مؤشرات فلاحية إيجابية تدعم النمو الاقتصادي

كان للتساقطات المطرية المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تأثير إيجابي على تطور الموسم الفلاحي الحالي، ما سيدعم توقعات النمو الاقتصادي بعد سنة صعبة اتسمت بأزمة فيروس كورونا المستجد التي قادت اقتصاديات العالم نحو الانكماش.
وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فإن الأمطار الغزيرة والمعممة والمنتظرة التي سُجلت في يناير وفبراير ومارس كان لها أثراً جد إيجابي على تطور الموسم الفلاحي 2020-2021.
وساهمت هذه التساقطات، وفق المصدر ذاته، في تحسين الغطاء النباتي بشكل عام والمراعي بشكل خاص والرفع من حقينة السدود ذات الاستعمال الفلاحي ومنسوب المياه الجوفية؛ ناهيك عن دعم النمو الجيد للأشجار المثمرة، وحجم ونضج أصناف الحوامض المتأخرة.
وتدعم هذه المؤشرات توقعات تحقيق نمو اقتصادي جيد خلال السنة الحالية، مدعوماً بحملة التلقيح الوطنية التي تستمر بشكل جيد مقارنة بدول أخرى من أجل تحقيق مناعة جماعة قد تفتح المجال لتخفيف التدابير الاحترازية المستمرة.
وخلال الأسبوع الجاري، رفع بنك المغرب من توقعاته بخصوص النمو الاقتصادي المتوقع إلى 5.3 في المائة مقارنة بـ4.7 في المائة التي كانت متوقعة في نهاية السنة الماضية. ويرجع هذا التفاؤل إلى الموسم الفلاحي الجيد ومخطط الإقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم والعودة النسبية للثقة إثر التقدم المحرز في عملية التلقيح الوطنية ضد “فيروس كورونا”.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن متوسط التساقطات المطرية التراكمية على المستوى الوطني إلى غاية 25 مارس الجاري بلغ حوالي 271.9 مليمترات، مع توزيع جيد في الزمان والمكان، مقابل 286.9 مليمترات كمتوسط مسجل في الثلاثين سنة الماضية.
وعلى مستوى ملء السدود ذات الاستعمال الفلاحي، فقد وصلت حقينتها 6.74 مليار متر مكعب، مقابل 5.85 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، وهو ما يمثل معدل ملء للسدود ذات الاستخدام الفلاحي بحوالي 49 في المائة مقابل 43 في المائة خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.
وتبلغ المساحة المزروعة حتى الآن بمجموعة الزراعات الخريفية حوالي 4.9 ملايين هكتار، منها 9 في المائة مسقية، وتمثل الحبوب منها النسبة الأكبر بحوالي 86 في المائة، والأعلاف بـ10 في المائة، والقطاني بما يعادل 4 في المائة.
وفي ما يخص المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية فتبلغ 4.20 مليون هكتار، بنسبة 44 في المائة من القمح اللين و34 في المائة من الشعير و22 في المائة من القمح الصلب. وتبقى الحالة النباتية لمزروعات الحبوب مرضية عموما، ويبقى تطورها مرتبطاً بالتساقطات المطرية ودرجات الحرارة خلال شهر أبريل.
وتأتي هذه الأرقام عقب موسمين فلاحيين اتسما بضعف التساقطات المطرية؛ ناهيك عن تسجيل المغرب لانكماش اقتصادي السنة الماضية يناهز 7 في المائة، وهو ما تجلى في فقدان 432 ألف منصب شغل نتيجة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية القطاع الفلاحي بفضل مجهوداتها السيد الوزير الذي يسهر على تطوير هذا القطاع
الوزارة ديارت خدمة معقولة خلال فترة جائحة كورونا فالمغرب و هذا يشهد به الجميع
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الكثير لي القطاع
مهما قل و يقال عن السيد الوزير عزيز اخنوش إلا أنه و بكل صراحة استطاع تطوير القطاع الفلاحي و الرفع من مردوديته
القطاع الوحيد اللي تيبان فيه الضو إلى الآن فهاد البلاد السعيدة هي الفلاحة كلشي واكل و شارب الحمد لله
يواصل السيد الوزير عزيز اخنوش تطوير القطاع الفلاحي و مساندة الفلاحين عبر مناطق المغرب من اجل تحسين الانتاج و دعم الفلاحين
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
بفضل الاستراتيجيات التي يتم تتبعها من طرف وزارة الفلاحة القطاع الفلاحي يشهد تطورا ملحوظ
بفضل التسيبر الجيد للقطاع الفلاحي من قبل الوزير المشرف عليه استطاع المغرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الغذائية الفلاحية
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
السيد الوزير عزيز اخنوش لعب دورا كبيرا في تطوير و الرفع من الانتاج الفلاحي في المغرب
كل الشكر والتقدير لي وزارة الفلاحة… بفضل السيد الوزير الفلاحة المغربية اليوم تحتل مراتب الأولى على المستوى الدولي
قطاع الفلاحة بالمغرب في مستوى الانتظارات ديال المغاربة
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين…نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب… كلنا ثقة في السيد الوزير
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش.. رجل عملي بامتياز
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
تحية خالصة للسيد الوزير عزيز اخنوش الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي
الفلاحة اليوم اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى دولي بفضل سيد الوزير الذي يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع
كل الاحترام و التشجيع لسيد الوزير عزيز أخنوش على حسن تدبيره لهدا القطااع
وزارة الفلاحة دائما في مستوى التطلعات, تشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكدالك الدولية
المغرب اليوم يشهد تزايدا ملحوظا في الكميات الانتاج الزراعي المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال مشروع مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى ثماره في العديد من مناطق المملكة.
الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر…..بالتوفيق
الشعب المغربي يعي جيدا بأن بلادنا تمر من ظروف مناخية صعبة وما تحقق على مستوى الانتاج الفلاحي بالمغرب في السنوات الاخيرة ما هو الا دليل على نجاح مخططات واستراتيجيات السيد الوزير المشرف عن القطاع الفلاحي
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
نحن فخورين بوزارة الفلاحة دائما متألقة وتعرف تطور ملحوظ و فعلا دايرين كثر من جهدهم باش القطاع الفلاحي يتطور
السيد عزيز اخنوش احسن وزير في الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول
من حقنا اليوم أن نفتخر بوزارتنا في الفلاحة نظير النتائج المحققة ميدانيا في مختلف مناطق المملكة، و كل المعارض المنظمة على مدار السنة لا يمكنها إلا أن تساهم و تعزز من نسب التعريف بمختلف المنتجات الفلاحية المدعومة في إطار مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux
وزارة الفلاحة والصيد البحري هي اكثر الوزارات اشتغالا وتحركا و ذلك بفضل الوزير الكفء الذي يشرف عليها
قطاع الفلاحة بالمغرب حقق نتائج جد مهمة و مرضية بفضل إستراتيجية محكمة من السيد الوزير الوصي على هذا القطاع
رغم الضروف التي يجتازها المغرب اليوم وزارة الفلاحة قايمة بالواجب شكرا على حسن تدبيرك سيد الرئيس
الفلاحة المغربية قطاع واعد، بفضل استراتيجية المغرب الاخضر التي قدمت له الكثير.
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص.
الأزمات ماهي الا اختبار للمجتمعات و البنيات و وزارة الفلاحة استطاعت حسن تدبير الأزمات لأنها واجهت ازمة كوفيد بذكاء إجتماعي و وعي كبير بالإضافة إلى حس إنساني عالي فكل مرة تسعى إلى تحسيس المغاربة أنه لا شيء يدعو للخوف و الهلع و الحمدلله المغرب بلد فلاحي و استراتيجية المغرب الأخضر التي تشرف عليها وزارة الفلاحة تعطي ثمارها حتى و نحن في اسوأ الظروف.
هذا هو منهج اغراس اغراس التواصل و التفاعل عن قرب مع قضيا و احتياجات المواطنين و المواطنات… العمل و
مخطط المغرب الاخضر هو أكثر الاستراتيجيات القطاعية نجاعةً حيث أعطى نتائج ملموسة على أرض الواقع مكنت من تثمين المنتوج الفلاحي والرفع من مردوديتيه
المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي بفضل الطريقة المتبعة لتدبير هذا القطاع
السيد وزير الفلاحة عزيز اخنوش من بين الاطر و الكفاءات الوطنية التي نفتخر بها و التي ابانت عن حنكتها في التسيير
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
وزارة الفلاحة تقوم باتباع استراتيجيات و خطط برامج ممتازة و أبانت عن حسن التدبير في الأزمات ولا ننسى أن القطاع الفلاحي منحت له العديد من الإمتيازات و هذا كله لكي نعبر من زمن الكورونا بسلام و أمان و الحمدلله كل الضروريات متوفرة في الأسواق
الفلاح الصغير في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة الذي توليه أهمية كبرى وهذا ما أدى إلى تطور القطاع في غضون سنوات حقق فيها المغرب اكتفاءا ذاتيا قل نظيره
اخنوش هو الوزير الوحيد لي خدام ف هاد البلاد . انتهى الكلام !!
شكر خاص لي السيد الوزير الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي بفظل مجموعة من المجهودات
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
كل الانجازات و النتائج التي تتحققت على مستوى القطاع الفلاحي بالمغرب فهي بفضل كفاءات السيد الوزير المشرف على هذا القطاع
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
وزارة الفلاحة جد مشكورة كانت قريبة من المواطنين المغاربة في هاد الظرفية الحالية بفضل سياسة تواصلية ناجحة و مجهودات مبدولة من أجل توفير المؤونة و السلع الضرورية بشكل كافي
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
وزارة الفلاحة كالعادة تقوم بواجبها ديالها تحياتي لك سيد الوزير دمت متألق
التنمية الفلاحية في أوج تجلياتها في عهد الوزير أخنوش
Le ministère de l’agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates.
القطاع الفلاحي بالمغرب نموذج يحتدى به على الصعيد الدولي
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات وزارة الفلاحة
المواطن المغربي لاحظ أن جل المؤشرات المتعلقة بالمعيشة إيجابية والحمد لله و الخير كائن فالسوق و الفضل كيرجع من بعد لله لوزارة الفلاحة اللي كتستتمر مجهوداتها في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
شكر خاص لي وزارة الفلاحة بفضل مجهوداتها الحمد الله كلشي متوفر تحياتى لك سيد الوزير على هذا العمل الجبار
لا خوف على القطاع الفلاحي سواء في زمن كورونا و حتا في مابعد كورونا،فالفلاحة المغربية تواصل تألقها و نجاحها المعهود بكفاءة السيد الوزير عزيز أخنوش و مساهمته في تطوير هدا القطاع لا ينكرها إلا الجاحد
وزارة الفلاحة تبدل قصارى جهودها لمساعدة الفلاح المغربي و ضمان موسم جيد يمكن من تحقيق ناتج داخلي اجمالي محترم
الفلاحة من القطاعات الحساسة في البلاد وذلك كله بفضل رجل يسير هذا القطاع تسيير مزدهر الا وهو السيد عزيز أخنوش
n’y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l’agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l’efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs
السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته
منقطعة النظير
الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد مند إحداث المغرب الأخضر.
السيد وزير الفلاحة يعمل جاهدا على تطوير القطاع الدي يسهر على تسييره و بين للمغاربة أنه قادر على إيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون و المغاربة تيقنو أنه رجل لا يكل ولا يمل من العمل الدؤوب لتحسيس المواطنين بالأمن الغذائي و توفير السلع الضرورية في هذه الظرفية الصعبة.
في الوقت الذي وجدت فيه دول كبرى صعوبات حقيقية في توفير المواد الاساسية لمواطنيها استطاع المغرب ضمان الامن الغذاىي بفضل مخطط المغرب الأخضر
De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert
لا شك ان القطاع الفلاحي عرف طفرة نوعية منذ مجيء السيد الوزير على رأس الوزارة بالنظر للنتائج الايجابية المحققة
يشهد قطاع الفلاحة بالمغرب تطورات متواصلة بفضل السيد الوزير و سياسة المخطط الأخضر كأنه يقول للجميع أن شعاره الدائم هو العمل المتواصل و التواصل الدائم مهما كانت الظروف حتى في هذه المرحلة الصعبة المتعلقة بكوفيد 19 و أكيد أن نفس الشعار سيبقى حتى بعد الكورونا
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
ترفع القبعة للسيد الوزير عن المجهودات التي يبدلهاا دائما و أبدا و بالأخص في ظرفية فيروس كورونا و تنهج الوزارة المسؤول عليها سياسة تواصلية ممتازة و في كل مرة يتم الخروج ببلاغات و إيضاحات لإطمإنان المغاربة
مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا
لو كانوا الوزراء المغاربة مثل السيد وزير الفلاحة من حيث الصدق والمعقول والعمل لاصبح المغرب القوة الاولى في جميع المجالات
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux
وزارة الفلاحة أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر استطاع المغرب ضمان الامن الغذائي ودالك بفضل مخطط المغرب الأخضر
السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار
وزارة الفلاحة قايمة بواجبها على احسن وجه والفضل راجع لحنكة سيد الوزير كنشكروه على العمل ديالو الذؤوب في اجاد الحلول المنطقية
الحمد لله الفلاحة المغربية برهنت على الجدية ديالها فالعمل الوزارة قايمة بواجبها امقصرتش كنشكرهم وكنفتخرو بها هدا هو المضمون فيكم
ليس بالغريب على وزارة الفلاحة انها كدير مجهود جبارة باش تزيد بهدا القطاع القدام والان فهاد الازمة برهنت على دلك وبينات على انها قد المسؤولية وقايمة بالواجب ديالها على احسن وجه من هنا كنتقدم للشكر لوزارة الفلاحة سيرات الضروف ومتتبع الاوضاع وقايمة بمجهودات باش ميكون حتى شي خلل شكرا لهم
وزارة الفلاحة قادرة على تجاوز العراقيل التي تلاحق هدا القطاع لانها تقوم بمجهودات جبارة ولم تأتر فيها الضروف الراهنة ونحن على تقة بان تواصل النجاح في تطويره وتحسينه لان هده الفترة الصعبة ليست الا تحدي من اجل مستقبل زاهر لبلادنا نتمنى التوفيق لها
مشكورة وزارة الفلاحة على هذه المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المواطنين
على ماكنشوف كنضن بلي وزارة الفلاحة خدامة بنيتها ودايرة المجهود ديالها باش تزيد بهاد القطاع القدام
بالاخص فهاد الضروف سواء الوبائية او المناخية صراحة تستحق التقدير برافو
عرف قطاع الفلاحة تطورا ملحوظا لكون الوزارة الوصية على هذا القطاع تعمل باستراتيجية محكمة و متقنة
استراتيجية المخطط الاخضر ساهم في تطوير الفلاحة المغربية وتضهر نتائجه في ضل هده الجائحة من هنا نستنتج ان القطاع الفلاحي ببلادنا في الطريق الصحيح
نتمنى كل التوفيق لهذه الوزارة التي لطالما كانت وفية و جادة في عملها لتصل إلى هذا النجاح الباهر الذي أعطى ثماره و اوصل صيتنا لدول كبرى
هنيئا لنا بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه
موفقين انشاء الله خير الفلاحة المغربية في تطور ملحوض وهدا راجع لكفاءة وزارة الفلاحة لبرهنت على الجدية دايلها وخدمات باش تخلي هاد القطاع في احسن احواله لانه قطاع مهم ويعول عليه في رفع الاقتصاد المغربي
قطاع الفلاحة فالمغرب من بين القطاعات اللي عارفا ازدهار كبير و هذا بفضل كفاءة الناس اللي كيشتغلو ضمن هذا القطاع.
لفضل وكل الفضل راجع للوزارة المعنية لكتبهرنا كل مرة بالجدية ديالها فالعمل حيت اصبج هدا القطاع يحتل المراتب الاولى عالميا ونمودج يحتدى به
Nous sommes très fiers de cette ministère qui a toujours soutenu et valorisé ce domaine
كل شكر لوزارة الفلاحة لكدير مجهودات جبارة باش هاد القطاع الفلاحي اكون فالمستوى المطلوب لان بلادنا كتعتمد عليه بشكل كبير موفقين
Nous vous sommes reconnaissants pour vos merveilleux effort et soutiens Mr Aziz Akhannouch bon courage pour la suite
انا جد فخور بهاد المستوى اللي وصلات ليه الفلاحة عندنا فالمغرب فرغم هاد الأزمة المواطن المغربي ما خاصو حتا خير و لله الحمد.
نتمنى كل التوفيق لهذه الوزارة التي لطالما كانت وفية و جادة ،من هاد. المنبر كنشكرو ها على المبادرات.
ارقام رائعة وجيدة الحمدالله ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) لكن نتمنى ان تنخفض الاثمنة