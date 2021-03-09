ماكرون يزيح السرية عن جزء من "أرشيف الدفاع"
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:43
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عاما.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس “اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، في رفع السرية عن وثائق للدفاع الوطني (…) حتى ملفات العام 1970”
النشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
على ماكرون ان يرفع السرية عن اغتيال المهدي بنبركة و كذلك الاعتذار عن جرائم الاستعمار و نفي العائلة الملكبة
إنه تاريخ اسود حافل بالجرائم والخداع والمكر
لا اضن ان فرنسا ستكشف عن جميع الوثائق ما عدا اللتي سوف تخلق مشاكل وحساسيات بين الدول التي استعمرتها سابقا. لتخلق لنفسها مكانا دبلماسيا واستراتيجي جديد وقوي
depuis qu on a voté pour ce president incompétent pour contrer le pen .la france est devenu comme un pays africain. leq manifestations des gilets jaunes. le corona virus. les masques et pour finir pas de vaccin français. ni.pasteur ni sanofi .tous nos jeunes diplômés quittent la france à cause de macron .au mois de mai2022 .on va le mettre dans la poubelle de l histoire ce macron.