"مارك بلوخ" يعرض شريط "صمت الزنازين" في برلين

من المرتقب أن يعرض المركز الألماني الفرنسي “مارك بلوخ” في برلين الشريط التسجيلي “صمت الزنازين” لمخرجه الألماني من أصول مغربية محمد نبيل، مساء الأربعاء 17 فبراير على الساعة الثامنة مساء.

ويحكي الشريط، الذي عرضه التلفزيون البريطاني “بي بي سي”، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية، كما حصل على تنويه الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في مارس 2018، عن واقع النساء في السجون المغربية، حيث يعشن داخل أسوار من الإسمنت وفي صمت يخفي وراءه طابوهات من الصعب الكشف عنها.

ويقدم الشريط، الذي أنتجته شركة الإنتاج الألمانية “ميا باراديس للإنتاج”، ومدته 65 دقيقة، السجينات، ليس فقط انطلاقا من جرائمهن، بل كذلك من خلال قصصهن الإنسانية، وكيف ينظرن إلى الواقع.