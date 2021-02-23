"ماسك" يتنازل عن عرش "أغنى رجل في العالم"

"ماسك" يتنازل عن عرش "أغنى رجل في العالم"
صورة: أرشيف
الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 23:31

أدى انخفاض أسهم شركة “تيسلا” بنسبة 8.6%، الإثنين، إلى تراجع ثروة إيلون ماسك بمقدار 15.2 مليار دولار، ليترك بذلك مكانة “أغنى رجل في العالم” لجيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون.

ويعد هذا الانخفاض الأكبر في أسهم “تيسلا” منذ شهر شتنبر، ويرجع، حسب وكالة “بلومبرغ”، بصورة جزئية، إلى التغريدات التي أطلقها ماسك في نهاية الأسبوع، عبر منصة “تويتر”، ومفادها أن أسعار عملة “بيتكوين” ومنافستها الأصغر “إيثريوم” تبدو “مرتفعة”، إذ كانت “تيسلا” أعلنت في وقت سابق أنها أضافت 1.5 مليار دولار من عملة “بيتكوين” إلى ميزانيتها العمومية.

وحسب الوكالة ذاتها فقد تراجع ماسك إلى المرتبة الثانية في “مؤشر بلومبرغ للمليارديرات” لأغنى 500 شخص في العالم، بثروة قدرها 183.4 مليارات دولار، بعد أن كان متصدراً في يناير بثروة قدرها 210 مليارات دولار.

واستعاد جيف بيزوس، مؤسس شركة “Amazon.com”، صدارة المؤشر، الإثنين، رغم تراجع ثروته بمقدار 3.7 مليارات دولار لتصبح 186.3 مليارات دولار.

أمازون إيلون ماسك بيتكوين تيسلا

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