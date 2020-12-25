مالية مولودية وجدة .. "فائض" رغم الأزمة الخانقة

عقد ﺍلمكتب ﺍلمديري ﻟﻨﺎﺩﻱ مولودية وجدة لكرة القدم جمعه ﺍﻟﻌﺎﻡ السنوي ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ للموسم ﺍﻟرﻳﺎﺿﻲ المنصرم، وجمعا ﻋﺎﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩي، أمس الخميس، ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟتكوين ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ؛ وذلك وفق ما جاء في بلاغ رسمي عن المكتب المديري للمولودية.

وأوضح الفريق الوجدي، في بلاغ رسمي له عبر صفحته الرسمية على موقع للتواصل الاجتماعي، أن الجمعين ترأسهما رئيس المكتب المديري محمد هوار، وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني، أعطى الرئيس الكلمة للكاتب العام للنادي، الذي تلا التقرير الأدبي للموسم المنصرم، والذي صادق عليه الجمع بالإجماع.

وأضاف البلاغ أن التقرير المالي الذي تلاه أمين مال “فارس الشرق” أكد أن مجموع مداخيل الفريق بلغ 41991159 درهما، فيما كشف أن المصاريف بلغت 31472145 درهما، ليحظى هو الآخر بالمصادقة بالإجماع، قبل أن تُعطى الكلمة لكل من الخبير المحاسب والمحاسب المدقق، ليُوضح الأول الوضعية المالية للنادي ويُقدم الثاني تقريرا محاسباتيا مفصلا، شهد فيه بمطابقة التقرير المالي المقدم للمبالغ المدرجة بمحاسبة النادي.

وأضاف بلاغ المولودية أن اﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ صادق ﺑﺎلإﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻴﻤوﻧﻲ، ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، ﻣدﻗﻘﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺑرسم ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟرﻳﺎﺿﻲ 2021/2020، وذلك قبل الانتقال ﺇﻟﻰ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ غير ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ.

وأكد المصدر ذاته أن ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، الذي انعقد ﻫﻮ الآخر بعد توفر ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ القانوني اللازم، “تضمن جدول أﻋﻤﺎﻟﻪ التداول ﻓﻲ موضوع ﺇﺗﻤﺎﻡ هيكلة المكتب المديري، ﻭالتعديلات المقترحة ﻋﻠﻰ ﻣﺴتوى ﺍﻟنظاﻡ ﺍلأﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨظﺎﻡ ﺍﻟدﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ قوبلت ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ”.

وبعد نهاية فعاليات الجمع العام الخاص بمولودية وجدة، عاد الشارع الرياضي الوجدي بشكل خاص والوطني عامة ليطرح أكثر من علامة استفهام حول ما يدور في كواليس المكتب المسير للنادي، إذ إن الفترة الأخيرة عاش خلالها الفريق على إيقاع الأزمة المالية التي امتدت لتصل إلى إضراب عدد من اللاعبين عن خوض إحدى الحصص التدريبية بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، قبل أن يؤكد التقرير المالي الأخير للمولودية وجود الفائض في ميزانية النادي، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.