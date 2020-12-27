مؤسسة محمد السادس تموّل 6 نواد للأطر التربوية

قامت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بتمويل مشاريع إعادة تأهيل وتهيئة نوادي القرب، بكل من طاطا وورزازات وشتوكة آيت باها وأزيلال والعرائش وخنيفرة.

وتسهر على إنجاز هذه المشاريع الفروع الجهوية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم (FOSE)، بدعم مالي من مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين يصل إلى 2,9 ملايين درهم.

ووفق بلاغ للمؤسسة، توصلت به هسبريس، فقد أشرفت لجنة خاصة على مراجعة هذه المشاريع والمصادقة عليها يترأسها كل من يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وعبد الحق المامون، الكاتب العام الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم.

وترتكز هذه المشاريع على أعمال تشييد نوادٍ جديدة أو تهيئة وتجهيز أخرى موجودة حاليا، لتضم فضاءات جديدة كمقاه وباحات للعب ومراكز للإيواء ومساحات خضراء… وسيستفيد من هذه الفضاءات ما يقارب 30 ألف شخص من أسرة التربية والتكوين.

وقد بدأت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، منذ 2007، يضيف البلاغ، في تقديم دعمها لمنشآت الاستقبال والترفيه التي تُحدثها وتسيّرها مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم.

في هذا السياق، ساهمت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في إنشاء وتجهيز 53 ناديا للقرب في مختلف جهات المملكة، بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليون درهم. كما شاركت المؤسسة أيضا في تمويل 11 دوريا لكرة القدم المصغرة على مستوى الأندية الجهوية، بتكلفة بلغت 2،2 مليون درهم.

جدير بالذكر أن دعم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين يندرج في إطار برنامج عمل تنهجه منذ تأسيسها، والذي تعزز بخطتها العشرية 2018-2028، والطامحة إلى تطوير خدمات القرب في مجال الرياضة والترفيه.