مؤشرات قطاعية تؤثر على أداء البورصة المغربية

أشارت المذكرة الأسبوعية لبنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” انخفض بـ0.4 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السنوي إلى 2.1 في المائة.

ويعزى هذا الانخفاض، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرات القطاعية: “البناء ومواد البناء” بـ 1.8 في المائة، و”البترول والغاز” بـ 3.8 في المائة، و”البنوك” بـ 0.3 في المائة.

مقابل ذلك، وفق المصدر الرسمي نفسه، ارتفعت المؤشرات المتعلقة بـ”الاتصالات” و”خدمات النقل”، على التوالي، بـ 0.8 في المائة و1.9 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 289.7 ملايين درهم مقابل 561.2 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 57.6 ملايين درهم مقابل 112 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبق.