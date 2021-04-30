"ماكدونالدز" تطلق النسخة الثانية من "متاحدين" 

"ماكدونالدز" تطلق النسخة الثانية من "متاحدين" 
صورة: أرشيف
الجمعة 30 أبريل 2021 - 18:24

أعلنت “ماكدونالدز المغرب” عن إطلاق عملية “#متاحدين” للسنة الثانية على التوالي، مواصلة زخمها التضامني من خلال تقديم وجبات مجانية خلال شهر رمضان لعديد من الجمعيات الخيرية.

وكانت “ماكدونالدز المغرب” قد قدمت، منذ 24 مارس 2020، من خلال مبادرتها التضامنية “#متاحدين”، أزيد من 400 ألف وجبة لصالح الجمعيات الخيرية في 19 مدينة بالمملكة. 

ووفق بلاغ للشركة، فإنها تواصل جهودها التضامنية تجاه المجتمع، “وتطلق مرة أخرى عملية #متاحدين، مواصلة دعمها في هذه الأوقات الصعبة لعديد من الجمعيات الخيرية، بتقديم وجبات مجانية، وذلك تحت شعار: خلينا متفائلين، وفقا لمعايير السلامة والنظافة الصحية”.

وسيتم، في كل يوم جمعة من شهر رمضان، “توزيع وجبات من خلال 19 مطعما في 19 مدينة بالمغرب لصالح جمعيات خيرية تعمل أساسا من أجل رعاية الأطفال”.

المغرب رمضان عملية #متاحدين ماكدونالدز

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‫تعليقات الزوار

1
  • Ayyoub
    الجمعة 30 أبريل 2021 - 18:33

    مبادرة طيبة، نتمنى أن تسير على خطاهم مراكز تجارية و شركات كبرى من خلال مساهمات مالية نظرا لتضرر فئات كثيرة في المغرب من مخلفات فيروس كورونا.

    والله الموفق ان شاء الله.

    13
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