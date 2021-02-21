مؤلف جماعي يناقش الحكامة في "زمن الجائحة"

صدر مؤخرا كتاب جماعي، باللغتين العربية والفرنسية، حمل عنوان “الجيو سياسي، الجيو اقتصادي والحكامة لجائحة كوفيد-19” ضمن منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، والمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة، تحت إشراف محمد حركات، أستاذ الاقتصاد السياسي والحكامة بجامعة محمد الخامس بالرباط.

ويناقش الكتاب، الذي شارك فيه مجموعة من الباحثين الأفارقة والمغاربيين، محاور بحثية ودراسات هامة عدة ركزت على مختلف الأبعاد الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية لجائحة “كوفيد-19″، وكيفية تفاعل الأنظمة، كونيا، مع أزمة الوباء، لا سيما في إفريقيا ومختلف بلدان الجنوب، وفي المغرب بصفة خاصة، في مواجهة عمق التصدعات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة.

كما حرص الكتاب المشاركون على طرح الإشكاليات الإبستمولوجية والمنهجية الجوهرية الكبرى للإحاطة بالأبعاد والرهانات الجيو-استراتيجية والبيئية والمالية والدبلوماسية والإنسانية للجائحة مع ما أصبح يثيره الاقتصاد السياسي للسياسات الاقتصادية من تساؤلات حول إعادة النظر في مفهوم الحكامة الدولية والصلابة العالمية مع ميلاد حاجيات وسلع كونية جديدة وتصورات ومفاهيم حول السيادة والهيمنة وحكامة الوباء في العالم وفي افريقيا أساسا، وأثره المتباين على اقتصاد المعرفة في الشمال والجنوب على السواء.

شارك في هذا الكتاب كل من عبد القادر دجفلات، ب. كنانيرا، عبد القادر برادة، مصطفى السحيمي، رضوان زهرو، ابراهيم دينار، عبد الكريم غالي، عبد المنعم العزوزي، محمد حركات، مصطفى الشامي، أميمة التاقي، الحسين شكراني والحسن العوان، فضلا عن مجموعة من الباحثين الشباب في صف الدكتوراه وهم ابتسام عزاوي، محمد عمراني، خديجة بنادا وفؤاد اشن.