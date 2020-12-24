ماكرون يغادر "الحجر" نتيجة غياب أعراض الجائحة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، تحسن الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع من الآن.

وأكدت الرئاسة أن ماكرون لم يعد يعاني من عوارض “كوفيد-19″، وخرج من العزل الصحي الذي كان يقضيه في منتجع “لا لونتيرن” الرئاسي قرب “قصر فرساي”.

ولم تمنع الحالية الصحية للرئيس الفرنسي قيامه بمهامه المعتادة، حيث تواصل بعد ثبوت إصابته بالعدوى مع المواطنين من خلال بث مباشر.