مؤشرات قطاعية تحسّن تداولات البورصة المغربية

مؤشرات قطاعية تحسّن تداولات البورصة المغربية
صورة: أرشيف
الإثنين 24 ماي 2021 - 07:28

أفادت المذكرة الأسبوعية لبنك المغرب بخصوص سوق البورصة بأن مؤشر “مازي” تحسن بـ 1.3 في المائة، ليرفع أداءه منذ بداية السنة إلى 8.1 في المائة.

وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى، بالأساس، إلى نمو المؤشرات القطاعية لـ”خدمات النقل” بـ 4.2 في المائة، و”الأبناك” بنسبة 2.2 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1.2 في المائة.

وفي المقابل، سجل المؤشران المرتبطان بقطاعي العقار والصيدلة تراجعا بنسبة 2.1 في المائة و1.3 في المائة على التوالي.

وخلصت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 664.6 ملايين درهم مقابل 965.5 ملايين درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 221.5 ملايين درهم مقابل 193.1 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

بنك المغرب بورصة الدار البيضاء مؤشر مازي مؤشرات قطاعية

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‫تعليقات الزوار

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  • نورالدين المعتدل
    الإثنين 24 ماي 2021 - 07:35

    وهل لديكم مؤشرات حول نسبة تفاقم البطالة بين شرائح المجتمع ومؤشرات حول القدرة الشرائية للمواطن ،ما أحوجنا إلى مجتمع متكامل وبدون فوارق إجتماعية سحيقة لينعم الكل ويعم السلم والسلام.

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