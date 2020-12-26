ماكلارين تكشف النقاب عن أحدث سيارة لها تحمل اسم سيبر

كشف وكيل شركة السيارات الرياضية الفارهة البريطانية ماكلارين في ضاحية بيفرلي هيلز الأمريكية الراقية النقاب عن أحدث سيارة من إنتاج الشركة البريطانية والتي تحمل اسم ماكلارين سيبر والتي أطلق عليها اثناء التطوير الاسم الكودي “بي.سي -03”.

وبحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات فإنه تم الكشف لأول مرة عن مشروع هذه السيارة قبل فترة ليست طويلة، مشيرا إلى أنها مستوحاه من النموذج الاختباري فيجن جران توريزمو الذي عرضته شركة ماكلارين منذ فترة.

وتحتوي السيارة الجديدة على كل السمات التي كانت موجودة في النموذج الاختباري وتمنى محررو موقع موتور تريند وجودها في المنتج النهائي للسيارة الحقيقية التي تم طلاؤها بلونين بحسب الموقع.

وتعتبر السيارة الجديدة بمثابة إحدى مهام “عمليات ماكلارين الخاصة” التي أمر بها أحد العملاء. ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي لسيارات هذا الطراز إلى الحد الأقصى المتداول لهذه السلسلة وهو 15 سيارة.

وتعمل السيارة سيبر بمحرك تربو مزدوج يحتوي على 8 صمامات بقوة 824 حصانا وعزم شدته 590 رطلا لكل قدم مكعب بما يتيح لها الوصول إلى سرعة 218 ميلا في الساعة.

وبحسب موتور تريند فإنه يمكن لعملاء ماكلارين في الولايات المتحدة شراء السيارات الـ 15 التي تقرر إنتاجها من هذا الطراز، كما يمكن لكل عميل تحديد المواصفات والتجهيزات التي يريدها وفقا لمعاييره الخاصة.