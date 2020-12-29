مئات المتزلجين يفرون من الحجر الصحي في سويسرا

أفادت تقارير صحافية أن أكثر من 200 متزلج بريطاني فروا من الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، في منتجع “فيربير” السويسري الشهير مساء السبت الماضي.

وحسب ما نشر على موقع “بي بي سي” البريطاني، فإن متحدثا من “كانتون فاليه” قال إن 420 نزيلا بريطانيا حجزوا أماكن إقامتهم في “فيربير” قبل عيد الميلاد، بينما لم يبق منهم الآن سوى نحو العشرات.

وزادت الصحيفة نفسها أن سويسرا فرضت الحجر الصحي الإلزامي بالمنتجع لمدة 10 أيام، جراء سلالة الفيروس الجديدة المنتشرة في المملكة المتحدة. كما علقت الرحلات الجوية القادمة من المملكة ذاتها وجنوب إفريقيا في 20 دجنبر الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتجع، الذي قررت السلطات السويسرية إبقاءه مفتوحا رغم الوباء، يحظى بشعبية خاصة بين البريطانيين.