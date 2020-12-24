ماكرون يغادر "الحجر" نتيجة غياب أعراض الجائحة
هسبريس من الرباط
الخميس 24 دجنبر 2020 - 11:39
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، تحسن الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع من الآن.
وأكدت الرئاسة أن ماكرون لم يعد يعاني من عوارض “كوفيد-19″، وخرج من العزل الصحي الذي كان يقضيه في منتجع “لا لونتيرن” الرئاسي قرب “قصر فرساي”.
ولم تمنع الحالية الصحية للرئيس الفرنسي قيامه بمهامه المعتادة، حيث تواصل بعد ثبوت إصابته بالعدوى مع المواطنين من خلال بث مباشر.
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ماكرون اصيب بكورونا بعد تبون ومع ذلك شفي منها وخرج مع انه بقي دائم الاتصال وهو مريض .اكيد ان الجيش قام بنفي تبون الى الخارج لانه اطال فيما اسموه العلاج.
اول مورد الأموال في الإقتصاد الفرنسي هو صناعة الأدوية و اللقاحات لذلك تجد مكرون اول المطبلين و المزغردين لكورونا
الله يشافي ويقي جميع خلقه انه هو السميع المجيب
و فين الهضرة ديال : الفيروس تيبقا فالجسم واخا مكاينينش الأعراض ؟؟؟ ولا فيروس الرؤساء من نوع اخر ! حدو اسبوع فقط ؟؟؟
هذا ان ذل فانه يعني أن كورونا ليست بالخطيرة كما يروج لها وكما قال بعض العلماء في اختصاص الفيروسات أن كورونا في نهايتها ولا داعي للتلقيح وان هذه النوعية من كورونا التي ظهرت في ابرطانيا والتي مصدرها من جنوب أفريقيا وهي شديدة الانتقال وضعيفة المفعول ما هي إلا دليل علمي من خصائص نهاية الفيروس او كما يقال ما هي إلا رقصة الديك المذبوح