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L’attaque du Capitole est un avertissement : l’extrême-droite mondiale n’a jamais renoncé à détruire la démocratie
L’invasion brutale du Congrès par des centaines de militants pro Trump décidés à en découdre pour interrompre la validation des élections présidentielles américaines est un fait politique majeur dont il ne faut pas sous-estimer la portée. Quelques jours après le choc, on ne peut s’empêcher de repenser encore et encore à ces images. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années que les Etats-Unis puissent être le théâtre d’une de ces manœuvres d’intimidation brutale qui forment habituellement le premier acte des processus de coups d’Etat.
Du sang a coulé dans les couloirs du Parlement de la première puissance mondiale. Des agents de sécurité ont dû défendre avec leurs armes des élus assiégés au sein de la chambre des représentants. Des parlementaires ont été contraints de renoncer à poursuivre le processus de validation du résultat des élections présidentielles.
ويبقى ترامب رئيسا عملاقا حكم امريكا والعالم منذ 5 سنوات و كان صاحب قرارات كبيرة ومنها اعتراف امريكا بمغريية الصحراء. الاحداث الكبيرة لا يصنعها الا الرجال الكبار. لا تنسوا ان الجمهوريين قوة كبيرة في الكونغرس الأمريكي و لن ترامب قاد امريكا بطاقم سياسي شاب و هؤلاء سوف يكون لهم حضور كبير في السياسة الأمريكية في السنوات القادمة وخاصة بعد بايدن.
امريكا لا تلعب و الاتفاق الثلاثي الأمريكي المغربي الاسرائيلي ليس لعب أطفال. فاسراءيل هي مفتاح قلب وعقل امريكا كانوا ديمقراطييين او جمهوريين.