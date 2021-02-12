"ماكلارين" تطلق أيقونتها Elva الجديدة

"ماكلارين" تطلق أيقونتها Elva الجديدة
صورة: د.ب.أ
الجمعة 12 فبراير 2021 - 01:42

أعلنت شركة ماكلارين عن إطلاق أيقونتها Elva الجديدة، والتي يقتصر إنتاجها على 149 نسخة فقط بسعر 7ر1 مليون يورو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الرودستر المكشوفة تعتمد على سواعد محرك V8 تربو سعة 4 لتر وبقوة 599 كيلووات/815 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة السوبر رياضية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر2 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 328 كلم/س.

وتمتاز السيارة الرودستر Elva ثنائية المقاعد بتصميم متفرد؛ حيث إنها تتخلى عن الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية. ولحماية الركاب من التيارات الهوائية يتم نصب حاجب رياح بارتفاع 15 سم بضغطة زر أو أوتوماتيكيا بدءا من سرعة 50 كلم/س.

الرودستر المكشوفة السيارة السوبر رياضية ثنائية المقاعد شركة ماكلارين

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