ماكرون يزيح السرية عن جزء من "أرشيف الدفاع"

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عاما.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس “اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، في رفع السرية عن وثائق للدفاع الوطني (…) حتى ملفات العام 1970”