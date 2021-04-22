مؤسس منصة للعملات الرقمية يهرب من تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، بأن فاروق فاتح أوزر، مؤسس منصة العملات التركية المشفرة “تودكس”، هرب إلى الخارج من مطار إسطنبول، أول أمس الثلاثاء، وبحوزته حوالي ملياري دولار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقا ضد أوزر بتهمة “الاحتيال المؤهل من خلال أنظمة المعلومات”، وذلك عقب تقديم العديد من الملتمسات.

كما كشفت أن المعلومات الأولية تفيد بأن أوزر، مؤسس شركة “تودكس” للصرافة المشفرة، ذهب إلى تيرانا عاصمة ألبانيا، من مطار إسطنبول يوم 20 أبريل الجاري، وأن الشركة أغلقت أنظمة الإنترنت خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحف ذاتها الانتباه إلى أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ بفتح تحقيق بشأن الشركة، عبر مكتب التحقيق في الجرائم ضد النظام الدستوري ومكتب الجرائم المنظمة، بتهمتي “الاحتيال المشروط” و”إنشاء منظمة إجرامية”.