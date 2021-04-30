"ماكدونالدز" تطلق النسخة الثانية من "متاحدين" 

أعلنت “ماكدونالدز المغرب” عن إطلاق عملية “#متاحدين” للسنة الثانية على التوالي، مواصلة زخمها التضامني من خلال تقديم وجبات مجانية خلال شهر رمضان لعديد من الجمعيات الخيرية.

وكانت “ماكدونالدز المغرب” قد قدمت، منذ 24 مارس 2020، من خلال مبادرتها التضامنية “#متاحدين”، أزيد من 400 ألف وجبة لصالح الجمعيات الخيرية في 19 مدينة بالمملكة.

ووفق بلاغ للشركة، فإنها تواصل جهودها التضامنية تجاه المجتمع، “وتطلق مرة أخرى عملية #متاحدين، مواصلة دعمها في هذه الأوقات الصعبة لعديد من الجمعيات الخيرية، بتقديم وجبات مجانية، وذلك تحت شعار: خلينا متفائلين، وفقا لمعايير السلامة والنظافة الصحية”.

وسيتم، في كل يوم جمعة من شهر رمضان، “توزيع وجبات من خلال 19 مطعما في 19 مدينة بالمغرب لصالح جمعيات خيرية تعمل أساسا من أجل رعاية الأطفال”.