مؤسسة محمد السادس تبشر الأسرة التعليمية بفضاء سياحي في الجديدة

جرى اليوم السبت على مستوى مدينة الجديدة افتتاح منتجع سياحي جديد تابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيستفيد منه رجال ونساء التعليم.

وتم افتتاح هذا المركب السياحي المسمى “زفير مزكان” بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى جانب رئيس المؤسسة وعدد من الشخصيات في قطاع التعليم.

وقال وزير التربية الوطنية، في كلمة له عن هذا الفضاء السياحي، إن “مشاريع من هذا الحجم وبهذه المواصفات هي اعتراف بالمكانة التي يتمتع بها رجال ونساء التعليم في المنظومة، وبالنهوض بالأعمال الاجتماعية الخاصة بهم”، لافتا إلى أنها “تندرج ضمن تعليمات الملك محمد السادس، الذي يولي عناية خاصة بالتربية والتكوين”.

وشدد سعيد أمزازي، في تصريح للصحافة، على أن مؤسسة محمد السادس المشرفة على هذا المشروع “تشكل مع الوزارة جسما واحدا، لأننا نؤمن بضرورة أن نقدم خدمات لرجال ونساء التعليم”.

ويعمل رئيس المؤسسة المذكورة، وفق تصريح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي دائما، على توسيع شبكة المنتجعات، وكذا الخدمات الصحية وغيرها، التي سيستفيد منها رجال ونساء التعليم وأسرهم.

من جهته، قال يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، إن هذا الفضاء السياحي “مفتوح في وجه رجال ونساء التعليم، وأيضا للسياحة الوطنية والأجنبية”، مشددا على أن الفرق يكمن فقط في الأثمان لكل فئة، وليس في الخدمة المقدمة.

وشدد البقالي، في تصريح لوسائل الإعلام، على أن كل مؤسسات القطاع العام ستستفيد من هذا الفضاء؛ ذلك أنه جرى توقيع اتفاقية مع مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لمختلف القطاعات قصد الاستفادة من هذا الفندق.

كما سيستفيد من خدمات هذا الفندق، يضيف المتحدث نفسه، من هم خارج القطاعات العمومية، سواء المغاربة أو الأجانب، وذلك بغرض تشجيع السياحة المغربية، معربا عن أمله أن يستجيب لانتظارات المغاربة.

وشدد رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين على أنه جرى إحداث شركة متخصصة تابعة للمؤسسة بغرض تدبير الفندق.

وأوضح البقالي أن المؤسسة وضعت ثلاثة أصناف بخصوص المستفيدين من خدمات هذا المرفق، إذ سيستفيد المنخرطون بثمن خاص بهم، إلى جانب تسعيرة خاصة بمنخرطي مؤسسات الأعمال الاجتماعية بالقطاعات الأخرى، ثم تسعيرة تهم باقي المواطنين المغاربة والأجانب.

وحسب المسؤول نفسه فسيتم بعد نهاية شهر رمضان افتتاح مركز آخر على مستوى مدينة إفران، على أن يتم افتتاح مركز مماثل بمدينة أكادير قبيل العطلة الصيفية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنخرطين لاختيار الوجهة التي يريدون.

ويرتقب حسب المسؤولين عن مركب “زفير مزكان”، الذي يمتد على مساحة تبلغ 3 هكتارات، أن يشرع في استقبال الزوار منتصف الشهر الجاري.

ويضم هذا المركب السياحي الذي يعزز السياحة بمدينة الجديدة فندقا مصنفا من فئة 4 نجوم، يحتوي على 52 غرفة مزدوجة وأجنحة و62 شقة مجهزة، تتراوح مساحتها بين 75 و90 مترا مربعا.

كما يحتوي هذا الفضاء على قاعة للحفلات وفضاء للاجتماعات مكون من 3 قاعات متعددة الاستعمالات؛ ناهيك عن أنه يحتوي على مرافق معدة للراحة والاستجمام، من بينها منتجع صحي، إضافة إلى 5 مسابح وباحات لعب للأطفال، وناد سوسيو رياضي تبلغ مساحته 2000 متر مربع.

هذا وينتظر حسب المؤسسة أن ترى مشاريع سياحية مشابهة لهذا المركز النور بكل من مرتيل والسعيدية والحوزية؛ وذلك ضمن إستراتيجية لتغطية الوجهات السياحية الكبرى بالمملكة.