مؤسس "مايكروسوفت" يحذر من مخاطر الكوارث المناخية في كتاب جديد

قدم مركز المستقبل الأبحاث والدراسات المتقدمة قراءة في كتاب المبرمج ورجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، بعنوان “كيفية تجنب كارثة مناخية: الحلول المتوفرة لدينا والاختراقات التي نحتاجها”، وقد سلط من خلاله الضوء على التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية، مع وضع عدد من الرؤى والحلول للتعاطي مع تلك الظاهرة.

وحسب ما أورده المركز يرى “بيل غيتس” أن التعامل الجاد مع ظاهرة التغيرات المناخية بات ضرورة مُلحة، وهدفًا يجب أن تسعى إليه البشرية، تجنبًا لأي كوارث بيئية محتملة.

ويرى الكاتب أن البلدان النامية ستصبح أكثر عرضة لتلك التأثيرات؛ حيث إن التغيرات المناخية من شأنها أن تهدد حياة المواطنين وسبل معيشتهم، كما أنها قد تؤثر على المساعي الرامية إلى رفع مستوى معيشة الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا في تلك المجتمعات، خاصة أن الفقراء معرضون بشكل كبير لتداعيات الجفاف والفيضانات وموجات الحر المتزايدة مقارنة بغيرهم في الدول المتقدمة.

ووضع “غيتس” هدفًا إستراتيجيًا يدور حول القضاء على الانبعاثات الكربونية بصورة كاملة، وليس تقليلها كما يستهدف البعض، لتجنب التكاليف الاقتصادية والبشرية والبيئية التي يمكن أن تنجم عن استمرار تلك الانبعاثات، وأكد على ضرورة التخلص من 51 مليار طن من غازات الاحتباس الحراري التي تُضاف للغلاف الجوي سنويًا، وصولًا إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

كما شرح الكاتب سبل وكيفية القضاء على تلك الأطنان من الانبعاثات التي تتشكل وفقًا لخمسة مصادر، إذ إن استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الوقود الأحفوري من شأنه أن يمثل نحو 27% من الانخفاضات المطلوبة، علاوة على تغيير طرق تصنيع السلع، الذي قد يحقق انخفاضات بمقدار 31%؛ كما يمكن أن يساهم تغيير طرق زراعة المحاصيل الغذائية، وتقليل السفر، والحفاظ على المباني دافئة أو باردة، في خفض الانبعاثات بنحو 18% و16% و6% على التوالي.

وقدم الكتاب مجموعة من الحلول للتعامل مع تلك الظاهرة، منها الاستثمار في الطاقة النظيفة، وبناء شراكة متعددة الأطراف تتمثل في التنسيق الثلاثي بين المستوى الحكومي الرسمي والقطاع الخاص والمستوى الفردي، مع توظيف التكنولوجيا.