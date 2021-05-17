مئات المهاجرين يتدفقون على شاطئ سبتة المحتلة

تمكن حوالي 2700 مهاجر، بينهم ألف قاصر، من الوصول إلى شاطئ سبتة المحتلة، الإثنين، وفق ما أوردته مصادر إعلامية إسبانية.
ووفق المصادر ذاتها، تضمنت الموجة الجديدة من الهجرة السرية شبانا وأطفالا ونساء تمكنوا من الوصول سباحة حتى شاطئ سبتة بوسائلها الخاصة، مفيدة بأن بعضهم استخدم عوامات قابلة للنفخ.
وكانت السلطات الإسبانية، قد أفادت، في وقت سابق من يوم الاثنين، بوصول ألف مهاجر، بينهم 300 قاصر، في عدد وصف بأنه “غير مسبوق”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إنقاذ طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، بعدما خارت قواها في مواجهة أمواج البحر.
وقال متحدث باسم الحرس المدني الإسباني في سبتة إن بعض المهاجرين غادروا ليلا من الشواطئ التي تبعد بضعة كيلومترات عن جنوب سبتة، وتم توقيفهم لدى دخولهم الأراضي الإسبانية، موضحا أن “البحر كان في حالة مد بحيث كان من الممكن، في بعض الأماكن، الوصول سيرا”.
ولم يسجل الجانب الإسباني، بحسب مصادر إعلامية، أي وفاة من بين المهاجرين الذين انطلقوا سباحة من سواحل الفنيدق، حيث تم إنقاذهم جميعا قبل أن يتكفل بهم الصليب الأحمر والشرطة في أفق إخضاعهم للتدابير الضرورية المعمول بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ايوا قالك المغرب دار العز على المانيا و اسبانيا. زعما فحالا رانا خنا هما سويسرا ولا سويد.
اسبانيا …c’est que le début prépare toi
Ceci n’est que le début de la grande vague , l’Espagne doit assumer ses choix, le Maroc l’as dit nous nous jouerons pas le rôle du Gendarme , soit que vous nous respectez sinon assumée vos responsabilités.
دوافع إنسانية ، داكشي لي غادين يصوروه مع الغاز الجزاءري سوف يصرفونه على المهاجرين.
زيدو بورقعة المنافق باش يعرف بحق المغرب.
هادشي وقع لبارح بالليل الألاف مشات للبحر لي زعم دخل ولي تدهشر بعد،البحر كان هادي وشي 700 دازت فيهم أطفال مع أسرهم .ملي تنتفكر الهروي تيقول أن المغرب سيقف ندا للند لإسبانيا وألمانيا تنعرف أن حكامنا طيحو السوارت
حوالي 2700 من المهاجرين يتدفقون على شاطئ سبتة المحتلة. آمل لأسباب إنسانية أن يستقبلوهم الاسبان بكل رحب وسعة
ذكرتني هاته الهجرة الجماعية المثيرة للتعجب…
بالنكتة المتداولة حول ضرورة أن يغلق آخر من يغادر أرض الوطن الباب من خلفه…
اللهم أصلح أمور شبابنا …
نتيجة استقبال اسبانيا لزعيم المرتزقة المغرب يوجه لها الصفعة
ملف الهجرة ورقة رابحة بيد المغرب
هادي هجرة علنية ماشي سرية قالك مهاجرين سريين!!!!
هدو غير غاديين يزورون بن بطوش للرخيص في المستشفى و راجعين . في إطار الاعمال الإنسانية
انها الإنسانية في أبهى تجلياتها . المغرب ارحم بالناس من إسبانيا وغيرها على الأقل الأفارقة يريدون العيش الكريم فقط. أما بن بطوش القاتل والمغتصب يجب سجنه وليس علاجه لأسباب إنسانية
لا افهم ماهو دور الاقمار الصناعية المغربية و دور الجنود في الحدود و كل يوم نسمع دخول الالاف من الافارقة للمغرب ,,
الى من يقولون ان المغرب عليه الا يكون دركي لاروبا
هل هو دركي حتى على نفسه حتى يكون على اوروبا
هاتان مدينتان مغربيتان ومن حقنا كمغاربة الدخول والخروج منهما متى شئنا فاتركوا الشباب المغربي بمعية الافارقة سيحرراهما انشاء الله
دائما ما نكون في مثل هذه المواقف المذلة والتي تتمثل في فشل الحكومة في إيجاد حلول بديلة عندما تقدم على اتخاذ قرار كالذي فعلته مع سكان الفنيدق والجوار. نفس الخطأ ارتكب لما اقفلت الحكومة السندريات في جرادة وكذلك في الحسيمة. والاخظاء تتكرر لسببين الأول هناك فرق كبير في المشاريع التنموية من جهة لأخرى وقصور في الحلول التنموية ناتج عن غياب دراسات جدية وغياب كفاءات حزبية قادرة على الإبداع التنموي.
علاش حكومة سانشيز ما تجيب المدعو إبراهيم غادي ورباعتو باش تخضي الحدود من الهجرة السرية
مرحبا باخواننا الأفارقة في سبتة المغربية و للعلم أن اسبانيا فتحت أبوابها لكل البشر لدواعي إنسانية فمرحبا بكم وألف مرحبا في بلاد بورقعة…
فلتدخلوها بصباطكم … حللتم أهلا وسهلا بكم
اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يهاجر فورا
الهجرة لدواع إنسانية، إخواننا الأفارقة في الطريق سيدخلون لإسبانيا لدواع إنسانية. ستصبح أوروبا عاصمة أفريقيا لدواعي إنسانية
هادي غير بداية ومازال مازال اللعب مع المغرب اصبح في خبر كان
يأيها ٱلمهاجرون سرا إلى أوروبا كيف تلقون بأنفسكم إلى تهلكة ٱلبحر ٱبتغاء بر أوروبا و كأن سماءها ترسل مالا كٱلماء بل مال بلادكم أنفع لكم لو كنتم تعقلون .
فتح باب الهجرة لأسباب إنسانية رد صاع صاعين
ما يحدث عار على جبين الدولة المغربية اقول الدولة و ليس الوطن كيف يعقل ان يهرب المواطنون نحو مدننا المحتلة؟ المفروض ان يكون العكس هو ما يحدث ،المفروض هو ان يهرب المواطنون من المناطق المحتلة نحو مناطق السيادة المغربية .العار كل العار لدولة جعلت مواطنيها يهربون نحو المحتل، لو كان لمسؤولينا ذرة من الغيرة على هذا الوطن قليل من روح المواطنة لقدموا استقالاتهم امام ما يجري.
للناس الذين يقولون الأفارقة راه هاذوك مغاربة ناس الشمال الحكومة سدات كلشي لا تهريب لا خدمة لا معامل لا سياحة هاذي عام و شهرين، واش بغيتو الناس تاكل لحجر، و الله كون كان عندهم السلاح حتى تنوض الحرب على المخزن نهارا جهارا و لكن الغالب الله.
يجب على اسبانيا الديمقراطية لستقبال كل الافارقة الراغبون بالهجرة ، لظزروف انسانية ، ما دامت هي دولة انسانية
طارق ابن زياد يخاطبكم
ايها الشعب المغربي حان وقت تحرير سبة سباحة البحر من وراءكم وسبتة امامكم ادخلوها سباحتا لكم النصر
الى الامام البحر امامكم والمغرب وراءكم انها مقولة طارق بن زياد هههههمرحبا بكم نديروا دولة خاصة في اسبانيا وخليو سيهم العثماني هو والمجموعة ديالو يغنيو:اش جا يدير جابو لهوا في ثلاثة دالليل