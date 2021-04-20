مايسون يعوض مورينيو في توتنهام الإنجليزي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعيين لاعب خط وسطه السابق راين مايسون مدربا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم، عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج.

وأقال النادي اللندني مدربه، أمس الاثنين، بعد سلسلة من النتائج المخيبة أدت إلى تراجع الفريق إلى المركز السابع حيث يصارع للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسيتولى مايسون (29 سنة) الذي اضطر لاعتزال كرة القدم في العام 2018 بسبب كسر في الجمجمة، الإشراف على الفريق بعد أن شغل منصب رئيس قسم تطوير اللاعبين في النادي، وسينضم إليه كريس باول ونيجل غيبز في الجهاز التقني، فيما سيبقى ليدلي كينغ مساعد مدرب للفريق الأول، مع عودة الحارس السابق الهولندي ميتشل فورم لتولي تدريب للحراس.

ويواجه مايسون في أول مباراة تدريبية ضيفه ساوثمبتون غدا الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الدورة الـ29، قبل الاستحقاق الصعب الذي ينتظره يوم الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في لندن، وهو اللقب الأخير الذي حققه سبيرز في العام 2008.

وتخلى النادي اللندني عن المدرب البرتغالي مورينيو بعد 17 شهرا على تسلمه المهام خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وذلك على خلفية النتائج السيئة للفريق الذي كان متصدرا للدوري الممتاز في منتصف دجنبر، لكنه تراجع الآن إلى المركز السابع على بعد خمس نقاط من أول المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.