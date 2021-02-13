"ماكلارين" تطلق أيقونتها Elva الجديدة

أعلنت شركة ماكلارين عن إطلاق أيقونتها Elva الجديدة، والتي يقتصر إنتاجها على 149 نسخة فقط بسعر 1.7 مليون يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الرودستر المكشوفة تعتمد على سواعد محرك V8 تربو سعة 4 لتر وبقوة 599 كيلووات/815 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 328 كلم/س.

وتمتاز السيارة الرودستر Elva ثنائية المقاعد بتصميم متفرد؛ حيث إنها تتخلى عن الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية. ولحماية الركاب من التيارات الهوائية يتم نصب حاجب رياح بارتفاع 15 سم بضغطة زر أو أوتوماتيكيا بدءا من سرعة 50 كلم/س.