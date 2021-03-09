ماكرون يزيح السرية عن جزء من "أرشيف الدفاع"

ماكرون يزيح السرية عن جزء من "أرشيف الدفاع"
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 12:43

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عاما.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس “اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، في رفع السرية عن وثائق للدفاع الوطني (…) حتى ملفات العام 1970”

إيمانويل ماكرون الأرشيف السري الحصول على المعلومة الدفاع الوطني

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‫تعليقات الزوار

4
  • اين المهدي بنبركة
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:12

    على ماكرون ان يرفع السرية عن اغتيال المهدي بنبركة و كذلك الاعتذار عن جرائم الاستعمار و نفي العائلة الملكبة

    10
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  • محمد
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:25

    إنه تاريخ اسود حافل بالجرائم والخداع والمكر

    7
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  • سلام
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:29

    لا اضن ان فرنسا ستكشف عن جميع الوثائق ما عدا اللتي سوف تخلق مشاكل وحساسيات بين الدول التي استعمرتها سابقا. لتخلق لنفسها مكانا دبلماسيا واستراتيجي جديد وقوي

    10
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  • rme1974
    الثلاثاء 9 مارس 2021 - 13:30

    depuis qu on a voté pour ce president incompétent pour contrer le pen .la france est devenu comme un pays africain. leq manifestations des gilets jaunes. le corona virus. les masques et pour finir pas de vaccin français. ni.pasteur ni sanofi .tous nos jeunes diplômés quittent la france à cause de macron .au mois de mai2022 .on va le mettre dans la poubelle de l histoire ce macron.

    4
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