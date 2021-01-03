نادي مالقة يثق في نجم "أشبال الأطلس" عبيدة

كشف الإسباني سيرجيو بليسير، مدرب مالقة لكرة القدم، عن تشكيلة ناديه التي ستواجه ألباستي ضمن الأسبوع الـ20 بالدوري الإسباني الدرجة الثانية، التي عرفت وجود الموهوب المغربي هيثم عبيدة.

وكافأ الطاقم التقني لنادي مالقا نجم المنتخب الوطني للشباب هيثم عبيدة، وذلك باستدعائه لأول مرة للمشاركة مع الفريق الأول للنادي الأندلسي أمام المضيف ألباستي، خلال المباراة التي سيحتضنها ملعب “كارلوس بيلمونتي”.

وقرر الطاقم التقني لنادي مالقا استدعاء اللاعب المذكور، البالغ من العمر 18 سنة، بعد أدائه المقنع مع الفريق الثاني (Málaga Juvenil A)، بالإضافة إلى عروضه الكروية الكبيرة مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة خلال بطولة اتحاد شمال إفريقيا، ما جعل المدرب يراهن عليه ويستدعيه إلى الفريق الأول.

ويحتل مالقا المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بعد مرور 19 جولة حقق الفوز خلالها في سبع مباريات وانهزم في مثلها، بينما تعادل خلال خمس مواجهات بعدما سجل هجومه 18 هدفا، في حين استقبلت شباكه 25 هدفا.