مالية حامل بسبعة توائم تختار الولادة بالمغرب

مالية حامل بسبعة توائم تختار الولادة بالمغرب
صورة: أرشيف
الأحد 28 مارس 2021 - 09:19

قالت وزارة الصحة المالية، إن حاملا بسبعة توائم ستحط بالمغرب، نهاية هذا الأسبوع، من أجل تأمين عملية الولادة بسلام، بعد قضائها أسبوعين بمستشفى العاصمة باماكو.

وأضاف المصدر ذاته أن المواطنة تبلغ من العمر 25 سنة، وستذهب إلى المغرب لضمان متابعة أفضل للحمل الاستثنائي، وضمان صحتها وحياة الأجنة، خصوصا وأنها في شهرها السادس من الحمل.

ومن المرتقب أن يرافق هذه السيدة الحبلى بسبعة توائم طبيبها وأفراد عائلتها، وستكون الرحلة ممولة من الحكومة المالية، وبمتابعة من الرئيس الانتقالي نداو الذي ساهم بدوره في تأمين مصاريف معالجة الشابة الحامل.

الحكومة المالية تأمين عملية الولادة سبعة توائم وزارة الصحة المالية

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