكن لن تستفيد منه أسرة التعليم على شاكلة المركب زفير مراكش الذي لم تستفد منه اسرة التعليم بحيث يتم استغلاله من فئات خارج قطاع التعليم من أجانب وجالية مغربية وكلما اراد رجل التعليم الحجز يكون جواب الإدارة الغرف كلها مملوئة وطلبات حجز في لائحة الانتظار. اذن سيبقى دائما رجل التعليم في لا ئحة الانتظار الى ان يرث الله الأرض ومن عليها بسبب فارق الأسعار المطبقة على منخرطي المؤسسة والفئات الأخرى. بطبيعة الحال يتم تفضيل الفئة الثانية على الأولى رغم ان هذا المركب تم بناؤه بمساهمات منخرطي رجال ونساء التعليم.
وناااااري على قمة تاع نفاق تعليم كياكل في زرواطة او كيقولو ليهم منتجع سياحي بحال الى استاذ بقا خاصو غير سياحة قادو ليه غير امور تاعو او يمشيو وزراء منتجعات في بلاصتنا هانية
نتمنى توضيح من الوزارة هل سيتم إعطاء نساء التعليم لباس السباحة عبارة عن قطعة واحد أم قطعتين؟؟؟؟